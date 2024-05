Loša vijest za vlasnike električnih auta - nema više besplatnog punjenja kod brojnih trgovina

Već smo u nekoliko navrata pisali kako se smanjuje broj mjesta na kojima je moguće besplatno punjenje električnih i plug-in hibridnih automobila. Dok je prije nekoliko godina bilo moguće punjenje bez naplate gotovo na svim punionicama, danas gotovo pa je nemoguće pronaći takva mjesta. Trenunto je u Zagrebu besplatno punjenje moguće tek u shopping centru City Centar One, i to na lokacijama na istoku i zapadu Zagreba. Riječ je o AC punjačima kojima se punjenje može pokrenuti putem prijave u besplatnu T-Comovu aplikaciju espoTS ili pak putem RFID kartice koja se može dobiti na info pultu navedenih shopping centara. To su punjači bez kabla, treba imati svoj.

Kaufland

S početkom ovog mjeseca punjenje električne energije u automobile počeli su naplaćivati Lidl i Kaufland. Ono su do sada nudi mogućnost besplatnog punjenja, ali uz smanjenu brzinu punjenja. Idete li na punjače Kauflanda nude se razne opcije. Tako se punjači Terra 54 CJG (snaga 50 kW) možete pronaći na 11 lokacija. Nešto snažnije Terra 65L (snage 60 kW) punjače možete pronaći na 7 lokacija. Na čak 31 lokaciji su najsnažniji Terra 124 CCT punjači snage punjenja od 120 kW. Vrlo su konkurentne cijene za punjenja. Tako se AC punjenje naplaćuje 0,35€/kWh, odnosno DC punjenje 0,45€/kWh. Proces naplate se obavlja putem pametnog telefona. Potrebno je skenirati QR kod iznad željenog punjača. Zatim, pratiti upute na Kaufland internet stranici e-mobilnosti koja će se otvoriti nakon skeniranja QR koda. I na kraju pokrenuti i završiti postupak punjenja putem spomenute internet stranice. Punjenje je moguće pokrenuti i putem nekih drugih operatera poput Moon eCharge.

Lidl

Slična je situacija i na punionicama Lidla. Imate mogućnost platiti uslugu punjenja na dva načina. Ad hoc, skeniranjem QR koda ispod željenog konektora gdje se plaćanje vrši karticama ili PayPalom. Drugi je način putem Roaming mreže partnera, kao što smo već spomenuli Moon eCharge. U oba navedena slučaja (i kod Ad hoca i kod Roaminga), vršitelj naplate nije Lidl Hrvatska, već eksterni pružatelj usluga. Lidl Hrvatska je u procesu uvođenja naplate putem Lidl Plus aplikacije. Kad ta naplata bude uvedena, Lidl Hrvatska će biti pružatelj usluge e-mobilnosti te vršitelj naplate. Cijene su iste kao i kod Kauflanda - AC punjenje (snaga ovisna o lokaciji, najčešće 22 kW, a na nekim lokacijama do 43 kW) je 0,35 €/kWh, dok je cijena DC punjenje (snaga ovisna o lokaciji, do 50 kW) 0,45 €/kWh.

Lidl za sada ima punjače na 34 lokacije, a daljnja strategija postavljanja stanica za punjenje električnih vozila će se naknadno definirati sukladno novom prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada. Punjenje električnih i plug-in hibridnih vozila na Kaufland i Lidl punjačima moguće je tijekom radnog vremena trgovina. Maloprije navedene cijene nešto su više od recimo onih na ELEN punjačima, ali su povoljnije kad se uzme u obzir i mogućnost punjenja brzinom do 120 kW na pojedinim Kaufland lokacijama.