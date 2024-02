Koliko je zaista dobro Cybertruckovo ubrzanje u stvarnim uvjetima?

Pitanje ubrzanja Teslinog električnog futurističkog kamioneta poteže se otkako je on prvi puta predstavljen. U sve se uplela i Muskova marketinška mašinerija, no stvarni podaci blizu su oglašavanih

Kada je isporučivao prve primjerke Cybertrucka kupcima, Elon Musk je prikazao promotivni video. U njemu novi električni Teslin kamionet pobjeđuje u utrci ubrzanja Porschea 911 – i to dok na prikolici tegli istog takvog Porschea. Naravno, video je vrlo brzo postao hit na društvenim mrežama, ali je i potaknuo stručnjake da ga dodatno analiziraju, pa razotkriju da je riječ ipak o pretjerivanju u marketinške svrhe.

Za slučaj da niste pratili priču od početka, na kraju ovog članka donosimo originalni Teslin video, kao i njegovo "raskrinkavanje" uz pomoć matematike i stvarnih podataka. U kratkim crtama, Teslin Cybertruck nije pobijedio Porschea 911 na četvrt milje (402 metra), na koliko se obično organiziraju utrke ubrzanja, niti bi to u teoriji mogao učiniti – vrlo tijesnu pobjedu je ostvario na osmini milje (201 m), a rezultat je potom, u pravom duhu marketinga Elona Muska, napuhan i prezentiran kao ultimativni dokaz Cybertruckove nadmoći.

Cybertruck na testu

Ovih dana smo, pak, dobili još jedan stvarni test ubrzanja Cybertrucka, koji pokazuje koliko je futuristički kamionet zaista moćan. Za to je zaslužna ekipa YouTube kanala DblCapCrimpin, koja je Cybertruck dovela na službenu stazu dragster utrka, pa izmjerila njegovo stvarno ubrzanje (ponovno na osmini milje).

Prema njihovim rezultatima, ubrzanje od 0 do 60 milja na sat (otprilike 100 km/h) iznosi između 2,68 i 2,72 sekunde. To je vrlo blizu službenim podacima za testiranu tromotornu izvedbu "Cyberbeast", koji kažu da to ubrzanje iznosi 2,6 sekundi. Za kamionet težak preko 3,1 tone i s terenskim gumama od čak 35 cola, to je zaista impresivno – čak i ako neće pobijediti Porschea 911. Osminu milje Cybertruck u najbržoj inačici prelazi za nešto manje od 7 sekundi.

Novi video ubrzanja:

Teslin promo video:

Matematičko razotkrivanje marketinga: