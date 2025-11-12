BYD vozila sada je moguće kupiti i u Splitu

Nakon dva zagrebačka, sada je ovo treći salon poznate kineske marke

Autonet.hr srijeda, 12. studenog 2025. u 14:28

Auto Hrvatska, tvrtka s više od 70 godina iskustva na području automoto struke, otvorila je novi BYD centar u Splitu. Na adresi Domovinskog rata 65 tako se nalazi treći salon ovog poznatog kineskog proizvođača. Dva su već do sada otvorena u Zagrebu. A vjerujemo kako će se širenje mreže nastaviti i dalje.

Kako bi  olakšali kupnju korisnicima BYD prodajno-servisnog centra, Auto Hrvatska u sklopu BYD centra nudi cijeli paket usluga kao što su povoljni uvjeti financiranja,  mogućnosti dugoročnog najma vozila, ponuda  osiguranja prilagođena električnim vozilima, dodatne opreme i  stručan ovlašteni servis s profesionalnim timovima i vrhunskom opremom.

📷 Marija Zagorec i David Kušanić
Marija Zagorec i David Kušanić

Radno vrijeme BYD prodajno-servisnog centra je radnim danom od 9 do 17 i subotom od 8 do 13 sati. Korisnici se mogu informirati o ponudi vozila i servisnih usluga i na besplatan info telefon 0800 1952 ili na web stranici.

Podsjetimo, BYD je s prodajom svojih automobila počeo na proljeće, i do kraja listopada su stigli do 258 registracija novih osobnih vozila. Time su nakon marki Geely, MG i Forthing, četvrta najtraženija kineska marka u Hrvatskoj. Od svih prodajnih primjeraka, njih 138 je potpuno električnih, pa su samim time, nakon Tesle i drugi najtraženija električna marka na našem tržištu. Tendencija rasta je velika, čemu će još ove godine od pomoći biti i poticaji za kupnju električnih vozila.

BYD je jedan od najvećih i tehnološki najnaprednijih proizvođača električnih vozila na svijetu, a u ponudi imaju i plug-in modele. Njihova gama vozila nudi rješenja za različite potrebe - od gradskog automobila pa sve do prostranih SUV modela, limuzina te crossovera.

 



