Od utorka "manji radovi" na A1, traju do kraja srpnja

Ovoga utorka, 22. srpnja započinju "manji asfalterski radovi" na dionici autoceste A1 između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2. Jedna je to od najprometnijih dionica autocesta u Hrvatskoj, a radovi dolaze baš u špici turističke sezone – što će malo koga obradovati.

Promet jednom trakom

Spomenute su radove najavili iz Hrvatskih autocesta samo dan prije njihovog početka. Napominju i da će se sve odvijati u oba smjera te da će se za vrijeme trajanja radova promet odvijati jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine kretanja.

Radovi će se izvoditi u vrijeme smanjenog intenziteta prometa, tijekom večeri i noći, na način da se obustave u slučaju stvaranja zastoja ili kolone vozila. Dakle, u slučaju potrebe uklonit će se uspostavljena privremena regulacija prometa, sve do normalizacije prometa. Radovi će trajati do 31. srpnja, a do tad – strpljivo i polako po A1 između Jastrebarskog i Bosiljeva.