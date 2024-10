McLaren W1 nasljednik je legendarnih modela F1 i P1

McLarenova najluksuznija serija sportskih superautomobila "1" dobila je novog vladara. Nakon kultnih modela F1 i P1, koji su bili neki od najboljih automobila za kolekcionare i ljubitelje oktana posljednjih desetljeća, na scenu je stupio njihov nasljednik, moderni, moćni i tehnološki napredni W1. On ima zadatak poslati trnce niz kralježnicu svakome tko sjedne u njega, sa snažnim pogonom i naprednom aerodinamikom te biti cestovni superautomobil s karakteristikama Formule 1.

Pogoni ga moćni hibridni sustav, sačinjen od benzinskog MHP-8 4-litrenog twin-turbo V8 motora, koji se okreće do 9.200 o/min, snage 928 KS, što je 233 KS više od najsnažnijeg McLarenovog motora dosad. Tu je i elektromotor snage 347 KS, sve to smješteno je u bolid mase 1.399 kg, pa je W1 s ukupnom snagom od 1275 KS predstavnik ove marke s najboljim omjerom snage i mase ikad, od 911 KS/t.

Superautomobil se diči i aerodinamičkim prianjanjem uz cestu ("ground effect") inspiriranim modernim bolidima Formule 1, pa je dodatno spušten kako bi stvorio dodatnu silu ("downforce") od čak 1.000 kg. Samim time, najbrži je to McLaren ikad proizveden za cestu, kako po ubrzanju tako i po vremenima postavljenima na stazi. Do 100 km/h iz mjesta ubrzava za 2,7, do 200 km/h za 5,8 sekundi, a do 300 km/h za manje od 12,7 sekundi. Na referentnoj stazi ostvaruje 3 sekunde bolje vrijeme od modela McLaren Senna.

Ono što u Formuli 1 nije dozvoljeno, McLaren je implementirao na ovaj model. W1 tako ima ugrađeni aktivni stražnji spojler, koji se izvlači iz karoserije te produžuje za do čak 300 mm, aktivni ovjes i kontrolu šasije, sve kako bi imao što bolje performanse na trkaćoj stazi. Od Formule 1 "posuđene" su i tehnike izrade monocoquea od ugljikovih vlakana, 3D ispisa određenih dijelova te upotrebe titanija, sve s ciljem smanjenja mase.

McLaren će ovu "zvijer" proizvesti u samo 399 primjeraka, a svi su navodno već prodani. Početna cijena kretala se oko 2 milijuna funti s porezima u Velikoj Britaniji, ne uključujući personalizaciju i posebne želje kupaca.