Odzvonilo divljacima za volanom - masovno se postavljaju nove kamere za nadzor brzine

Poput trave koja 'raste kao luda nakon kiše' niču nove kamere za nadzor brzine diljem Hrvatske. Zadnjih dana svakodnevno pristižu fotografije kako se postavljaju nove kamere u Zagrebu i okolici, a taj prizor čest je i u drugim dijelovima Hrvatske. Nakon pauze prouzrokovane koronakrizom počelo je masovno postavljanje kamera, koje uskoro počinju i s radom te se pridružuju onima koje su na domaćim prometnicama već nekoliko godina. Na taj način se i Ministarstvo unutarnjih poslova priprema za što sigurniju turističku sezonu, ali i ostatak godine.

Plan je ugradnja 111 kućišta, za koje je nabavljeno 37 kamera. Naime, nije u svakom kućištu neprestano i kamera. Ovisno o planu djelovanja, kamere se sele na pojedine lokacije. S obzirom na to da seljenje tih kamera nije toliko zahtjevan posao, policija vjeruje kako će vozači postati oprezniji na svih 111 lokacija diljem Hrvatske gdje će biti nove pozicije za kamere. Nadajmo se kako će se smanjiti i broj prometnih nesreća na navedenim dionicama, jer u MUP-u napominju kako se kamere postavljaju na lokacijama koje su se pokazale kritičnima.

I nije to sve - do kraja godine stiže još 40-ak kućišta, ali i dvadesetak novih kamera. Za sada su uočene kamere Gatso T-Series, koje se na našim prometnicama koriste još od 2019. godine. Riječ je o kamerama koje imaju sposobnost praćenja i nekoliko prometnih traka, a pored nadzora brzine, pokrivaju i nadzor putničke kabine. Tako imaju sposobnost zabilježiti koristi li vozač na nepropisan način mobilni uređaj ili možda on, kao i suvozač, ne koriste sigurnosni pojas.

U svakom slučaju, ovo je još jedan način kako na domaćim prometnicama suzbiti brojna divljanja koja se prečesto događaju. Kamerama se nadomješta i nedostatak policijskih djelatnika, a dobro znamo i kako s kamerama 'nema dogovora'.

Dio novih lokacija kamera za nadzor brzine:

Jablanovec (Zaprešić), Stubička ulica kod kbr. 224

Šibice (Zaprešić), Zagrebačka ulica kod raskrižja s Vodovodnom ulicom

Brdovec (Zaprešić), Ulica Ilije Gregorića kod kbr. 119

Prigorje Brdovečko (Zaprešić), Zagrebačka ulica kod kbr. 69

Kupljenovo (Zaprešić), Ulica Matije Gupca kod kbr. 84

Donja Bistra (Zaprešić), Krapinska ulica kod kbr. 9

Velika Gorica, zapadni kolnik Zagrebačke lice prije raskrižja s Poštanskom cestom

Buševec (Velika Gorica), Zagrebačka ulica kod kbr. 39

Ivanić Grad, Savska ulica kod kbr. 103

Vrbovec, Ulica Eugena Depinesa kod kbr. 14F

Hrastje (Općina Sveti Ivan Zelina), Ulica Hrastje kod kbr. 60

Lukarišće (Dugo Selo), Bjelovarska ulica kbr. 44

Zagreb, Slavonska avenija (smjer istok) nasuprot BP Zovko, kod Ulice Rimski put

Zagreb, Zagrebačka obilaznica (smjer istok) A3, nakon mosta Sava kod odvajanja za A4

Zagreb, Ulica Dubrava kod kbr. 108 (smjer istok)

Zagreb, Stupnik, Gornjostupnička ulica kod kbr. 40

Zagreb, Jadranska avenija (smjer istok) iz smjera Arene prema rotoru

Zagreb, Zagrebačka avenija, između raskrižja Ulice Dragutina Golika i Ulice Hrvatskog Sokola

Zagreb, Ljubljanska avenija, (smjer zapad) prije Ford/Hyundai/MG salona, kod pješačkog prijelaza