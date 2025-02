Kamere za nadzor brzine najviše prekršitelja snimile na zagrebačkom, zadarskom i splitskom području

Upravo na ovim stranicama najstarijeg auto portala u Hrvatskoj, Autoneta već neko vrijeme prvi objavljujemo najnovije informacije oko sve većeg broja fiksnih kamera, odnosno radara kojima se snimaju prebrzi vozači na našim prometnicama. Poznata je situacija da radne snage nedostaje svuda, pa tako i u brojnim policijskim postajama. Pored činjenice da uređaji rade 24 sata dnevno, i ne idu na godišnji niti bolovanje, upravo je nedostatak ljudstva i jedan od razloga sve većeg broja fiksnih uređaja za nadzor brzine.

Prema posljednjim službenim podacima, na području Republike Hrvatske su na 588 lokacija postavljena kućišta, na kojima se, sukladno procjenama nadležnih policijskih uprava, izmjenjuju 194 fiksna uređaja za nadzor brzine kretanja vozila u cestovnom prometu.

Jedna snimka, više kazni

Kad se snimi prebrzi vozač počinje postupak u kojem se početni prekršaj prekoračenja brzine može 'nagraditi' i dodatnim kaznama utvrdi li policijski djelatnik na snimljenoj fotografiji i da recimo vozač nije vezan, ili možda na neprimjereni način koristi mobitel odnosno nema upaljena svijetla kada je to zakonski potrebno.

Brojna nova kućišta dodatno će "ukrasiti" još neke prometnice, a sukladno čemu smo nedavno izvijestili i kako uskoro ovi uređaji dolaze i na područja Samobora i okolice. Navodno je pripremljeno 18 lokacija, a za koje je predviđeno 5 uređaja za nadzor brzine. I dok su se nekoć lokacije na kojima su postavljena kućišta skrivale kao što to uspješno radi i zmija dok skriva noge, sada je praksa nešto drukčija.

Lani 290.263 prekršaja prekoračenja brzine

I dok se lokacije otkrivaju s ciljem povećanja sigurnosti prometovanja, one su sada u većini slučajeva i obilježene prometnim znakovima koji jasno označavaju da se nalazite u području na kojem se nadzire brzine kretnje. Time se pak pokazuje kako je ustvari njihovo postavljanje iz preventivno sigurnosnog razloga, a ne zbog punjenja državnog proračuna. No, bez obzira na to uvijek ima i onih vozača koji takve znakove previde, pa ih se nagradi propisanim kaznama.

Spomenimo kako je lani policijski službenici utvrdili ukupno 290.263 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (u taj broj su uključene i kazne koje su policajci izdali izravno, na terenu). Tijekom 2023. godine bilo je 263.058 prekršaja, njih 250.192 utvrđeno je tijekom 2022. godine te 280.531 prekršaja prekoračenja brzine u 2021. godini.

U nastavku donosimo popis kako se broj prekršaja prekoračenja brzine utvrđenih samo fiksnim uređajima za nadzor brzine kretanja vozila tijekom posljednje četiri godine.

Prekršaji prekoračenja brzine kretanja vozila utvrđeni fiksnim uređajima

POLICIJSKA UPRAVA 2021. 2022. 2023. 2024. ukupno 2021. - 2024. PU Zagrebačka 13.816 12.145 15.412 21.756 63.129 PU Dubrovačko-neretvanska 11.479 10.186 14.210 15.654 51.529 PU Splitsko-dalmatinska 7.247 8.368 6.808 16.004 38.427 PU Sisačko-moslavačka 6.972 7.674 8.415 6.189 29.250 PU Zadarska 5.537 7.163 14.204 18.752 45.656 PU Osječko-baranjska 3.648 5.825 5.770 8.341 23.584 PU Primorsko-goranska 4.519 5.500 7.086 8.375 25.480 PU Ličko-senjska 3.287 5.082 5.532 6.897 20.798 PU Šibensko-kninska 5.674 4.311 7.312 9.853 27.150 PU Požeško-slavonska 4.065 4.275 5.422 4.557 18.319 PU Istarska 2.174 4.247 6.442 9.903 22.766 PU Karlovačka 3.589 3.135 2.241 1.073 10.038 PU Koprivničko-križevačka 3.997 3.012 4.037 4.106 15.152 PU Vukovarsko-srijemska 5.558 3.006 1.662 2.955 13.181 PU Brodsko-posavska 2.425 2.314 1.746 6.415 12.900 PU Bjelovarsko-bilogorska 2.322 2.132 1.281 4.012 9.747 PU Virovitičko-podravska 1.615 1.924 1.265 4.069 8.873 PU Krapinsko-zagorska 1.508 1.630 3.676 6.293 13.107 PU Međimurska 1.630 1.246 1.639 3.972 8.487 PU Varaždinska 3.380 1.092 2.741 3.032 10.245 ukupno 94.442 94.267 116.901 162.208 467.818

Kad govorimo o prekršajima za 2024. godinu radi o preliminarnim rezultatima koji su podložni promjenama. U svakom slučaju, sukladno povećanju broja lokacija na kojima se snimaju prebrzi vozači, tendencija je rasta broja prekršaja utvrđenih fiksnim uređajima za snimanje prebrzih vozila.