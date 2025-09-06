Zagrebačka policija na "Car meetu" u Dubravi utvrdila 99 prekršaja

U noći s petka 5. na subotu 6. rujna policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su nadzor vozila i vozača koji su se u većem broju okupili na parkiralištu u zoni tržnice na području Dubrave

Policija je u Zagrebu i ovoga vikenda imala posla s vozačima i drugim sudionicima okupljenima na neslužbenom "Car meetu". Ovoga puta na meti je bilo okupljanje većeg broja osoba na parkiralištu u zoni tržnice na području zagrebačke Dubrave, gdje je obavljen nadzor 114 automobila.

Policija kaže da se ovdje radilo o većem broju sudionika "Car meet scene" pri čemu je prisutnost policijskih službenika osigurala sprječavanje mogućih protupravnih ponašanja kao i ponašanja koja bi uznemirila građane ili za posljedicu imalo narušavanje njihovog mira. Osim preventivne aktivnosti policije djelovalo se i represivno, pa je provedenim nadzorom nad ukupno 114 osobnih automobila, 20 njih upućeno na izvanredni tehnički pregled dok je utvrđeno ukupno 99 prekršaja:

38 prekršaja prekoračenja brzine,

21 prekršaj zbog tehničke neispravnosti vozila,

16 prekršaja zbog vožnje pod utjecajem alkohola,

14 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje i

8 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa.

Navedenom aktivnošću prometne policije Policijske uprave zagrebačke nadziran je, u ovom slučaju, istočni dio grada te će se i dalje na području cijeloga grada nastaviti nadziranje mjesta okupljanja kao i sve one lokacije koje su pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača.

Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana, zaključuju iz PU zagrebačke.