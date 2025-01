Off-road vožnja Corvette uz autocestu: Snimka pokazuje spoj vještine i sreće

Snimka zabilježena dashcam kamerom jednog vozača u SAD-u prije nekoliko tjedana pokazuje prilično nevjerojatan rasplet događaja, koji srećom nije završio kao prometna nesreća. Incident započinje kad na nepoznat način vozač plave Chevrolet Corvette osme generacije gubi kontrolu nad svojim vozilom na autocesti, pa naglo presijeca tri vozne i zaustavnu traku, netom ispred vozača s uključenom kamerom.

Chevrolet potom skače na travnatu površinu pored ceste, zamalo udarivši u rasvjetne stupove i poskakujući po neravnoj površini. To bi zasigurno mnoge vozače nagnalo da se odmah zaustave, no ne i ovoga – on je stisnuo gas pa nastavio kratko voziti po nagnutoj bankini, da bi se ubrzo vratio na autocestu i produžio dalje, kao da se ništa nije dogodilo. Automobil je naizgled izdržao ovu kratku off-road vožnju, no nismo baš sigurni da su mu ovjes i podvozje ostali netaknutima.