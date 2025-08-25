Kraj jedne ere: Juraj Šebalj odlazi iz AutoMarketa

Nakon devet sezona vozač utrka, autonovinar i voditelj objavio je odlazak iz popularne emisije AutoMarket zbog potrage za novim izazovima. U podcastu se osvrnuo na ključne trenutke karijere

Poznati automobilist i TV voditelj Juraj Šebalj objavio je svoj odlazak iz emisije AutoMarket. Ovu je odluku podijelio s publikom nakon devet sezona, tijekom kojih je postao jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog automobilističkog novinarstva.

Devet godina suradnje

Šebalj se u podcastu, objavljenome na AutoMarketovom Youtube kanalu, prisjetio početaka emisije, koja je krenula 2016. godine. U to vrijeme, snimanje automobilističke emisije u Hrvatskoj predstavljalo je velik izazov zbog malog tržišta i visokih troškova produkcije. Priznao je i vlastito neiskustvo pred kamerama, no s vremenom je razvio prepoznatljiv stil, trudeći se približiti svijet automobila i široj publici.

Kroz godine, Šebalj je kao bivši automobilist inzistirao na kritičkom pristupu i testiranju vozila iz perspektive vozača, ali kaže i da je istodobno naglašavao važnost zabavnog elementa u emisiji. Gledatelji su tako imali priliku vidjeti brojne kreativne i ponekad nepredvidive priloge, koji su često uključivali suočavanje s tehničkim poteškoćama i lošim vremenskim uvjetima.

Fićo vs. Peglica i legendarni Pervan te sada pokojni Mladen Horvat AutoMarket.hr / YouTube screenshot

Među najupečatljivijim trenucima istaknuo je prilog "Tomos APN6 vs Automatic", snimljen netom prije pandemije, koji je postao najgledaniji video Auto Marketa s više od dva milijuna pregleda. Prisjetio se i suradnje sa Željkom Pervanom, koja je također izrodila neke kultne priloge.

Zahvalio publici

Prelazak emisije s televizije na YouTube omogućio je AutoMarketu širenje publike izvan granica Hrvatske i izravnu komunikaciju s gledateljima. Šebalj je naglasio kako je emisiju uvijek smatrao ozbiljnim projektom koji se bavi tržištem novih i rabljenih vozila, istaknuvši kako je sada ipak vrijeme za nove profesionalne horizonte.

Svoj odlazak objasnio je potrebom za novim izazovima, ističući kako Auto Market napušta u trenutku kada je emisija stabilna i može nastaviti s radom. "Auto Market je bio poput mog djeteta, ali i ja sam dijete Auto Marketa koji me izgradio kao novinara i voditelja", izjavio je. Na kraju se zahvalio vjernoj publici, kolegama, snimateljima i montažerima koji su godinama sudjelovali u stvaranju emisije, no nije otkrio svoje sljedeće profesionalne korake.

AutoMarket danas ima 229 tisuća pretplatnika na YouTubeu i najuspješniji je domaći kanal posvećen automobilima. Rad će nastaviti u desetoj sezoni bez Šebalja, s Nevenom Novakom i Branimirom Tomuradom kao najistaknutijim osobama.