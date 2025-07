U prvoj polovici godine stiglo 2.463 više novih automobila, što je porast veći od 6%

Ljetna sezona je uskoro stiže do svog vrhunca, a što je pravo vrijeme za rezimiranje kako je protekla prva polovica godine. Dakako, nas ovdje interesira prodaja novih osobnih automobila, a što analizira agencija Promocija plus, čije podaci pokazuju aktualne trendove. Ti trenovi pokazuju povećanu potražnju za novim osobnim automobilima u odnosu na isti period lani. Idemo prvo vidjeti kako nam je protekao protekli mjesec.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Tijekom lipnja domaće automobilsko tržište upisalo je 8779 novih osobnih automobila, a što je nakon travanjskih 8982 vozila drugi najbolji ovogodišnji mjesec. Proteklog mjeseca stigli su nam automobili 40 različitih marki, a na samom začelju su tu po jedan primjerak Lamborghinija te američkog GMC-a. Stigla su i prva dva Aston Martina ove godine, kao i novih 6 primjeraka kineskog BYD-a. Ove četiri marke jedine su koje su ostvarile jednoznamenkaste rezultate tijekom lipnja.

Mnogi u plusu, ali isto tako mnogi i u minusu

Tri su pak marke na totalnoj suprotnoj strani, a koje svoje rezultate mjere četveroznamenkastim brojkama. Na samom vrhu je i dalje Škoda uz 1550 vozila, a prati je marka iz iste grupacije - Volkswagen. Ovaj poznati njemački brend bilježi 1214 vozila. Treća je pozicija pripala Opelu uz 1127 automobila. Slijede Renault, Toyota, Suzuki, Dacia... Najveći količinski plus u odnosu na lanjski lipanj bilježi Škoda uz povećanje za 313 vozila. Slijedi Opel uz 281 vozilo 'viška', a zatim je tu i Volkswagen uz plus od okruglo 200 automobila.

Volkswagen T-Cross

Najveći minus, i to od 163 vozila bilježi Tesla, a što je rezultat činjenice da su lani u ovo doba već bili aktualni poticaji, a ovo je godine sve još obavijeno velom tajne, i pitanje je što će 'pametnog' ove godine (i hoće li uopće) servirati iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedi minus o 155 vozila, a koji bilježi Citroën, a slijedi ga Seat uz 'manjak' od 133 vozila. Značajan manjak, i to 112 vozila bilježi Hyundai koji je tijekom lipnja upisao 256 registracija.

Najtraženije marke - lipanj 2025.

marka kom % 1 Škoda 1550 17,66% 2 Volkswagen 1214 13,83% 3 Opel 1127 12,84% 4 Renault 622 7,09% 5 Toyota 438 4,99% 6 Suzuki 386 4,40% 7 Dacia 345 3,93% 8 Kia 332 3,78% 9 Audi 303 3,45% 10 Ford 297 3,38% 11 Peugeot 274 3,12% 12 BMW 269 3,06% 13 Hyundai 256 2,92% 14 Seat 172 1,96% 15 Cupra 166 1,89% 16 Mercedes 146 1,66% 17 Citroen 140 1,59% 18 Nissan 99 1,13% 19 Mazda 91 1,04% 20 Fiat 91 1,04% 21 Geely 76 0,87% 22 MG 65 0,74% 23 Porsche 35 0,40% 24 Alfa Romeo 33 0,38% 25 Tesla 33 0,38% 26 Jeep 28 0,32% 27 Volvo 26 0,30% 28 SsangYong 24 0,27% 29 Lexus 21 0,24% 30 Subaru 21 0,24% 31 Land Rover 20 0,23% 32 Mini 19 0,22% 33 Forthing 16 0,18% 34 Honda 12 0,14% 35 Mitsubishi 12 0,14% 36 DS 10 0,11% 37 BYD 6 0,07% 38 Aston Martin 2 0,02% 39 Lamborghini 1 0,01% 40 GMC 1 0,01% ukupno 8779 100%

Najtraženiji model proteklog mjeseca ponovno je bila Škoda Octavia uz 659 primjeraka. S obzirom na činjenicu da je na drugom mjestu bila Corsa uz 596 primjeraka, nema sumnje kako je riječ o modelu koji je Opelu najviše pomogao u osvajanju treće pozicije tijekom lipnja. Nešto manje, ali i dalje značajne zasluge idu modelu Mokka, i to uz 477 registracija. Znači ova dva modela zajedno broje 1073 primjerka, od ukupno 1127 Opela koji su po prvi puta registrirani tijekom posljednjeg mjeseca. Istaknuo bi i model koji je stigao do šeste pozicije proteklog mjeseca. Riječ je o modelu Ford Tourneo Courier, a kakav se inače ne pronalazi na ljestvici top traženih modela. Uz 271 primjerak tijekom lipnja, i mjesec ranije bilo je 213 registracija, a što ovom modelu pomoglo da bude u top 20 modela tijekom prvih šest mjeseci. Za 14 je vozila ispred Toyote Yaris Cross.

20 najtraženijih modela - lipanj 2025.

model kom % 1 Škoda Octavia 659 7,51% 2 Opel Corsa 596 6,79% 3 Opel Mokka 477 5,43% 4 Volkswagen T-Cross 439 5,00% 5 Renault Clio 326 3,71% 6 Ford Tourneo Courier 271 3,09% 7 Škoda Kamiq 240 2,73% 8 Renault Captur 220 2,51% 9 Škoda Fabia 217 2,47% 10 Suzuki Vitara 197 2,24% 11 Volkswagen Taigo 189 2,15% 12 Volkswagen Golf 174 1,98% 13 Dacia Duster 164 1,87% 14 Škoda Kodiaq 140 1,59% 15 Volkswagen Tiguan 140 1,59% 16 Suzuki Swift 128 1,46% 17 Kia Stonic 121 1,38% 18 Škoda Scala 117 1,33% 19 Toyota Yaris Cross 108 1,23% 20 Dacia Sandero 104 1,18% 21 ostali 3752 42,74% ukupno 8779 100,00%

Tijekom lipnja Škoda je pored već spomenute vodeće Octavije, imala još čak 4 modela na popisu njih 20 najtraženijih. Tako je na sedmoj poziciji Kamiq, a dva mjesta dalje i Fabija. Veliki SUV model Kodiaq je na 14. poziciji, a četiri mjesta dalje i Scala. Jedan primjerak manje na ovoj ljestvici bilježi Volkswagen, a kojem glavninu prodaje čine T-Cross, Taigo, Golf i Tiguan.

Porast tijekom lipnja sličan polugodišnjem

S obzirom na to da je za nama prva polovica godine, idemo na kratko vidjeti gdje smo nakon tih šest mjeseci. Uvjerljivo vodeću poziciju drži Škoda uz 5710 vozila, odnosno 13,84% tržišta. Sigurna je druga pozicija Volkswagena, a koji zaostaje 772 vozila. Nešto veći zaostatak, i to za 945 vozila bilježi trećeplasirani Renault koji ima 9,68% tržišta. Nadalje, četvrtoplasirani Opel zaostaje 882 vozila. Na petom je mjestu Suzuki uz 2752 vozila, a što je 359 vozila manje od Opela, ali istovremeno i 420 vozila više od rumunjske marke Dacia, koja je na šestoj poziciji. Tih prvih šest marki ostvarilo je plus od 2643 vozila, u odnosu na prvih šest mjeseci protekle godine.

Ford Tourneo Courier

Iduće tri marke, a redom to su Toyota, Hyundai i Kia bilježe manju prodaju u odnosi na isti period lani. One su stvorile 'manjak' od 555 vozila, dok desetoplasirani Audi bilježi plus od 149 jedinica. Za pohvalu je rezultat Forda, a koji je uz 1262 vozila došao do porasta od čak 462 vozila, a gdje najveće zasluge idu već spomenutom modelu Tourneo Courier.

Električnih modela gotovo ništa

Prije koji dan pisali smo o prodaji kineskih marki na razini Europe, a gdje bilježe neprestan porast potražnje odnosno prodaje. Ove su godine zabilježene registracije 10 kineskih marki, a koje su zajedno stigle do 1073 vozila. U istom periodu lani tu su bile registracije šest marki uz 721 registraciju. Znači, porast je 352 vozila, odnosno 48,82%, dok je istovremeno tržište raslo 6,35%. s obzirom na to da je prije koji mjesec počeo djelovati BYD, a riječ je o najprodornijem kineskom brendu, vjerujemo kako će udio kineskih modela i dalje biti u porastu.

Tesla Model Y Ivan Cvetković

Iako se o elektrifikaciji mnogo govori, prodajne brojke ponovno pokazuju i dokazuju kako su električni automobili u pravilu mnogo preskupi, i vrlo mali postotak kupaca odlučuje se na kupnju bez poticaja. Tijekom lipnja nam je stiglo tek 87 novih električnih automobila, a najveći dio, njih 33 odnosi se na Tesline modele. Audi i Volkswagen imaju po 8 novih električnih primjeraka, a tu je i 7 Citroëna. Električni su modeli ove godine na tek 434 primjerka, odnosno 1,1%. Lani je u ovo doba bilo 848 EV modela, uz udio od 2,2%.

Automobilsko tržište u prvoj polovici 2025.

I II III IV V VI ukupno % 1 Škoda 529 653 792 1068 1118 1550 5710 13,84% 2 Volkswagen 548 441 651 896 1188 1214 4938 11,97% 3 Renault 239 189 903 1327 713 622 3993 9,68% 4 Opel 286 169 260 496 773 1127 3111 7,54% 5 Suzuki 344 435 501 599 487 386 2752 6,67% 6 Dacia 308 270 466 602 341 345 2332 5,65% 7 Toyota 269 316 306 490 392 438 2211 5,36% 8 Hyundai 252 236 217 381 360 256 1702 4,13% 9 Kia 230 248 281 335 272 332 1698 4,12% 10 Audi 176 196 300 325 285 303 1585 3,84% 11 BMW 189 111 169 474 300 269 1512 3,66% 12 Ford 176 87 126 234 342 297 1262 3,06% 13 Peugeot 116 80 138 298 229 274 1135 2,75% 14 Citroen 101 99 134 164 265 140 903 2,19% 15 Mercedes 91 85 127 232 151 146 832 2,02% 16 Mazda 109 99 145 131 113 91 688 1,67% 17 Cupra 60 90 78 108 115 166 617 1,50% 18 Seat 27 19 49 59 208 172 534 1,29% 19 Nissan 59 70 85 88 118 99 519 1,26% 20 Volvo 66 59 85 139 101 26 476 1,15% 21 Geely 46 48 101 108 54 76 433 1,05% 22 MG 30 22 19 46 103 65 285 0,69% 23 Jeep 21 12 27 58 95 28 241 0,58% 24 Forthing 15 28 30 68 73 16 230 0,56% 25 Porsche 47 29 34 32 35 35 212 0,51% 26 Fiat 4 10 6 20 64 91 195 0,47% 27 Mini 12 12 14 46 63 19 166 0,40% 28 SsangYong 10 15 38 38 31 24 156 0,38% 29 Land Rover 33 21 36 19 8 20 137 0,33% 30 Alfa Romeo 6 8 23 28 25 33 123 0,30% 31 Lexus 20 15 19 12 10 21 97 0,24% 32 Tesla 7 9 30 7 8 33 94 0,23% 33 BYD 0 1 10 19 41 6 77 0,19% 34 Subaru 4 7 23 10 12 21 77 0,19% 35 Honda 9 7 12 8 14 12 62 0,15% 36 DS 3 10 9 10 17 10 59 0,14% 37 Lynk & Co 10 16 7 4 0 0 37 0,09% 38 Jaguar 4 8 6 0 1 0 19 0,05% 39 Mitsubishi 1 2 2 0 2 12 19 0,05% 40 Bentley 3 0 3 0 2 0 8 0,02% 41 Jaecoo 1 2 0 1 0 0 4 0,01% 42 Omoda 0 2 0 0 1 0 3 0,01% 43 Rolls-Royce 0 0 2 0 1 0 3 0,01% 44 Aston Martin 0 0 0 0 0 2 2 0,00% 45 Dongfeng 0 2 0 0 0 0 2 0,00% 46 Lamborghini 0 1 0 0 0 1 2 0,00% 47 Ferrari 0 0 0 1 0 0 1 0,00% 48 GMC 0 0 0 0 0 1 1 0,00% 49 Voyah 0 0 1 0 0 0 1 0,00% 50 XPeng 0 0 0 1 0 0 1 0,00% ukupno 4461 4239 6265 8982 8531 8779 41257 100%

Nakon električnih modela idući po zastupljenosti su modeli koji serijski dolaze s plinskim instalacijama te su svojevrsna zamjena za dizelaše. Riječ je o 751 primjerku, isključivo s oznakama Renaulta odnosno Dacije. Na 12,4% zastupljenosti uz 5112 primjeraka su dizelski modeli, a gotovo tri puta više je hibrida. Oni uz 14.590 vozila čine 35,4% tržišta. Gotovo polovicu svih registriranih novih osobnih automobila ove godine čine benzinci i to uz 20.370 automobila, a što je 49,4% tržišta.

Uglavnom, da rezimiramo. Proteklog mjeseca imali smo rast za 554 vozila, odnosno 6,74% u odnosu na lanjski lipanj. Sličan je rast i na razini prvih šest mjeseci. Naime, plus je za 2463 automobila, odnosno 6,35%. Nastavi li se takav trend i narednih šest mjeseci, mogli bi godinu završiti na gotovo 68 tisuća automobila, dok smo lanjske ubilježili 63.806 vozila.