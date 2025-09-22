Auto Hrvatska otvorila BYD prodajno-servisni centar u Zagrebu

Na dobro poznatoj adresi, Heinzelova 70, gdje je i sjedište Auto Hrvatske, BYD prodajno-servisni centar radi od 8 do 18 odnosno subotom od 8 do 13 sati

Auto Hrvatska, tvrtka sa više od 70 godina iskustva na području autoindustrije, otvorila je novi BYD prodajno-servisni centar. Suradnja između BYD i Auto Hrvatske (AH) započela je u travnju ove godine otvorenjem popup storea, a sada je tu pravi prodajno-servisni na adresi Heinzelova 70. Na otvorenju su, uz predstavnike BYD-a, prisustvovali brojni ugledni uzvanici, među kojima su bili ambasador Narodne Republike Kine, njegova Ekselencija Qi Qianjin, predstavnik Grada Zagreba te brojni predstavnici medija.

Marija Zagorec, voditeljica marke BYD unutar AH ovom je prilikom najavila i skorašnje otvorenje BYD prodajno-servisnog centra u Splitu. Njegova Ekselencija ambasador Qi Qianjin naglasio je doprinos BYD-a razvoju zelene tranzicije i zaželio uspjeh centru i partnerstvu. U duhu tradicije Auto Hrvatske, svečano otvorenje obilježeno je simboličnim udarcem u gong. Otvorenjem BYD centra napravljen je novi iskorak u kojem je Auto Hrvatska doprinijela razvoju električne mobilnosti u Hrvatskoj, naglašavajući inovacije, kvalitetu i održivost kao temelj budućeg poslovanja.

Kako bi olakšali kupnju korisnicima BYD prodajno-servisnog centra u Heinzelovoj 70, Auto Hrvatska nudi cijeli paket usluga kao što su povoljni uvjeti financiranja, mogućnosti dugoročnog najma vozila, ponuda osiguranja prilagođena električnim vozilima i stručan ovlašteni servis s profesionalnim timovima i vrhunskom opremom. Radno vrijeme prodajno-servisnog centra je radnim danom od 8 do 18 te subotom od 8 do 13 sati.