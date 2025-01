Vozači oprez! Uvode se velike promjene na području Samobora i okolice

U svijetu prometa nikad mirno. Kao što uvijek vrijedi i ona poznata kako 'na cesti nikad nisi sam'', tako i svako malo imamo novine koje se dešavaju na našim prometnicama. Protekle sam godine u nekoliko navrata pisao o kamerama, odnosno radarima za nadzor brzine kretanje vozila, a koje su 'niknule' na brojnim novim lokacijama. Tek je koji dan kako smo ušli u 2025. godinu, a ako je suditi po prvim informacijama, niti nam ove godine neće biti dosadno po tom pitanju.

Naime, stigao sam do informacije kako uređaji za nadzor brzine pristižu i u Sambor (gdje i ja živim). Naime, do sada je Samobor s nešto širom okolicom bio izostavljen s brojnih popisa iako to nije slučaj u Zaprešiću, Velikoj Gorici, Zaboku ili nekim drugim bližim gradovima i mjestima, da o Zagrebu i ne govorimo. Izgleda da je tome došao kraj. Tako imam popis 17 lokacijama na kojima bi ubrzo trebala biti postavljena kućišta u koja se postavlja uređaj za mjerenje brzine kretanje vozila.

Ivan Cvetković

Riječ je o širem gradskom području, koji uključuje i pograničnu Breganu, kao i brojne druge prilaze samom Gradu Samoboru, bez obzira govorimo li o dionici koja dolazi iz smjera Jastrebarskog, ili pak samim gradskim prometnicama. Baz obzira što je Samobor daleko manji od Zagreba, nije ovo ništa neuobičajeno, jer već imamo nekoliko gradova na čijim područjima brojimo dvoznamenkasti broj postavljenih kućišta za kamere. Nema sumnje kako je ovo jedan od načina kako smanjiti prosječnu brzinu kretanja, a naravno nada je onih koji su odgovorni za njihovo postavljanje i smanjenje broja nesreća, odnosno poginulih i stradalih sudionika u prometu. Nadajmo se kako će to i u stvarnosti biti tako....

1. Ulica Bistrec (kod raskrižja s Vrnjačkom ulicom)

2. Državna cesta DC231 (kod raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže)

3. Bobovica (u blizini k.br. 8 – Ulica Matice iseljenika)

4. Ulica Grada Wirgesa (kod raskrižja sa Štosovom ulicom)

5. Ulica Josipa Jelačića (kod k.br. 155)

6. Ulica Josipa Jelačića (kod k.br. 83)

7. Vrbovec Samoborski (kod nekadašnjeg caffe bara Lastavica)

8. Domaslovec (kod raskrižja s Ulicom Poljski put)

9. Hrastinska cesta (u blizini k.br. 49)

10. Hrastinska cesta (kod raskrižja s Ulicom kneza Borne)

11. Ulica Ivana Gundulića (kod raskrižja s Ulicom Matije Petra Katančića)

12. Rakovica, Mirnovečka cesta (u blizini k.br. 29)

13. Mirnovečka cesta (u blizini k.br. 1)

14. Sveti Martin pod Okićem (u blizini k.br. 8)

15. Falašćak, Samoborska cesta (u blizini k.br. 20)

16. Galgovo, Ulica Mirka Bogovića Okićem (u blizini k.br. 94)

17. Drežnik, Drežnička cesta (u blizini k.br. 73)

18. Gornji Kraj (u blizini k.br. 34)