Kina uvodi red: Stroža pravila za izvoz električnih automobila

Peking uvodi obvezne licence za izvoz električnih automobila od 2026. godine. Cilj je suzbiti nelojalnu konkurenciju i osigurati kvalitetnu postprodajnu podršku na stranim tržištima

Kupci kineskih električnih automobila izvan Kine uskoro će se suočiti sa strožim nadzorom nad načinom na koji ta vozila stižu na strana tržišta. Kako prenosi portal Carscoops, Peking je potvrdio da će uvesti izvozne kontrole za potpuno električne osobne automobile, potez potaknut zabrinutošću zbog intenzivne cjenovne konkurencije kod kuće i pritužbi iz svijeta zbog preplavljivanja tržišta jeftinim vozilima.

Novi sustav podrazumijevat će obvezne carinske inspekcije, a vlada također želi uvesti stroža pravila kako bi jamčila odgovarajuću postprodajnu podršku. To znači da će se izvoznici u narednim mjesecima i godinama suočiti s detaljnijim provjerama.

Nova pravila o licenciranju trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2026. godine. Od tog datuma, Ministarstvo trgovine potvrdilo je da će proizvođači automobila i druge ovlaštene tvrtke morati podnijeti zahtjev za izvozne licence. Ovaj sustav već je na snazi za hibridna i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem proizvedena u Kini za strana tržišta. Navodi se kako su kineski dužnosnici sve frustriraniji neovlaštenim izvozom, gdje se automobili šalju u inozemstvo bez potrebne servisne mreže i podrške.

Kako izvještava CBT News, loša usluga i nedostatak podrške mogu ostaviti kupce na cjedilu i dugoročno narušiti reputaciju brendova poput BYD-a ili Nija. Situacija je također zaoštrila cjenovne ratove na nekoliko stranih tržišta, stvarajući nestabilnost za lokalne proizvođače.

Prema riječima Wu Songquana, direktora za istraživanje politika u Kineskom centru za istraživanje automobilske tehnologije, važno je da kineski brendovi slijede primjer etabliranih svjetskih proizvođača te da standardiziraju izvozne procese i podignu kvalitetu. Nada je da će se time izgraditi dugoročno povjerenje u vozila koja se izvoze iz Kine.

Izvozna sila

Vrijeme uvođenja ovih mjera nije slučajno. Potez dolazi nedugo nakon što se Kina službeno etablirala kao najveći svjetski izvoznik automobila, prestigavši čak i Japan. A njezin rast, kako primjećuje South China Morning Post, ne pokazuje znakove zaustavljanja.

Glavni tajnik Kineske udruge za osobne automobile (CPCA), Cui Dongshu, vjeruje da bi zemlja u roku od pet godina mogla izvoziti čak 10 milijuna vozila godišnje. Na samom domaćem tržištu, zahvaljujući ogromnoj populaciji, lokalni brendovi mogli bi prodavati 30 milijuna vozila godišnje.

Prostor za ogroman rast

"Još uvijek postoji ogroman potencijal za širenje tržišta u manje razvijenim regijama Kine, poput središnjih i zapadnih okruga te ruralnih područja, gdje bi razina vlasništva automobila mogla postupno nadmašiti onu u metropolama poput Pekinga i Šangaja", istaknuo je Cui.

Da bismo stavili stvari u perspektivu, Kina trenutno ima otprilike jedan automobil na tisuću ljudi. Kontrast je oštar u usporedbi s Europom, gdje je 2020. godine bilo 641 vozilo na tisuću ljudi, ili SAD-u, gdje je ta brojka dosezala i 860.

Ove mjere jasno pokazuju namjeru Kine da transformira svoju automobilsku industriju iz masovnog proizvođača u pouzdanog globalnog igrača, gradeći dugoročno povjerenje u svoje brendove na svjetskoj sceni.