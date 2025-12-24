U Zagrebu prvi put na cesti snimljen Bugatti Tourbillon

Na kišnim zagrebačkim prometnicama ovih dana snimljen je spektakularni hiperautomobil, prvi hibridni model u stoljetnoj povijesti proizvođača iz Molsheima, koji se razvija u Hrvatskoj

Autonet.hr srijeda, 24. prosinca 2025. u 19:58
📷 Car Spotting Croatia
Car Spotting Croatia

Testni prototip novog Bugattijevog hiperautomobila Tourbillon, koji se razvija u Rimac Kampusu u Kerestincu, snimljen je ovih dana na cesti. Prema dostupnim informacijama to je prvi put da je Tourbillon snimljen u stvarnim uvjetima u prometu, doduše s privremenim tablicama. Za snimku i fotografije zaslužni su entuzijasti koji stoje iza stranice Car Spotting Croatia.

Novi Bugattijev luksuzni model na njihovoj je snimci bio osuđen na ono što prolaze svi stanovnici Zagreba – zapeo je u gužvi na, kako se čini, silasku s autoceste Zagreb zapad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourbillon ne predstavlja samo evoluciju, već potpuno novi inženjerski smjer tvrtke Bugatti Rimac, koji spaja ekstremnu analognu preciznost s najmodernijom hibridnom pogonskom tehnologijom. Za razliku od prethodnika Chirona, Tourbillon odbacuje kultni W16 motor i uvodi 8,3-litreni atmosferski V16 motor razvijen u suradnji s Cosworthom, koji se vrti do 9.000 okretaja u minuti. Pogonski agregat proizvodit će oko 1.000 KS iz benzinskog motora te dodatnih 800 KS iz elektromotora, pa će imati i ubrzanje poput "strujića" – samo dvije sekunde iz mjesta do 100 km/h.

Proizvodnja je strogo ograničena na samo 250 primjeraka, a početna cijena iznosi 3,8 milijuna eura (neto), s prvim isporukama planiranim za 2026. godinu.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija