Seat osvježio i dotjerao modele Ibiza i Arona

Pored tehničkih poboljšanja, oba modela donose poboljšanu serijsku opremu te napredne sigurnosne značajke

Autonet.hr četvrtak, 30. listopada 2025. u 11:05
📷 Seat Arona & Ibiza
Seat Arona & Ibiza

Povodom obilježavanja 75. godišnjice, Seat otvara novo poglavlje redizajnom svoja dva najpopularnija modela, Ibize i Arone. Oba su vozila unaprijeđena u skladu s tri osnovna pristupa: osvježen vanjski izgled, profinjena unutrašnjost i još bolja ponuda ukupne vrijednosti.

Obnovljena Ibiza istinska je ikona u svom segmentu. Od njegovog uvođenja na tržište 1984. godine, prodano je više od 6 milijuna primjeraka u svih pet generacija, koje su stalno unaprjeđivanje. Arona je pak gradski SUV koji je s nama od svog predstavljanja na tržištu 2017. godine. Uz gotovo 750.000 prodanih primjeraka nastavlja privlačiti vozače koji žele energičan, mladenački SUV.

Lagane dizajnerske promjene

Dotjerana Ibiza i Arona donose dizajn s još više karaktera. Oba modela sada krasi moderniji stil, živahne boje te potpuno obnovljena ponuda kotača od lakog metala dostupnih u veličinama od 15'' do 18''. Evolucija dizajna donosi novi i pouzdaniji izgled, jer je prednji kraj oba modela u potpunosti redizajniran. Novi dizajn šesterokutne rešetke u kombinaciji s legendarnom mrežicom romboidnog oblika mat/polirane završne obrade, ističe sportski karakter i naglašava šire proporcije. Nova, uža Full LED glavna svjetla naglašavaju širinu vozila istovremeno redefinirajući izgled prednjeg kraja. Njihov svjetlosni potpis ne samo da doprinosi tehničkom izgledu, već i poboljšava vidljivost većim dosegom svjetlosnog snopa i njihovom svjetlinom, a pritom koriste manje energije.

📷 Seat Ibiza
Seat Ibiza

Jezik dizajna novog prednjeg branika ističe izražajan dizajn i skulpturalnost. Istovremeno, sve tehničke komponente, kao što su senzori i svjetla za maglu, uokvirene su crnim područjima. Stražnji kraj Ibize uvodi novo dizajnirani branik koji naglašava sportski karakter. Vodoravno povišeno stop svjetlo prošireno je kako bi vozilo izgledalo šire. Tu je i tamni aluminijski natpis modela, bilo da se radi o modelu Ibiza ili Arona.

Prvo sportska FR oprema

U verzijama opreme FR, laserski ugraviran logotip FR na B-stupu dodaje suptilan, a ipak sportski završni dodir. Sportske proporcije dodatno su istaknute novom ponudom kotača od lakog metala s učinkovitijom tehnologijom guma, koje poboljšavaju kako dinamičnost tako i učinkovitost. Ponuda uključuje nove dizajne kotača od lakog metala za svaki model: Ibiza dodaje dvije opcije od 17'' i dvije od 18'', dok Arona dobiva dvije opcije od 16'' i dvije od 18''. Kotači su u ponudi kako u boji laka karoserije tako i u dijamantno poliranoj varijanti, a pridružuju se postojećoj ponudi (od 15'' do 18'') kako bi omogućili bolji vizualni dojam i veću mogućnost individualizacije.

📷 Seat Ibiza
Seat Ibiza

Osvježene su i palete boja laka za oba modela, Ibiza i Arona, i to živahnijim i mladenačkim bojama. Postojećoj ponudi pridružuju se boje Liminal, Oniric i Hypnotic koje joj daju novu energiju i osobnost. Izražajan do najsitnijeg detalja, model Arona nudi dvije opcije kontrastne boje krova: Midnight crnu i novu Manhattan sivu.

Nove boje

U unutrašnjosti su u oba modela poboljšani kvaliteta, dizajn i povezivost. U kabini su uvedeni novi reljefni materijali, tamnija krovna obloga i suptilni, neutralni akcenti na otvorima za ventilaciju, čime unutrašnjost postaje profinjenija. Kod FR opreme, koja će prva biti predstavljena na tržištu, sportska sjedala sada postaju serijska, što doprinosi sportskom stilu i povećava komfor, nudeći ravnotežu između svakodnevne upotrebljivosti i dinamičnog osjećaja tijekom vožnje.

📷 Seat Arona
Seat Arona

Nova stakla i stupovi crne završne obrade odlučujući su za profinjenost kabine, a nadopunjeni su reljefnim tekstilom presvlaka sjedala i obloga vrata te mekanim materijalima. Nova oprema i teksture podižu vrijednost prostora. Kolo upravljača, presvučeno 100% premium perforiranom kožom daje taktilni osjećaj preciznosti i kontrole. Tu je i crna krovna obloga.

Još bolja tehnička rješenja

S tehničke strane, oba modela dolaze s poboljšanim digitalnim značajkama, uključujući novi Seat sound sustav sa šest zvučnika, subwoofer i 300 W pojačalo za Hi-Fi zvučno iskustvo. Uz 15 W bežično brzo punjenje mobilnih uređaja s tehnologijom hlađenja, donose jednostavniju povezanost i napunjenost.

📷 Seat Ibiza
Seat Ibiza

Pod poklopcem motora, Seat Ibiza i Arona nastavljaju isporučivati benzinske inačice. Riječ je o motorima od 80 KS (59 kW) do 150 KS (110 kW). Ponudu otvara 1,0 MPI od 80 KS, a riječ je o 3 cilindarskom motoru upregnutom s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem koji dolazi samo na modelu Ibiza. Zatim je tu nešto jače TSI izdanje od 95 KS, a na koje se nastavlja model TSI od 115 KS koji je raspoloživ sa 6-stupanjskim ručnim ili 7-stupanjskim DSG mjenjačem. Vrh ponude čini 1,5 TSI od 150 KS. Riječ je četverocilindričnom motoru upregnutom sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem. Oba se modela na tržište očekuju tijekom siječnja 2026. godine.

 

