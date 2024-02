Ford će ukinuti funkciju samostalnog parkiranja – jer je nitko ne koristi

Iako svi očekuju da automobili današnjice dolaze sa sve više "pametnih" funkcija, koje će olakšati vozačima posao, u stvarnim je tržišnim uvjetima priča nešto drugačija. Pokazuju to ovoga tjedna objavljene informacije iz Forda, koje kažu da njihov sustav poluautomatiziranog bočnog parkiranja automobila, Active Park Assist, koriste tek rijetki vozači.

Mnogima beskorisno

Funkcija samostalnog parkiranja Active Park Assist predstavljena je još 2009. godine, a Ford je, uz Toyotu, tada bio prvi proizvođač koji je tako nešto serijski počeo ugrađivati u svoja vozila. Do današnjih je dana ta funkcija postala gotovo sveprisutnom, pa ju je proizvođač ugrađivao u brojne modele, čak i one niže klase. Danas je ona dijelom naprednijeg sustava Co-Pilot360, koji nudi autonomnu vožnju razine 2, no kada je u automobilu dostupna samostalno – "nitko" je ne koristi. Zaključeno je tako analizom podataka o korištenju "pametnih" funkcija automobila, koje sama vozila prikupljaju i prijavljuju kompaniji.

Odluku o mogućem ukidanju samostalnog parkiranja najavio je operativni direktor Forda Kumar Galhotra, naglašavajući da je to primjer funkcije koju koristi "vrlo, vrlo malo ljudi" i da bi je kompanija bez problema mogla ukinuti. Takav potez ne bi, dakle, utjecao na mnoge vozače, a proizvođaču bi mogao donijeti uštede od oko 60 dolara po automobilu, ili čak oko 10 milijuna dolara na godišnjoj razini.