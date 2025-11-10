Gemini u autu - novi pametni suvozač je stigao na Android Auto

Google je počeo s uvođenjem Gemini AI asistenta na Android Auto, koji zamjenjuje dosadašnji Google Assistant. Očekujte pametnije razgovore, prijevode u stvarnom vremenu i dublju integraciju s aplikacijama

Google je tiho započeo s procesom koji će značajno promijeniti način na koji komuniciramo sa svojim automobilima. Kako prenosi MoneyControl, napredni AI asistent Gemini počeo je stizati na Android Auto platformu, gdje će zamijeniti dobro poznati Google Assistant.

Ova promjena nije samo površna promjena. Gemini je zamišljen kao značajna nadogradnja – svojevrsni inteligentni suvozač koji vas bolje razumije, komunicira prirodnije i sposoban je obraditi složenije zahtjeve. Bilo da tražite upute, šaljete poruku ili upravljate pametnim uređajima u svom domu, Gemini je dizajniran da razgovori teku fluidnije i sličnije ljudskoj interakciji.

Posebno se ističe nova funkcionalnost nazvana Gemini Live. Aktivira se jednostavnom glasovnom naredbom 'Let's talk live' (trenutno dostupno na engleskom jeziku), nakon čega se zaslon vašeg automobila pretvara u interaktivnu ploču gdje Gemini odgovara u stvarnom vremenu. Jedna od najimpresivnijih mogućnosti je prevođenje poruka "u hodu" – i onih koje primate i onih koje šaljete – što omogućuje komunikaciju na različitim jezicima bez potrebe za korištenjem ruku.

Zanimljivo je da se za aktivaciju i dalje koristi poznata fraza "Hey Google", ali odgovor sada stiže od znatno pametnijeg i intuitivnijeg asistenta. Nadogradnja je već primijećena kod dijela korisnika, prvenstveno onih koji sudjeluju u testiranju beta verzija Android Auta (15.6 i 15.7). Google još nije službeno potvrdio kada će Gemini biti dostupan svima, no jasno je da je proces implementacije započeo.

S Geminijem dolaze i nove opcije za privatnost i kontrolu. U postavkama ćete pronaći mogućnost upravljanja dijeljenjem precizne lokacije te opciju sprječavanja prekidanja odgovora uživo. Ipak, vrijedi napomenuti da sve funkcionalnosti Asistenta još nisu prebačene na novu platformu – na primjer, trenutno nije moguće koristiti nadimke za kontakte.

Ova integracija slijedi nedavnu nadogradnju koja je Gemini dovela i u Google Maps za konverzacijsku navigaciju i izvještavanje o prometu. Gledajući širu sliku, ovi potezi jasno pokazuju Googleovu strategiju: duboko integrirati Gemini u svaki aspekt našeg digitalnog života, počevši s vremenom koje provodimo za volanom.