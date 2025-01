Juraj Šebalj i Siniša Crnojević naši su ovogodišnji predstavnici na najpoznatijem reliju

Juraj Šebalj i Siniša Crnojević startali su na Dakru. Nakon rješavanja administracije i manje probleme s autom, uspješno su završili prva dva dana. Ove godine za automobil, a riječ je o Toyoti Land Cruiser iz 1988. godine poznatim pod oznakom BJ71. Za automobil se brine španjolski tim profesionalaca iz TH-Trucksa, a vrijedi spomenuti kako je ovo automobil koji je do sada već dvaput završio na 3. mjestu Dakar Classica. Prije Juraja ovaj je automobil posjedovao talijanski vozač Paolo Bedeschi.

Prije starta bilo je tu nekih problema problema sa strujom, ali sve je riješeno do samog prologa tj. brzinskog ispita za startne pozicije. Prolog je bio prvi pravi test auta. Prvi ispiti na podlogama punim rupa ovjes se pokazao izvanrednim, pa znači da su s razlogom prethodni mjeseci potrošeni upravo na pripremu ovjesa.

Do sada je posada Šebalj / Crnojević uspješno završila prvi dio 2. etape (vozi se dva dana bez servisa). Kao i dan prije etapu su okončali na trećem mjestu, ali su se u ukupnom poretku pomaknuli na drugo. Dan je protekao uobičajeno bez većih poteškoća, no uz neizostavne manje izazove koji su uspješno riješeni. Prvo im je grana u prolazu isključila napajanje strujom na glavnom prekidaču. Kvar su otklonili u 20-ak sekundi bez penalizacije. Pored toga olabavio je jedan nosač akumulatora, polomili su kuku za vuču drugih vozila i oštetili jednu gumu. Tako se drugi dio etape imati samo jednu rezervnu.

Bez obzira na to što je ovo Siniši prvi Dakar, ovo im nisu prve zajedničke vožnje te su pravi uigrani tim koji i dalje funkcionira besprijekorno. No ovo je tek početak, do kraja ima još 10 etapa u kojima će sigurno biti puno izazova za sve posade.

POREDAK: