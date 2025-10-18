Android Auto ukida podršku za starije uređaje: provjerite je li vaš pogođen

Google priprema velika ažuriranja za Android Auto, no s novom beta verzijom 15.5 mijenjaju se i minimalni sistemski zahtjevi. Uskoro će podrška za uređaje s Android 8 sustavom biti ukinuta

Beta verzija najnovijeg softvera Android Auto 15.5 već je dostupna prvim testerima, no donosi i promjenu minimalnih sistemskih zahtjeva, što će utjecati na vlasnike starijih pametnih telefona. Kako prenosi TechRadar, ova nadogradnja označava početak kraja podrške za neke starije uređaje.

Tehnološki div je još prošlog ljeta najavio kako će za pokretanje Android Auta u automobilu, bilo putem žične ili bežične veze, biti potreban Android 9 ili noviji. Iako je Google nastavio pružati podršku korisnicima s Android 8 (Oreo) sustavom, s dolaskom verzije 15.5 to se mijenja. Za korisnike "osmice", to znači da njihovi uređaji više neće primati nikakva nova ažuriranja za Android Auto. Nove značajke, ispravci grešaka i promjene dizajna jednostavno ih neće obuhvatiti.

Potpuno ukidanje funkcionalnosti, odnosno trenutak kada aplikacija više uopće neće raditi na tim uređajima, očekuje se kasnije. Iako službeni datum nije potvrđen, neke procjene govore da bi se to moglo dogoditi do ljeta 2026. godine. Ovaj potez vjerojatno neće pogoditi velik broj korisnika, budući da posljednji podaci o distribuciji Androida pokazuju da je u travnju 2025. godine samo 4% korisnika i dalje koristilo Android 8 ili 8.1. Ipak, ako želite pristup najnovijim funkcijama, svakako vrijedi provjeriti trebate li ažurirati softver ili sam uređaj.

Priprema za doba umjetne inteligencije

Ova odluka nije slučajna. I Google i Apple intenzivno rade na integraciji značajki umjetne inteligencije u svoje sustave za povezivanje s automobilima. Google se tako priprema za lansiranje asistenta Gemini za vozače. Tvrtka navodi da će ovaj AI asistent zamijeniti trenutnu generaciju Google Assistanta, omogućujući korisnicima dublju integraciju s aplikacijama, kalendarom i porukama bez skidanja pogleda s ceste.

Jednostavno rečeno, stariji uređaji koji pokreću Android 8, operativni sustav predstavljen davne 2017. godine, nemaju hardverske ni softverske kapacitete za podržavanje ovakvih naprednih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Za one koji ne žele ulagati u novi pametni telefon, bit će moguće nastaviti koristiti Android Auto na postojećem sustavu sve dok u potpunosti ne prestane raditi. Iako se ažuriranja više neće primjenjivati, trenutne bi značajke trebale ostati funkcionalne dok Google ne povuče konačan potez i u potpunosti ukine podršku.