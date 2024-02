I službeno započela ovogodišnja priča o poticajima za električna vozila

Nedavno smo pisali o tome kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u subotu slao priopćenje o najavi ovogodišnjih poticaja za kupnju energetski učinkovitih vozila. Sada nastavljaju gotovo u istom tonu. U petak poslijepodne, pred sami kraj radnog vremena šalju javni poziv za iskaz interesa prema zastupnicima i distributerima motornih vozila.

Poticaji i za vozila na vodik

Cilj ovog poziva je prikupiti bazu energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje mjere. Time će se omogućiti svim korisnicima sredstava Fonda da pod istim uvjetima ostvare pravo na sufinanciranje kupnje energetski učinkovitog vozila. Znači, nakon što trgovci, odnosno distributeri dostave podatke o raspoloživim vozilima, u Fondu će pripremiti cjelokupnu bazu, odnosno web stranicu s popisom svih raspoloživih vozila.

U obzir se uzimaju električni motocikli, skuteri i laki četverocikli, za koje će se odobravati poticaj do 2500 €. Zatim je tu onaj najinteresantniji dio koji se odnosi na električne automobile, a za koje će biti moguće dobiti do 9000 € poticaja Fonda, odnosno države. Do 5000 € moći će dobiti kupci plug-in hibridnih vozila. Zajedničko svima njima je da prodajna cijena vozila ne smije biti veća od 50 tisuća eura. Cjenovnog limita nema na osobna vozila pogonjena vodikom, za koje se isto tako odobrava do 9000 € poticaja. Problem s ovom vrstom vozila je što na području Hrvatske nema punionice za ovakva vozila pa možemo zaključiti kako je uvrštavanje ovakvih vozila u poticaje ustvari smiješno, da ne kažemo i žalosno.

Rok od 14 dana

Da sumiramo bitne stvari. Poziv je objavljen, a rok za prijavu trgovcima i distributerima počinje 26. veljače 2024. u 09:00 sati, a završava dana 11. ožujka u 16:00 sati. Svi oni prijavljuju vozila koja proizvode odnosno vozila proizvođača kojeg zastupaju te prodajna mjesta na kojima su vozila dostupna za kupnju korisnicima. Prodajno mjesto može biti svaki prostor, fizički ili virtualni (webshop), u kojem prodavatelj uspostavlja kontakt sa svojim potencijalnim kupcem i u kojem se može dogoditi kupnja vozila. Zastupnik može prijaviti neograničen broj fizičkih prodajnih mjesta i/ili jedno virtualno (webshop). Tijekom posljednje runde poticaja tijekom 2022. godine tu je bilo 'kreativnih' prodavača koji su prijavili više prodajnih mjesta od onog što posjeduju pa su uspjeli brže prijaviti i više vozila, odnosno svojim kupcima osigurati poticaje na vrijem. Vjerujemo kako će to ove godine biti više kontrolirano.

Iz Fonda su javno objavili kako su za ovu namjenu, a riječ je o fizičkim osobama, znači privatnim kupcima pripremili budžet od 15 milijuna eura. Pored toga, iako očekuju veliki interes, ističu da ukoliko se procijeni da će biti potrebno, u skladu s mogućnostima, planiraju osigurati i određena dodatna sredstva. Ipak treba imati na umu kako smo u superizbornoj godini pa izgleda da se prazne sve moguće 'kasice-prasice' i na državnoj razini.

Bogata ponuda

Nakon što poziv bude završen, Fond će na svojim službenim stranicama objaviti listu prijavljenih zastupnika, marki i modele vozila. Nakon toga uslijedit će i javni poziv za građane. Od objave javnog poziva, podnošenje prijava za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe započet će u roku od 14 dana. Znači, vremena će biti dovoljno za sve da se pripreme na vrijeme.

Dobra stvar za kupce svakako je činjenica da iako automobili iz dana u dan postaju sve skuplji, ovaj puta trgovci znaju kako ne smiju biti bahati. Na tržištu je danas zavidna ponuda raspoloživih vozila u segmentu do 50 tisuća eura, a nema sumnje kako će se za kupce boriti boljom ponudom. Sukladno tome očekujemo brojna sniženja, a na kupcu je da pronađe za sebe najbolju opciju cijene i vozila.

Iz Fonda najavljuju kako će kasnije, tijekom godine, uslijediti i poziv pravnim osobama odnosno tvrtkama. Sretno svima!