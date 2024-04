Prag "masovne prihvaćenosti" električnih vozila dosegnut je u preko 30 zemalja

Prijelomnom točkom u prihvaćanju nove tehnologije smatra se onaj prag, nakon kojega počinje njezin ulazak u "mainstream", krivulja prodaje naglo skreće prema gore, pa vrlo brzo dolazi do eksponencijalnog rasta i dominacije na tržištu. Na taj način, krivuljom rasta oblika slova "S", na masovno tržište ulaze sve nove tehnologije, a različit im je prag, nakon kojega započinje razdoblje naglog rasta.

Analitičari Bloomberga kažu da je za električne automobile ta granica na 5% udjela u prodaji novih vozila. Prema podacima iz zemalja gdje se to već dogodilo, može se ekstrapolirati i trend za ostale, u kojima električni automobili tek trebaju doći do "magičnih" 5%.

Prvih 5% je ključno

Krivulje za, primjerice, Norvešku, Dansku, Island, Irsku, Nizozemsku, ali i Kinu, pokazuju da nakon što u jednoj godini električni automobili dođu do udjela u prodaji od 5%, već u naredne četiri godine dolaze do 25%, a u desetak godina do značajne tržišne dominacije. Niti jedna zemlja do sada nije "čekala" duže od tri godine da joj udio električnih automobila u prodaji sa 5% skoči na 15%.

Tijekom 2023. godine spomenuti je prag "masovnog prihvaćanja" prekoračen u 31 zemlji svijeta, za koje podatke možete vidjeti u priloženim grafikonima. Lider je Norveška s gotovo 80%, a malo preko praga sada su i Grčka, Italija, pa i Bugarska i Mađarska. U Hrvatskoj smo lani, usput rečeno, zabilježili 2,9% novih registracija električnih vozila, pa kod nas prijelomna točka, dakle, još nije dosegnuta. Sjeverni nam susjedi, Slovenci, već prelaze 10% kad je riječ o odabiru novih električnih vozila.

Gledano globalno, prag od 5% premašen je 2021. godine, a u posljednjem tromjesečju 2023. električna su vozila bila zaslužna za 12% prodaje. Kad je riječ o hibridnim vozilima, za njih se prijelomnom točkom smatra udio od 10%.