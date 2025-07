Što donosi budućnost baterija za električne automobile?

Utrka za boljim baterijama za električna vozila naziva se novom zlatnom groznicom i to s dobrim razlogom. Iako su električni automobili sve više oko nas, njihova Ahilova peta, ograničen domet i vrijeme punjenja, i dalje je glavna prepreka za masovno prihvaćanje. No, obećanja o baterijskoj revoluciji više nisu daleka znanstvena fantastika. Ona se događa sada, a tehnologije koje su pred vratima zauvijek će promijeniti pravila igre.

Priče koje zvuče predobro da bi bile istinite postaju sve češće. Nedavno je tehnološki div Huawei patentirao sulfidnu solid-state bateriju koja navodno (na papiru) omogućuje domet od nevjerojatnih 3.000 kilometara i punjenje za samo pet minuta. Da stavimo to u perspektivu, trenutni rekorder, Lucid Air Grand Touring, nudi do 839 km dometa po WLTP ciklusu. Iako stručnjaci upozoravaju da su takve performanse vjerojatno ostvarive samo u strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima te da je masovna proizvodnja iznimno teška, smjer je jasan. Ulazimo u eru u kojoj "tjeskoba dometa" postaje pojam iz prošlosti.

Sveti gral na dohvat ruke?

Solid-state baterije već se godinama spominju kao "sveti gral" industrije. Njihov princip je jednostavan, ali revolucionaran: zapaljivi tekući elektrolit, koji se koristi u današnjim litij-ionskim baterijama, zamjenjuje se stabilnim, čvrstim materijalom. Prednosti su ogromne. Ove baterije ne samo da su znatno sigurnije i otpornije na pregrijavanje, već nude i znatno veću gustoću energije. To znači više kilometara u manjem i lakšem pakiranju. Uz to, omogućuju drastično brže punjenje, neke studije spominju punjenje do 80 posto kapaciteta za samo 12 minuta.

Dok su skeptici, poput profesora Yanga Min-hoa s korejskog sveučilišta Dankook, s pravom oprezni, ističući da se "znanost o baterijama ne kreće skokovima, već inkrementalnim koracima", prvi plodovi revolucije već su tu. Kineski IM Motors L6 postao je prvi serijski automobil koji koristi polu-solid-state bateriju, nudeći preko oko 1.000 km dometa po kineskom ciklusu. Velike tvrtke kao što su Samsung SDI, Toyota i BMW najavljuju masovnu proizvodnju svojih solid-state rješenja između 2027. i 2030. godine, potvrđujući da je tehnologija prešla iz laboratorija na proizvodne trake.

Problemi koje donosi tehnologija solid-state baterija Solid-state baterije predstavljaju jedno od najzanimljivijih tehnoloških obećanja za budućnost električnih vozila, no u njihovoj primjeni postoji čitav niz izazova i problema koje proizvođači i istraživači još uvijek nastoje riješiti. Iako nude višu gustoću energije, sigurnije rukovanje i potencijalno duži domet, put do masovne upotrebe ovih baterija prepun je tehničkih i ekonomskih prepreka. Prvi problem su visoki troškovi proizvodnje. Za razliku od tradicionalnih litij-ionskih baterija, solid-state baterije zahtijevaju sofisticiranije materijale i složenije proizvodne procese, što značajno povećava cijenu vozila opremljenih ovom tehnologijom. Povrh toga, iako solid-state baterije obećavaju dulji vijek trajanja i bolje performanse, njihova dugoročna stabilnost i pouzdanost još nisu jednoznačno dokazane u svakodnevnim uvjetima korištenja. Broj sigurnih ciklusa punjenja i pražnjenja često je ograničen, što otvara prostor za sumnju u njihovu izdržljivost. Jedan od najvažnijih tehničkih izazova je problem nastanka tzv. litijevih dendrita – igličastih struktura koje mogu probiti separator unutar baterije i uzrokovati kratki spoj. Iako čvrsti elektroliti bolje sprečavaju njihovu pojavu u odnosu na tekuće elektrolite, ovaj izazov još uvijek nije u potpunosti riješen, što ima izravne posljedice na sigurnost i dugovječnost baterije. Performanse solid-state baterija dodatno su ograničene pri niskim temperaturama, jer mnogi materijali koji se koriste kao čvrsti elektroliti slabije provode ione kad temperatura padne. To otežava pouzdanu uporabu električnih vozila u hladnijim klimatskim područjima. Brzo punjenje također ostaje izazov; veća unutarnja otpornost i rizik od dodatnog stvaranja dendrita za vrijeme brzog punjenja onemogućuju široku primjenu obećanih naprednih mogućnosti brzog punjenja. Na sve to nadovezuju se i problemi skaliranja proizvodnje. Tehnologija solid-state baterija, premda u razvoju kod najvećih svjetskih automobilskih proizvođača, još uvijek nije spremna za masovnu proizvodnju zbog složenih izazova u stabilnosti materijala, proizvodnim procesima i postizanju očekivanih performansi u stvarnim uvjetima. Dodatna komplikacija je i mehanička degradacija materijala unutar baterije – tijekom svakog ciklusa punjenja i pražnjenja dolazi do ekspanzije i skupljanja anode, što dugoročno smanjuje ukupni kapacitet i pouzdanost sustava.

Silicij, natrij i druga rješenja

Iako su solid-state baterije u fokusu, utrka se vodi na više frontova. Jedan od najperspektivnijih materijala je silicij, koji se koristi za izradu anode. Silicij može pohraniti i do deset puta više litijevih iona od grafita koji se danas koristi, no njegov najveći problem je što se pri punjenju širi i do tri puta, što uzrokuje oštećenja i degradaciju baterije. Znanstvenici su pronašli fascinantna rješenja. Jedno od njih uključuje korištenje mikrometarskih čestica silicija povezanih s elastičnim gelom koji apsorbira naprezanje, čime se postiže 40 posto veća gustoća energije bez skupih proizvodnih procesa. Druga istraživanja koriste silicij dobiven iz pepela ljuske ječma, što tehnologiju čini i ekološki prihvatljivom.

Istovremeno, razvijaju se i potpuno nova rješenja. Natrij-ionske baterije nameću se kao jeftinija i održivija alternativa, idealna za cjenovno pristupačnija vozila. Iako imaju nešto nižu gustoću energije, natrij je sveprisutan, a baterije su nezapaljive i bolje rade na niskim temperaturama. Litij-željezo-fosfatne (LFP) baterije, koje ne koriste skupi i problematični kobalt, već su doživjele meteorski uspon. Vodeći proizvođač CATL već je predstavio LFP bateriju koja nudi domet od preko 1000 km. Idući korak su bipolarne LFP baterije, koje slažu ćelije izravno jednu na drugu, poput baterija u svjetiljci, čime se dodatno povećava domet i smanjuju troškovi.

Budućnost električne mobilnosti neće se oslanjati na samo jednu pobjedničku tehnologiju, već na portfelj rješenja prilagođenih različitim potrebama – od ultra-performantnih solid-state baterija za premium segment do pristupačnih i sigurnih natrij-ionskih baterija za gradske automobile. Jedno je sigurno: zlatna groznica je u punom jeku, a inovacije koje donosi oblikovat će ne samo budućnost automobila, već i cjelokupnog sustava pohrane energije.