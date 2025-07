BYD Seal Excellence AWD: Brza, udobna i poželjna električna limuzina ozbiljan je izazivač Tesle

Opisati nedavni dolazak na hrvatsko tržište marke BYD kao lansiranje tek još jednog u nizu kineskih proizvođača automobila bilo bi, blago rečeno, pogrešno.

Ivan Cvetković

Samo među recentne uspjehe ‘Build Your Dreams’ (da, stvarno, to je značenje kratice marke) ubraja otimanje od američke Tesle titule najvećeg proizvođača električnih vozila na svijetu (otkako su 2023. proizveli 2,4 milijuna EV-a), osvajanje 40 posto udjela električnog ‘kolača’ u Kini, širenje na brojna svjetska tržišta te skorašnju izgradnju europske tvornice u Mađarskoj... Ne čudi stoga što industrijski analitičari predviđaju da će BYD već 2026. ući u prestižno društvo ‘top 5’ svjetskih proizvođača automobila.

Ivan Cvetković

Dulje od samih automobila kineska marka dizajnira, razvija i proizvodi vlastite baterije, koje isporučuje, među ostalima, Toyoti, Kiji i Tesli, a ‘highlight’ u vlastitim vozilima je 2020. predstavljena Blade baterija s LFP (litij-željezno fosfatne) tehnologijom koja u odnosu na litij-ionske jamči puno veću trajnost i sigurnost te punjenje do 100 posto bez dugoročnog utjecaja na kapacitet.

Suvremena e-Platforma 3.0

Sve navedeno razlozi su zbog kojih sam s velikim zanimanjem čekao, a na koncu i dočekao, dolazak BYD-a na hrvatsko tržište.

Ivan Cvetković

Nedavno sam stoga s nemalom znatiželjom na test preuzeo Seal, jedan od ukupno pet EV-a i možda najzanimljiviji model koji BYD nudi u Hrvatskoj. To je 4,8 metara dugačka električna (sportska - tvrdi BYD) limuzina nastala na tvrtkinoj suvremenoj e-Platformi 3.0, a nudi se s baterijom kapaciteta 82,5 kWh (neto), jednim (stražnji pogon) ili dva (AWD) elektromotora, 19-inčnim kotačima i kompletnim paketom opreme koji kupcu ostavlja samo odabir jedne od šest boja karoserije i jedne od dviju boja kože u interijeru. Mislim da nema dvojbe da BYD ovim modelom ponajprije cilja kupce Tesle Model 3.

Prilagođen europskim kupcima

To što Seal (testiran u Atlantis sivoj boji) uživo djeluje kompaktnije nego što sugerira njegova pozamašna dužina može se pripisati skladnosti vanjskog dizajna koji potpisuje Wolfgang Egger. Šef dizajna u BYD-u na CV-u ima Audi, Lamborghini, Alfa Romeo i mnoge druge ovdašnje brendove, a to veliko iskustvo u oblikovanju europskih automobila vidljivo je i u zrelosti linija i promišljenim proporcijama ovog kineskog, koji spada u Ocean seriju modela inspiriranih oceanom.

Ivan Cvetković

Mislim da limuzina izgleda odlično iz gotovo svakog kuta, a osobito straga sa širokim svjetlosnim elementom i ‘urezanim’ linijama u odbojniku (i usprkos nefunkcionalnom difuzoru), dok niskom prednjem dijelu prepoznatljivost jamče i valovita svjetlosna rješenja ispod glavnih svjetala. Zanimljiv je i detalj ‘rebara’ u bočnom pragu gdje se spajaju prednja i stražnja vrata, dok kratki prednji prevjes dodatno naglašava veliki međuosovinski razmak od, mnogim ICE automobilima nedostižnih, gotovo tri metra.

Veganska koža

Elegantno izvlačenje s karoserijom poravnatih ručki vrata na prvotno neprimjetan način nagovještava pažnju prema detaljima koja se nastavlja u interijeru.

Uz jednostavan raspored vozačevog okruženja, kojim dominira ogroman središnji dodirni zaslon, dobar položaj sjedenja za kompaktnim upravljačem i prostrano, električno podesivo sportsko sjedalo koje taman obuhvaća tijelo i pruža prvoklasnu udobnost, primjećujem da je Seal kvalitativno daleko ispred drugih kineskih automobila s kojima sam se dosad susretao. Od odabira materijala, bilo obične ili brušene kože te maštovito osmišljenih umetaka od crne plastike, i njihovih boja (crna, odnosno Tahiti plava u slučaju testiranog primjerka) do načina na koji su izrađeni, kombinirani i naposljetku spojeni djeluje mi kao da se BYD ciljano pokušao približiti današnjim njemačkim modelima. Ako im je to zaista i bila namjera, usudio bih se reći da su u tome uspjeli.

Ivan Cvetković

Da, spomenuta koža zapravo je umjetna iliti ‘veganska’, ali na dodir ne djeluje neugledno jeftino, nego sličnije pravoj koži. Osim toga, takve ‘održive’ materijale ionako u posljednje vrijeme učestalo koriste i europski proizvođači. Cjelokupna solidnost izrade Sealova interijera, drugim riječima, na pohvalnoj je razini, kao i ono malo preostalih fizičkih kontrola. Primjerice, prekidači prozora i tipke na upravljaču zaista se čine dostojnima ugradnje u prestižnije njemačke modele, kao i birač vožnje, koji mi se posebno svidio ne samo dizajnom (djeluje izrađeno od kristala, ali je od solidne plastike), nego i osjećajem njegova mehanizma kod korištenja.

Ima mjesta za napredak

Ono što me nije toliko oduševilo jest softver infotainmenta u 15,6-inčnom dodirnom zaslonu. Rezolucija je visoka, responzivnost vrlo dobra i izbornici manje-više jasni i dobro raspoređeni, no kao u slučaju sličnih sustava, korištenje svejedno zahtijeva često skretanje pogleda s ceste za, primjerice, mijenjanje temperature klime ili dublje ‘kopanje’ po podizbornicima za isključivanje nekih od iritantnijih naprednih sustava asistencije. Stalno prikazan niz ikona na dnu zaslona, namijenjenih olakšavanju pristupa često korištenim funkcijama, svojim malim dimenzijama zapravo samo dodatno otežavaju korištenje.

Ivan Cvetković

Srećom, moguće je uparivanje mobitela, odnosno korištenje Android Auto ili Apple CarPlay sučelja, što sam većinu vremena i činio. Zaslon je inače standardno položen vodoravno, ali pritiskom tipke moguće ga je zakrenuti za 90 stupnjeva u uspravan, portretni format. Fora štos za impresioniranje putnika, ali osobno nisam pronašao praktičnu vrijednost uspravne, pa sam gotovo cijelo vrijeme koristio položenu varijantu.

Ivan Cvetković

Puno mi je bitnije što Seal nudi dvije površine za bežično punjenje na ‘plutajućem’ središnjem tunelu ispod kojeg je koristan prostor za odlaganje manjih predmeta (premda nije gumiran, što jamči njihovo klizanje), a tu su i dva držača za čaše te veći pretinac ispod naslona za ruke.

Dosta prostora i za noge i za glavu

Zahvaljujući spomenutom gotovo trometarskom međuosovinskom razmaku (2920 mm), Sealova kabina vrlo je prostrana, posebno straga gdje i blago unatrag nagnuti nasloni sjedala osjetno pridonose udobnosti višesatne vožnje. Viši putnici imat će dobrih nekoliko centimetara ‘lufta’ za koljena do naslona prednjih sjedala, a unatoč serijskom panoramskom krovu, ima dovoljno mjesta i za glavu.

Ivan Cvetković

Prtljažnik raspolaže sa skromnih 400 litara (bitno manje od Tesle Model 3) kojima se pristupa kroz nešto uži otvor, što bi moglo otežati prijevoz većih predmeta. Srećom, u prednji prtljažnik stanu dodatne 53 litre, što je dovoljno za kabel za punjenje i ponešto manje prtljage, poput ruksaka.

Pršti od snage

Ono čega definitivno ne nedostaje je snaga. Excellence AWD označava snažniju verziju Seala pokretanu parom elektromotora, po jednim na svakoj osovini, što efektivno omogućuje pogon na sve kotače. Ukupna snaga sustava iznosi čak 530 KS, a tu je i praktički iz ‘nule’ dostupnih 670 Nm okretnog momenta.

Ivan Cvetković

BYD je očito ponosan na brutalnost Sealovih ubrzanja jer se na stražnjem dijelu ispod naziva modela nalazi i oznaka ‘3.8 S’ koja, pogađate, označava vrijeme potrebno za ubrzanje s mjesta do 100 km/h. Tu je brojku moguće i provjeriti opcijom mjerenja ubrzanja od 0 do 100 km/h ‘skrivenom’ unutar izbornika vozačevog 10,25-inčnog digitalnog zaslona. Isprobao sam nekoliko puta, odnosno koliko sam mogao podnijeti bez izazivanja mučnine, te u drugom pokušaju postigao rezultat od 3,7 sekundi.

Ivan Cvetković

Razina performansi na raspolaganju, drugim riječima, naprosto je zadivljujuća ili, ako je suditi po reakcijama nekih suputnika nenaviklih na brze električne automobile ili EV-e općenito, uznemirujuća. Svaki odlučniji unos desnom papučicom rezultira silovitim ispaljivanjem limuzine prema horizontu. Pretjecanja, neovisno o brzini vožnje, rješavaju se u samo nekoliko trenutaka, a vrlo se brzo postiže i maksimalna brzina od 180 km/h. Ovo je jedan od onih automobila koji prilikom ubrzavanja uzrokuju sužavanje vidnog polja, tolika je sila koja vas potiskuje duboko u sjedalo.

Tri moda vožnje

Raspoloživu električnu snagu pritom je moguće lako dozirati, jer Eco, Normal i Sport modovi vožnje pružaju progresivnu isporuku performansi. Eco je očekivano blag i prikladan za štednju struje ili vožnju na skliskim podlogama (dostupan je i poseban mod za zimske uvjete na cesti), dok je njegova potpuna suprotnost Sport koji po želji razvija svu raspoloživu snagu, premda uz poprilično oštar odziv papučice ‘gasa’ koji zahtijeva pažnju u svakodnevnoj vožnji. Najčešće sam koristio Normal mod s taman odmjerenim odzivom i razinom ubrzanja na koja sam se i nakon sedam dana vožnje tek počeo privikavati.

Ivan Cvetković

Osim što je nevjerojatno brz, Seal je i izrazito ugodan kada se koristi samo djelić potencijala njegovih performansi. U svakodnevnoj vožnji pruža svu onu za EV-e tipičnu visoku uglađenost i moguće ga je voziti vrlo nježno i ugodno u stani-kreni gradskom prometu. Tu pomažu i dvije jačine regenerativnog kočenja (od kojih intenzivniji nije dovoljan za potpuno zaustavljanje), a prijelaz između regenerativnog i (snažnog) mehaničkog praktički je neosjetan.

Ivan Cvetković

BYD ponosno ističe i Sealovu CTB (Cell-To-Body) konstrukciju kojom LFP baterija postaje integrirani dio karoserije i time značajno povećava torzijsku čvrstoću. To među ostalim donosi prednosti kod namještanja ovjesa, a Sealov je sigurno najbolji koji sam isprobao u kineskim električnim vozilima.

Ivan Cvetković

Pri nižim brzinama ‘setup’ može djelovati nešto tvrđi, no ni na lošijim gradskim prometnicama nikad nije neudoban. S povećanjem brzine primjetno raste i udobnost, pa na otvorenoj i autocesti pohvalnom podatnošću putnike izolira i od izraženijih neravnina. To se djelomično može pripisati adaptivnim amortizerima Excellence AWD izvedbe, kao i vrhunskoj uglađenosti potpomognutoj akustičnim staklima prednjih prozora.

Zabavan na zavojitoj cesti

Osim što u većini situacija meko upija razne vrste cestovnih neravnina, odličan ovjes istodobno uspijeva dobro kontrolirati gibanja karoserije. Poput sličnih EV-a, Seal ne može potpuno prikriti veliku masu (približno 2,2 tone), no način na koji ulazi i potom se smiruje u zavoju ostavlja dojam lakšeg vozila, dok se pogon na sve kotače očituje po visokom stupnju prianjanja čija je granica na suhoj cesti prilično visoka.

Ivan Cvetković

U normalnoj postavci suviše lagani servoupravljač koristan je u gradskoj vožnji, no na zavojitim otvorenim cestama primijetio sam da ‘teža’ sportska postavka omogućuje puno veću preciznost pri namještanju prednjeg dijela na ulasku u zavoje (što nije uvijek slučaj). Seal je zabavniji na zavojitoj cesti nego što sam očekivao, tim više s obzirom na udobnost koju pruža u normalnoj vožnji.

Ivan Cvetković

U mješovitoj vožnji koja je obuhvaćala grad, otvorenu i dosta autoceste postigao sam potrošnju struje od 22,8 kWh/100 km, odnosno prešao 378 kilometara od 100 do šest posto napunjenosti baterije. Seal podržava AC punjenje do 11 kW, odnosno DC brzo punjenje do 150 kW, a za punjenje gotovo prazne baterije na DC punjaču od 50 kW potrošio sam jedan sat i 48 minuta te nešto manje od 42 eura. Ako naiđete na DC punjač koji podržava maksimalnu snagu kojom je moguće puniti BYD-evu bateriju, punjenje od 30 do 80 posto trajat će solidnih 26 minuta.

Dvije opcije opreme

Naposljetku, spomenut ću opremu. Koju god varijantu pogonskog sklopa odabrali, Seal dolazi opremljen svime, a jedina je razlika što početna izvedba nema ‘head-up’ zaslon. Oba imaju LED prednja i stražnja svjetla, 19-inčne naplatke, automatsku dvozonsku kontrolu klime, panoramski stakleni krov, električno podesiva prednja sportska sjedala s grijanjem i ventiliranjem, dva bežična punjača, Dynaudio audio sustav s 12 zvučnika i još puno toga.

Ivan Cvetković

Seal Excellence AWD stoji 50.990 eura, odnosno 1100 eura više u testiranoj varijanti Atlantis sive boje, dok je 312 KS snažna verzija dostupna od 47.990 eura. Tu ‘početnu’ izvedbu još nisam probao, no imam predosjećaj da bi se mogla pokazati razumnijom opcijom od nevjerojatno, ali zapravo nepotrebno brze AWD inačice. S druge strane, kada je za ‘samo’ 3000 dodatnih eura moguće dobiti 530 KS, vjerujem da bi potencijalni kupci mogli ‘popustiti’.

Ivan Cvetković

Seal je vrlo poželjna električna limuzina. Pored spektakularnih performansi, nudi i bogato opremljen, prostran i udoban interijer, čija kvaliteta izrade ‘diše za vratom’ njemačkim konkurentima, iznimnu uglađenost vožnje i odličan ovjes s uspješno ‘pogođenim’ balansom između podatnosti i voznih osobina. Ovo je dosad najozbiljniji odgovor na Teslu Model 3, ali i automobil koji podiže letvicu za kineske EV-e općenito.

Tehnički podaci