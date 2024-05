Promjena na zagrebačkim cestama - kamere za nadzor prekršaja u prometu neće više biti "skrivene"

Prije mjesec dana vijest koja se brzinom munje proširila bespućima Interneta, ali i ostalih medija bila je postavljanje novih kamera za nadzor brzine. Riječ je o novoj rundi kamera kojima je cilj povećati sigurnost prometa na cestama, a o čemu smo prvi tada pisali. Tada smo istaknuli pravilo koje se dešava na području najveće naseljenosti, odnosno na području Grada Zagreba.

Naime, dok su istovremeno postavljene kamere recimo i na ulasku u Veliku Goricu, uz njih je postavljena i signalizacija.Kamere za nadzor brzine na području Zagreba nisu nikakva novost, ali su ove nove sve do sada bile 'skrivene'. Ulazite li u Veliku Goricu ili pak vozite 'starom Zagorskom magistralom' prije postavljenih kamera su i prometni znakovi koji vozače upozoravanju na postojanje kamera (točnije - kućišta, u kojima su možda i kamere). To je na području Grada Zagreba bila rijetkost, sve do sada.

Gotovo 15 tisuća prekršaja

Prema informacijama koje smo dobili iz Policijske uprave zagrebačke, započelo je obilježavanje navedenih područja i to prometnom signalizacijom C122 (Kontrola brzine). Ovisno o prometnici na koju se postavljaju, ti znakovi mogu biti dimenzija 120×180, 40×60, 60×90 ili 90×135 centimetara. Tako će navedena prometna signalizacija biti postavljena na lokacijama svih postavljenih kućišta na području Policijske uprave zagrebačke. Znači, uskoro će i oni koji 'ne gledaju dovoljno dobro' imati informaciju kako postoji mogućnost da ih se snimi, naravno, ako se ne pridržavaju prometnih ograničenja.

U zadnjem valu na području Policijske uprave zagrebačke novopostavljenih je 19 kućišta. Od toga je njih 7 postavljeno na području Grada Zagreba dok je ostalih 12 postavljeno na području gradova Zaprešić, Velika Gorica, Ivanić-Grad, Dugo Selo, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina. Pridodamo li tome i one koji su tu već niz godina, dolazimo do ukupno 40 kućišta na području Policijske uprave zagrebačke. Za njih je na raspolaganju 19 kamera za nadzor prekršaja. Znači, nikad ne znate je li u pojedinom kućišta kamera ili nije. Stoga, moguće je da je jedan dan kamera u jednom kućištu, a nakon nekoliko dana u drugom.

Kao što smo i naveli u tekstu od prije mjesec dana, navedene kamere su prvenstveno namijenjene za mjerenje brzine kretanja vozila. No, pored toga, u mogućnosti snimati i druge prekršaje. Tako imaju mogućnost i 'hvatanja' nepropisno korištenja mobitela u vožnji, nevezanje sigurnosnim pojasom, nepropisno prestrojavanje ili pak pretjecanje. Ipak, primarna je funkcija snimanje prebrzih vozača. Lani ih je takvih na području Policijske uprave zagrebačke bilo ukupno 14.634 od kojih 11.271 u Gradu Zagrebu.