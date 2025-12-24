U Zagrebu prvi put na cesti snimljen Bugatti Tourbillon

Na kišnim zagrebačkim prometnicama ovih dana snimljen je spektakularni hiperautomobil, prvi hibridni model u stoljetnoj povijesti proizvođača iz Molsheima, koji se razvija u Hrvatskoj

Testni prototip novog Bugattijevog hiperautomobila Tourbillon, koji se razvija u Rimac Kampusu u Kerestincu, snimljen je ovih dana na cesti. Prema dostupnim informacijama to je prvi put da je Tourbillon snimljen u stvarnim uvjetima u prometu, doduše s privremenim tablicama. Za snimku i fotografije zaslužni su entuzijasti koji stoje iza stranice Car Spotting Croatia.

Novi Bugattijev luksuzni model na njihovoj je snimci bio osuđen na ono što prolaze svi stanovnici Zagreba – zapeo je u gužvi na, kako se čini, silasku s autoceste Zagreb zapad.

Tourbillon ne predstavlja samo evoluciju, već potpuno novi inženjerski smjer tvrtke Bugatti Rimac, koji spaja ekstremnu analognu preciznost s najmodernijom hibridnom pogonskom tehnologijom. Za razliku od prethodnika Chirona, Tourbillon odbacuje kultni W16 motor i uvodi 8,3-litreni atmosferski V16 motor razvijen u suradnji s Cosworthom, koji se vrti do 9.000 okretaja u minuti. Pogonski agregat proizvodit će oko 1.000 KS iz benzinskog motora te dodatnih 800 KS iz elektromotora, pa će imati i ubrzanje poput "strujića" – samo dvije sekunde iz mjesta do 100 km/h.

Proizvodnja je strogo ograničena na samo 250 primjeraka, a početna cijena iznosi 3,8 milijuna eura (neto), s prvim isporukama planiranim za 2026. godinu.