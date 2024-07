Oprez! Kamere vrebaju na više od 40 novih lokacija - ima ih i na dalmatinskim otocima!

U jeku smo turističke, kao i sezone godišnjih odmora, no ne znači da svi odmaraju. Kako se može primijetiti na brojnim lokacijama diljem Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova ponovno je u akciji postavljanja novih kamera. Još prije tri mjeseca pisali smo o toj akciji, koja je ujedno potencijalno donijela i veliki broj kamera na zagrebačkom području, koje je do tada bilo dosta 'pošteđeno' kamera za nadzor brzina.

Prema najsvježijim informacijama koje smo dobili iz MUP-a, u prethodnih dva mjeseca postavljeno su kućišta za kamere na čak 37 novih lokacija. Njihov popis donosimo na kraju teksta. Iz MUP-a navode kako se za ovu tranšu koriste prvenstveno kućišta, pogodna za uređaje GATSO T-serije RT4 i POLCAM SmartEye ST1.

Važno je naglasiti kako taj popis ustvari i nije konačan. Naime, postavljanje novih kućišta za kamere, na za to predviđene lokacije i dalje je u tijeku, pa se može deseti da vas kamera snimi u prekršaju i na nekoj lokaciji koja ovdje nije navedena. Tako smo i sami naišli na lokaciju koja nije navedena na ovom popisu. Riječ je novoj kameri postavljenoj na državnoj cesti D1, a koja spaja kontinentalni i dalmatinski dio Hrvatske. Kameru smo uočili u mjestu Jošani. Nakon Udbine, u smjeru Zagreba je nekadašnja vojna baza, pa blagi zavoj u lijevu stranu, a gdje je Srpska pravoslavna crkva Sv. Save. Nekoliko stotina metara nakon nje je i nova kamera.

Ivan Cvetković

Novost je da su kućišta za kamere za nadzor brzine stigle i na hrvatske otoke, a gdje ih do sada (ako se ne varamo) nije bilo. Tako sada daleko oprezniji trebaju biti vozači koji prometuju na Visu, Braču i Hvaru, s time da su na otoku Braču postavljene kamere na dvije lokacije. Pored ove četiri kamere na otocima, još deset njih nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako je i dalje ova županija rekorder s ukupno 78 lokacija na kojima su postavljena kućišta za kamere.

Ovisno o vrsti kamera koje su postavljene, pored onog najčešćeg prekršaja, a to je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, pojedine kamere imaju mogućnost zabilježavanja i drugih prekršaja. To su situacije kada vozač, ali i suputnik ne koristi sigurnosni pojas, odnosno kada koristi mobilni uređaj na način kako to nije propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Prije samog ljeta počelo je i detaljnije obilježavanje područja na kojima su postavljene kamere. Tako se sada (gotovo) svuda gdje su i kamere (odnosno kućišta) za nadzor brzine i prometni znakovi koji vozače upozoravanju na postojanje kamera. Sada kamere potencijalno vrebaju na preko 500 lokacija. U svakom slučaju, poštujete propisane brzine kretanja, pa će i mogućnost da vas kamere snime u prekršaju biti svedene na nulu. Sretnu vožnju vam želimo!