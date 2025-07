BYD Dolphin Surf Comfort: Dokaz da mali EV-i mogu biti udobni, zabavni i, najvažnije - pristupačni

Konačno smo dočekali i taj povijesni trenutak. Toliko priželjkivana ‘demokratizacija’ tržišta električnih automobila nedavno je obilježena dolaskom u salone modela koji demonstrira da EV-i mogu biti dostupni širem krugu kupaca. Utjelovljenje je svih očekivanja, naprednih značajki, korisnog dosega i zabave u vožnji koji su nedostajali na tržištu električnih automobila. I sve to u malom, gradskom ‘pakiranju’. Dobro došao, novi Renault 5. Dostupan već od 28.990 eura!

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Gore opisani scenarij zaista se dogodio ovog proljeća. I potrajao otprilike pet minuta. Jer prije nego što su prvi kupci sjeli za upravljač Renaultovog novookrunjenog europskog automobila godine, iz vedra neba, bez najave i gotovo niotkud pojavio se BYD i svjetla reflektora preoteo svojim gradskim EV-om, Dolphin Surfom, dostupnim već od 19.490 eura. Hatchback neobičnog naziva (neću ni pokušavati prevesti što je ‘pisac’ htio reći). Znači za manje od 20.000 eura možete dobiti četiri metra dugačak EV s 88 KS snažnim elektromotorom, baterijom od 30 kWh, WLTP dosegom od kombiniranih 220 ili gradskih 356 kilometara i vrlo solidnim Active paketom opreme.

Zašto je cijena (i osnovne i opremljenije verzije) na koncu za nas u Europi duplo veća nego li za BYD-ove domaće kupce, na kineksom tržištu, valjda ne moramo objašnjavati - ali eto i takva je, u odnosu, na ostale konkurente, atraktivna za nas.

Elektromotor od 156 KS

Dolphin Surf koji sam testirao, očekivano, nije ta početna ‘već od’, nego potpuno opremljena Comfort izvedba s elektromotorom od 156 KS, većom baterijom od 43,2 kWh i dosegom od 310, odnosno 460 kilometara. Cijena u tom slučaju iznosi još uvijek razumnih 25.990 eura (i punih 3000 eura manje od početnog Renaulta 5).

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Imajući na umu da je puno teže dizajnirati mali gradski automobil, nego, primjerice, limuzinu (poput nedavno testiranog BYD Seala), odnosno da kineska marka nema nasljeđe na koje se može osloniti, poput Renaulta s ‘peticom’, Dolphin Surf mi se čini kao vrlo dopadljivo i moderno oblikovan automobil. Iz svakog kuta izgleda zanimljivo: od prednjeg dijela s agresivnim licem, boka s izražajnim karakternim linijama i neobičnim C-stupovima u koje se stapaju stražnja svjetla do preko stražnjeg dijela razvučene LED trake. Jedino serijski 16-inčni kotači vizualno djeluju premali, ali ne smetaju mi s obzirom na udobnost vožnje kojoj pridonose. Najmanji BYD posebno dobro izgleda u limeta zelenoj boji, kakva je korištena na reklamnim jumbo plakatima diljem zemlje, ali i ova ‘prljavo’ bijela dobro mu pristaje.

Ima mjesta za napredak

Pozitivan prvi dojam nastavlja se i u jednostavnoj unutrašnjosti. Kao u gotovo svakom novom automobilu, BYD je većinu funkcija ‘nagurao’ u središnji dodirni zaslon (10,1 inča), no za neke, poput glasnoće audio sustava, modove vožnje, klimu i birač mjenjača, izdvojio je red tipki na središnjoj konzoli. Šteta što se jednom od njih ne može, primjerice, kontrolirati jačina ventilatora, ali svejedno su korisne.

Kao u Sealu, taj se dodirni zaslon može zakretati za 90 stupnjeva. Imajte na umu da u uspravnom (portretnom) formatu nije moguće koristiti Apple CarPlay, pa će ga ljubitelji 'jabuke' gotovo cijelo vrijeme koristiti u standardnom, vodoravnom položaju.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Softver BYD-eva infotainmenta ima pregledne izbornike, jednostavan je za korištenje i dovoljno brz i responzivan. No na dnu ekrana trajno smještene ikone za kontrolu klime su premale, pa je za njihovo korištenje u vožnji potrebno biti vrlo precizan ili izdvojiti dodatnih nekoliko trenutaka s pogledom skrenutim od ceste. Sličan nedostatak ima i inače solidan vozačev zaslon čije su neke informacije prikazane premalim fontom. Osim toga, u tjedan dana testiranja nisam uspio pronaći gdje se, ako uopće, nalazi prikaz vanjske temperature. No, ima prikazane stupnjeve nagiba ceste kojom prometujete.

Vrlo solidna prostranost

Dolphin Surf ima i poneko vrlo dobro promišljeno rješenje. Izduženi središnji naslon za ruke između prednjih sjedala sadrži dva držača čaša i korisno nagnut bežični punjač za pametni telefon, a ispod se nalazi i veliki prostor za odlaganje manjih predmeta te USB-A i USB-C priključak. I pretinci u vratima su solidne veličine, kao i onaj ispred suvozača.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Puno prostora ima i straga. Iza mojeg položaja sjedenja lako se smjestio putnik od 1,90 m, a dodatan bonus za udobnost je i ugodno nagnut naslon stražnje klupe. Straga ima prilično puno prostora za dvoje odraslih. Ipak je ovo automobil za četvero. Dobar je i 308 litara velik prtljažnik s dodatnim pretincem (za kabele za punjenje, recimo) ispod poda, a preklapanjem stražnjih sjedala dobiva se dobrih 1037 litara.

Sve na svom mjestu

Jednako kao prostranost i praktičnost iznenadila mi i općenita solidnost izrade. Očekivano, gornja površina prednje konzole i gornje obloga vrata su od tvrde plastike (ništa neobično u ovom segmentu), no središnja konzola i naslon za ruke u vratima i onaj između vozača i suvozača presvučeni su mekim i na dodir ugodnim materijalom koji ‘glumi’ brušenu kožu. Ni umjetna koža kojom su presvučena sjedala nije odbojna. Prednja su prostrana, vrlo udobna i grijana, a vozačevo dolazi i s električnim podešavanjem.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Hvale vrijednoj uloženoj pažnji proizvođača prema detaljima svjedoče i ventilacijski otvori, tipke na upravljaču, ručice svjetala i brisača te prozora, sve često korištene kontaktne točke koje ostavljaju dojam dobre kvalitete.

Veća baterija od 43,2 kWh

Dolphin Surf koristi BYD-evu modernu e-Platform 3.0 koja, među ostalim, podrazumijeva naprednu Blade bateriju LFP tehnologije. Veća ima koristan kapacitet od 43,2 kWh, a osim s elektromotorom od 88 KS, može se upariti s testiranom 156 KS snažnom inačicom.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Očekivao sam visok stupanj uglađenosti vožnje svojstven EV-ima, no ne i baš toliko dobre performanse, koje se mogu pripisati i za električno vozilo skromnoj masi od 1390 kilograma. Zanemarite podatak o 9,1 sekundi potrebnoj za sprint s mjesta do 100 km/h, jer najmanji BYD u vožnji djeluje puno brži. Snage je više nego dovoljno za gradsku vožnju, čak i nepotrebno puno, pa ako namjeravate voziti samo po gradu, vrijedi isprobati izvedbu s 88 KS.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Snažniji Dolphin Surf lako svladava pretjecanja na otvorenoj cesti te bez problema drži ‘korak’ s tokom prometa na autocesti. Jedine situacije u kojima snažniji elektromotor stvara poteškoće jest na skliskim ili mokrim podlogama kada prednji kotači pri neopreznim unosima desnom papučicom ne mogu prenijeti svu snagu. Manjak trakcije primjetan je i na suhom ako se ‘gas’ nagazi dok je upravljač zakrenut za desetak stupnjeva od ravnog položaja. U svakodnevnoj vožnji, serijske Hankook ‘eko’ gume neometano prenose pogonsku energiju.

Realnih 300 km dosega

Veća baterija u gradskoj bi vožnji trebala omogućiti doseg od 460 kilometara (prema WLTP-u). Zvuči nadobudno, no moje iskustvo tijekom sedmodnevnog druženja sugerira da bi u malo blažim vremenskim uvjetima (temperature su bile debelo iznad 30 stupnjeva) bilo moguće postići između 350 i 400 km. Neobično putno računalo prikazuje samo potrošnju energije za čitav vijek korištenja vozila i za posljednjih 50 kilometara vožnje, što nije najpouzdaniji način određivanja točnih podataka. DC punjenje snagom do 85 kW omogućuje punjenje baterije do 80 posto za dovoljno brzih pola sata.

Ivan Cvetković

Dolphin Surf koristi jednostavnu kombinaciju MacPhersona i polukrute osovine koja djeluje kao namještena za naše gradske prometnice. Mekani ovjes vrlo dobro upija većinu rupa i izbočina na koje sam uspio naići, dobro izolirajući i na ‘kockicama’ popločanim ulicama. Jedino izraženije poprečne neravnine u zavojima stražnju osovinu donekle izbacuju iz ‘takta’ i podsjećaju da se ipak radi o razmjerno kratkom automobilu.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Servoupravljač je lagan (moguće je birati između dvije postavke odziva) i adekvatno precizan, iako osjećaj koji pruža nije osobito konzistentan. Kočnice su snažne i također nude dvije opcije regenerativnog usporavanja, no također ne pružaju osobito dosljedan osjećaj na papučici.

Dobro odmjeren gradski zvrk

S obzirom na podatnost ovjesa, nisam očekivao osobito kontrolu gibanja karoserije u zavojima, no iako se izraženije naginje, ponašanje je predvidljivo, a i prianjanje u zavojima vrlo dobro.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

Ali zapravo cjepidlačim. Ovo nije automobil od kojeg očekujem preciznost na razini neke europske (i puno iskusnije) konkurencije. Niti je želim. Više mi znači udobnost vožnje, pogotovo u gradu, koju, uz zapravo sasvim solidne vozne osobine, Dolphin Surf itekako pruža.

I slabiji bi bio dobra opcija

Nakon vrlo pozitivnog iskustva s BYD Sealom, prilagodio sam očekivanja za Dolphin Surf, očekujući da će biti malo manje dojmljiv s obzirom na to da se radi o ulaznom modelu u ponudi. No u kontekstu gradskih EV-a, ovo je vrlo dobar i konkurentan električni automobil koji u odnosu na Renault 5, Hyundai Inster, Citroen e-C3 i Daciju Spring nudi i primamljiviju cijenu.

BYD Dolphin Surf Comfort Ivan Cvetković

U kombinaciji s većom baterijom, snažnijim elektromotorom i full opremom (Comfort verzija dolazi nakrcana svime od LED prednjih i stražnjih svjetala, automatske klime i kamerom od 360 stupnjeva do tempomata, spomenutog grijanja prednjih sjedala i niza sustava asistencije), Dolphin Surf stoji 25.990 eura, što je manje od navedenih rivala (za Spring još nije poznata cijena). Pritom treba uzeti u obzir da je i osnovna verzija za 19.490 eura više nego dovoljna za potrebe većine kupaca električnih automobila. Dobro došao, Dolphin Surf.

Tehnički podaci