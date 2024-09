Zbog samovozećih automobila mijenja se Zakon o sigurnosti prometa na cestama

S nekoliko će izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama Ministarstvo unutarnjih poslova pokušati dodatno urediti pitanje samovozećih automobila na hrvatskim prometnicama. Dosadašnjim je zakonom, naime, propisano da je vozač za vrijeme upravljanja vozilom dužan sjediti na vozačkom sjedalu i upravljati vozilom, osim u slučaju potpuno automatiziranog vozila – a ubuduće će i nekoliko novih propisa uređivati upravo prometovanje takvih vozila.

AI na cestama

"Svjedočimo činjenici razvoja tehnologije umjetne inteligencije u prometu na cestama na način da se razvijaju automatizirana vozila bez vozača, a koja bi bila sposobna osigurati potpunu kontinuiranu dinamičku kontrolu vozila za sudjelovanje u prometu na cestama", opisuju trenutačno stanje iz MUP-a te napominju da je izmjena zakonskih odredbi usklađena i s uredbama Europske unije u području automatizirane vožnje i automatiziranih vozila.

U novom prijedlogu teksta Zakona, koji se može naći na platformi e-Savjetovanja, stoji tako distinkcija između poluautonomnih i potpuno autonomnih vozila:

"Automatizirano vozilo" je motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno tijekom određenog vremenskog razdoblja bez stalnog nadzora vozača, ali u odnosu na koje se intervencija vozača ipak očekuje ili je potrebna, a "potpuno automatizirano vozilo" je motorno vozilo koje je konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno bez ikakva nadzora vozača.

Vlasnik je odgovoran

Prvi puta se utvrđuje i odgovornost za eventualne nezgode, pa zakon tu teret prebacuje na vlasnika. Za prekršaje koji su počinjeni potpuno automatiziranim vozilom, odgovoran je vlasnik potpuno automatiziranog vozila, osim za prekršaje koji su proizašli iz radnji osoba koje su neovlašteno postupale s potpuno automatiziranim vozilom, stoji u prijedlogu novog ZSPC.

Potpuno autonomna vozila morat će u prometu sudjelovati u skladu s pravilima, a vlasnik potpuno automatiziranog vozila dužan je voditi računa o sigurnosnim postavkama, kako njegovim prometovanjem ne bi došlo do pogoršanja ili ugroze sigurnosti prometa na cestama te kako potpuno automatizirano vozilo ne bi predstavljalo povećanu opasnost za ostale sudionike u prometu na cestama.

Vlasnici su također dužni bilježiti podatke o prometovanju takvih vozila, imati videonadzor koji u realnom vremenu bilježi prometovanje te pohranjivati podatke o incidentnim situacijama i snimke dostavljati policiji.

Potpuno automatizirano vozilo moći će prometovati u granicama područja koje mu je odobreno, a ta će područja određivati MUP. K tome, morat će biti jasno označeno, tj. obilježeno natpisima da se radi o potpuno automatiziranom vozilu – izgled i oblik natpisa propisat će ministar. Ostali sudionici u prometu ne smiju ometati sudjelovanje potpuno automatiziranih vozila u prometu na cestama.

Predviđene kazne

Sukladno odgovornostima, vlasnici autonomnih vozila moći će biti i kažnjeni. Najviše kazne mogu biti do 132.000 eura, i to za neuspostavljanje videonadzora i pohrane snimki ili kršenja prometnih propisa koje bi vozilo načinilo u prometu. Onaj, pak, tko bi ometao rad autonomnih vozila u prometu može biti kažnjen s jednom do pet tisuća eura.