Izbjegavajte korištenje Petrolovih e-punionica nakon 17 sati i vikendom

Prodaja električnih automobila u Hrvatskoj ide slabije od očekivanog, prošle su se godine (pred izbore) pojavili poticaji za kupce novih automobila, ali je svejedno ukupno prodano manje od dvije tisuće EV-a (što je samo 3 % od ukupnog broja prodanih automobila u 2024.). Još nije objavljeno hoće li ove godine biti poticaja (navodno, ako i bude, bit će namijenjeni samo pravnim osobama), pa na proizvođačima i trgovcima ostaje izazov da nižim cijenama i atraktivnijom ponudom potaknu veću potražnju.

Ključni preduvjet za korištenje vozila s isključivo električnim pogonom jest širenje mreže punionica. Kupnja EV-a ima najviše ekonomskog opravdanja u slučajevima kada vlasnik može puniti bateriju u vlastitom aranžmanu (kod kuće ili na poslu) jer mu je tada električna energija i najjeftinija. Oni koji nemaju tu mogućnost, u potpunosti ovise o javni punionicama, kao uostalom i svi vozači koji se svojim električnim vozilom upute na neki put ili su jednostavno predaleko od kuće - a baterije su im prazne.

Europska unija s puno entuzijazma propagira prelazak na vozila pokretana električnom energijom; čak to forsira i zakonskom regulativom. U skladu s time sufinancira razne projekte izgradnje punjača širom Europe.

Prema javno dostupnim podacima Petrol Grupa je za postavljanje punionica za električna vozila u Hrvatskoj (i Sloveniji) sufinancirana putem Instrumenta Europske unije za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), konkretno kroz CROSS-E projekt. Ukupna vrijednost CROSS-E projekta iznosi 130 milijuna eura, od čega je EU kroz CEF dodijelio bespovratnih 34,45 milijuna eura za cijeli konzorcij (četiri partnera: Petrol, Allego, GreenWay i Emobility Solutions) u osam država članica, uključujući Hrvatsku.

AC punionice u Zagrebu

Uglavnom ponešto možete pročitati u medijima o postavljanju ultrabrzih punionica, ali one su malobrojne i najkorisnije na autoputovima. Ne treba zaboraviti da se struja iz svih DC punjača skuplje naplaćuje od one koja se isporučuje kroz AC punjače, kojima se ne posvećuje osobita pozornost.

Zagovornici električnih automobila vrlo će lako argumentirati kako bi popularnosti i praktičnosti EV-a u velikim urbanim sredinama najviše doprinijela laka dostupnost i velika brojnost sporih AC punjača, primarno u javnim garažama i po gradskim parkiralištima.

Pogled na kartu pokazuje koliko su široko rasprostranjene Petrolove punionice

Petrol je na području Grada Zagreba tijekom posljednjih nekoliko godina do sada postavio 56 AC punionica za električna vozila, i to kroz projekt Urban-e u suradnji s Gradom Zagrebom. Te punionice nude više od 110 priključnih mjesta. Ove su AC punionice snage do 22 kW i namijenjene su za punjenje kada vozila obično ostaju dulje vrijeme priključena (do tri sata).

Specifičnost je punionica za električna vozila ta da se ona, za razliku od benzinskih postaja, koriste samostalno bez asistencije prodavača. A kao i kod svake takve usluge, gdje korisnik sam sebe opslužuje i obavlja transakciju online plaćanjem, mogu se pojaviti problemi za koje je potrebna korisnička pomoć. I tu dolazimo do tzv. nepoštene, odnosno zavaravajuće poslovne prakse Petrola – oni su na svim svojim punionicama istaknuli deklaraciju na kojoj piše: „24/7 KORISNIČKA POMOĆ“. Kako se ta informacija nalazi tik do oznake URBAN-e, ne bi nas čudilo da su u projektu, na osnovi kojeg su dobili sufinanciranje EU-a, takvu podršku i planirali, ali valjda su se poslije predomislili i uveli mjere štednje… Naime, tek nakon što se instalira njihova mobilna aplikacija OneCharge i ode na stranicu korisničke podrške, dođe se do informacije o stvarnom radnom vremenu, odnosno o vremenski vrlo ograničenoj podršci - tamo piše: Korisnička podrška dostupna je od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00.

Naljepnica koja se nalazi na svakom Petrolovom AC punjaču

Informacija o (stvarnom) radnom vremenu dostupna je unutar aplikacije OneCharge

Informacija o stvarnom radnom vremenu korisničke službe dostupna je i na njihovim web stranicama. Samo nije na punjačima...

Ustvari je ovaj zavaravajući detalj 'da na punionicama piše jedna informacija o korisničkoj podršci, a u stvarnosti je drugačije' iako nepošten, od manje važnosti! Puno je teže pojmiti da se netko uopće usudi pružati ovakav tip usluge bez korisničke podrške dostupne 24 sata, svakog dana u tjednu.

Naime, AC punjači iznimno su jednostavni, nekada imaju samo utičnicu za kabel; ovi Petrolovi imaju i ekran (osjetljiv na dodir) i to je sve. Korisnik ionako sve obavlja sam preko aplikacije. Ako se ne uspije snaći kod registracije, nije tako strašno, neka to obavi u radno vrijeme; ako uopće punjač ne radi, neka potraži neki drugi; ako ima problema s plaćanjem, opet nije nešto strašno, riješit će to s korisničkom službom u radno vrijeme; ali što ako pokrene punjenje i dođe do gubitka veze punjača s centralom ili blokade u radu iz bilo kojeg razloga? E, to je već ogroman problem za korisnika jer mu je kabel zaključan za punjač (s kojim 'komuniciramo' posredno preko aplikacije) nakon što je pokrenut proces punjenja i u slučaju gubitak veze nema načina da ga odspoji – sve dok ne dobije korisničku podršku!

Kada se pojavi ova poruka - znajte da ste u gadnom problemu ako vam se dogodi izvan radnog vremena korisničke službe

Nema povezanosti - nema rješenja bez resetiranja, a za to je potrebno kontaktirati korisničku službu

Jedino što možete jest ostaviti kabel i nadati se da ćete ga pronaći - u ponedjeljak (ako ste zaglavili, recimo, u subotu)

Originalni Type 2 kabel za neka vozila košta i preko 400 eura (no-name su oko 150 eura), pa opcija ostavljanja kabla na punjaču baš i nije neko rješenje. Jedino preostaje ostaviti vozilo spojeno na punjač sve dok ne počne radno vrijeme korisničke službe (ekipi koja tamo radi sve pohvale, ovakve probleme riješe u tri sekunde, jasno – isključivo u radno vrijeme); tako da svaki korisnik Petrolovih AC punjača u razdoblju od 17 h do 9 h i vikendom mora biti svjestan da bi na punjenju mogao „ostati“ i puno dulje negoli je to planirao i još pri tome neće ni napuniti svoje baterije.