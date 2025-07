Corvette E-Ray stiže u Europu po značajno većoj cijeni nego u SAD-u

Hibridna Corvette E-Ray konačno je dostupna europskim kupcima, donoseći pogon na sve kotače i tihi Stealth Mode. Ipak, europske kupce dočekat će paprena cijena, gotovo dvostruko viša od one u SAD-u, što postavlja pitanje njezine konkurentnosti.

Europski obožavatelji kultne Corvette čekali su gotovo dvije godine kako bi se domogli službeno homologirane izvedbe E-Ray. Kako piše portal Carscoops, čekanju je konačno došao kraj -hibridni sportaš s pogonom na sve kotače službeno je u prodaji, opremljen i tihim "Stealth Mode" načinom rada, već poznatim američkim kupcima.

Corvette E-Ray, koji se dokazao na testovima u SAD-u prošle godine, svoj je europski debi imao na Goodwood Festival of Speed. Tamo je odradio nekoliko promotivnih vožnji u izvedbi s volanom na desnoj strani, što je ključno za uspjeh na britanskom tržištu, nešto što nije bilo dostupno prije nego što je generacija C7 ustupila mjesto aktualnoj C8 s motorom u sredini.

Brz na cesti, još brži za novčanik

Na prvi pogled, cijene u Velikoj Britaniji od 153.440 funti za coupe (oko 180.000 eura) i 159.230 funti za kabriolet (oko 187.000 eura) ne čine se pretjerano šokantnima u svijetu superautomobila. Primjerice, McLaren Artura PHEV stoji oko 190.000 funti, dok se cijena hibridnog Porsche 911 Carrera 4 GTS kreće oko 144.400 funti.

No, slika se drastično mijenja kada se te brojke usporede s onima u SAD-u. Po trenutnom tečaju, britanska cijena od 153.440 funti iznosi vrtoglavih 208.000 dolara. U Americi, isti taj E-Ray košta svega 108.795 dolara, gdje je otprilike 40 posto jeftiniji od spomenutog Porschea 911 C4 GTS. Čak se i za nadolazeći, još snažniji ZR1, očekuje cijena od "samo" 190-200 tisuća dolara na domaćem tržištu.

Nije kriva samo razlika u tečaju

Da budemo pošteni prema Chevroletu, priča o cijenama je složenija. Dolar je trenutno slabiji u odnosu na funtu, na američke cijene u većini saveznih država treba dodati i porez, a E-Ray se u Americi nudi u tri razine opreme (1LZ, 2LZ i 3LZ), dok je u Europi dostupan isključivo u najbogatijem 3LZ paketu. No, čak i kad se sve to uzme u obzir, zajedno s troškovima razvoja verzije s volanom na desnoj strani, koji ne vrijede za ostatak Europe gdje je E-Ray također osjetno skuplji, radi se o iznimno skupoj ponudi.

I ne samo to, europska verzija je i nešto slabija. Kao i u SAD-u, E-Ray pokreće kombinacija 6,2-litrenog V8 motora koji pogoni stražnje kotače i elektromotora zaduženog za prednju osovinu. Ukupna snaga u Europi deklarirana je na 644 KS, dok će vam američki prodavači reći da njihov model razvija 664 KS.

Ipak, obje verzije dolaze s prvim "Stealth Mode" načinom rada u povijesti Corvette. On omogućuje vlasnicima da se nečujno, isključivo na struju, išuljaju iz susjedstva u 5 ujutro bez buđenja susjeda. Iako E-Ray nije plug-in hibrid, njegova mala baterija kapaciteta 1,9 kWh omogućuje otprilike 5 do 7 kilometara vožnje na struju pri brzinama do 72 km/h, prije nego što se s grmljavinom probudi moćni V8.

Corvette E-Ray nedvojbeno je tehnološki dragulj i pravi superautomobil u svemu osim, donedavno, u cijeni. No, s europskom cjenovnom politikom ulazi u ring s etabliranim igračima gdje će se morati dokazati ne samo performansama, već i prestižem. Za europske kupce, ostat će egzotičan izbor rezerviran za najveće entuzijaste.