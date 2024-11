Cadillac 2026. godine ulazi u Formulu 1 kao jedanaesta momčad

Sezona 2026. za Formulu 1 bit će vrlo značajna jer će tada na snagu stupiti novi tehnički pravilnik, čime će se odstupiti od aktualne generacije vozila i okrenuti se budućnosti s aktivnijom aerodinamikom, održivim gorivima i jeftinijim pogonskim sklopovima. Te će sezone doći do još jedne bitne promjene, pa će na gridu umjesto 10 momčadi i 20 vozača biti još jedna ekipa sa svoja dva bolida. Bit će to američki tim iza kojeg stoji General Motors, kroz svoju marku Cadillac te njihov partner i investitor, europski fond TWG Global.

Druga američka momčad

Nastavak je to priče započete prije gotovo dvije godine, kad je Cadillac trebao biti tehnički partner momčadi Andretti, no njihov zajednički pokušaj ulaska u najelitniji autosport na svijetu nije bio prihvaćen u tom obliku. Američki proizvođač nije odustao, pa će tako postati jedanaesti sudionik Svjetskog prvenstva Formule 1 u sezoni 2026. Iz FIA-e su poručili da je tijekom godine kompanija načinila velike korake i pokazala svoju predanost tom pothvatu, pa im je prijava prihvaćena.

Mario Andretti ipak će biti uključen u rad nove ekipe, kao jedan od direktora u sastavu upravnog odbora. "Za General Motors i Cadillac je čast pridružiti se vrhunskoj svjetskoj trkaćoj seriji, a mi smo predani natjecanju sa strašću i integritetom kako bismo uzdigli sport među ljubitelje utrka diljem svijeta" rekao je predsjednik uprave GM-a Mark Reuss.

"Predanost General Motorsa i Cadillaca ovom projektu važan je i pozitivan znak evolucije našeg sporta", dodao je Stefano Domenicali, CEO Formule 1. "General Motors je velika globalna marka i snaga u svijetu automobila te radi s impresivnim partnerima. U potpunosti podržavam napore FIA-e, Formule 1, GM-a i tima da održe dijalog i rade prema ovom ishodu načelnog dogovora kako bi njihova prijava ostvarila te kako bi se GM/Cadillac doveo na grid za 2026. FIA Svjetskoh prvenstva Formule 1", kaže predsjednik svjetske krovne automobilističke organizacije FIA Mohammed Ben Sulayem.

S početkom sudjelovanja u natjecanju tim Cadillac koristit će tuđe pogonske jedinice, vjerojatno one Ferrarijeve ili Hondine, ali obećali su do kraja desetljeća razviti i svoje motore. Ulazak novog tima u sezoni 2026. idealno je tempiran jer koincidira s novim tehničkim pravilnikom. To znači da će svi timovi tada morati imati nove i potpuno redizajnirane bolide, pa time novopridošla ekipa neće biti u značajnom zaostatku za postojećima.