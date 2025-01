Citroën C4 X 1,2 PureTech EAT8 Max: Klasa za sebe

Idealan je za one kojima je najviše stalo do komfora, no prave ljubitelje brzine baš neće previše oduševiti. No, ono što će se zasigurno svidjeti svima je - cijena

Na tržištu smo izgubili coupe i kabriolet automobile, sve je manje limuzina, no kao mala utjeha za to bi nam trebalo poslužiti da se neprestano pojavljuju neki novi karoserijski oblici s kojima proizvođači iskušavaju svoju sreću. Jedan od njih je i Citroën C4 X.

Teško je definirati u koju oblik karoserije bi C4 trebao spadati. Ovaj ‘crossover crossovera’ ima elemente limuzine, crossovera, coupea, SUV-a, fastbacka i hatchbacka, a ovaj neobičan miks trebao bi u jednom zadovoljiti ljubitelje svih ovih karoserijskih oblika, iako je to u praksi težak i zapravo nemoguć zadatak. U svakom slučaju, rekao bih da C4 X možda najbolje miri ‘interese’ ljubitelja limuzina i SUV-ova donekle spajajući prednosti i karakteristike ova dva oblika u jedan s fastback stražnjim dijelom.

Odlična sjedala i velik prtljažnik

Miješanje mnogih stilova u jedno nije moglo stvoriti auto koji izgleda savršeno skladno, no činjenica je da je C4 X vrlo originalan i da bi se mogao svidjeti mnogima, iako ne izgleda tako dobro kao srodni Peugeot 408. U svakom slučaju, to je ambiciozno oblikovan obiteljski kompakt koji u unutrašnjosti nudi dosta prostora, a u testiranoj verziji Max i dozu luksuza.

Automobil je temeljen na modelu C4, no od njega je mnogo veći (24 cm dulji) i malo prostraniji, barem što se stražnjeg dijela tiče. Sprijeda mjesta ima kao u klasičnom C4, no svakako moram pohvaliti sjedala Advanced Comfort s posebno debelim slojem pjene koja su vrlo udobna. Kako je međuosovinski razmak u odnosu na C4 nepromijenjen, a stražnjoj klupi ima podjednako mjesta kao i u manjem bratu C4, što znači dovoljno mjesta za prosječno visoke odrasle osobe, a prtljažnik je s 510 litara vrlo velik, zapravo na razini kompaktnih SUV-ova i limuzina srednje klase.

Izgled kabine sprijeda je zapravo gotovo identičan kao u ‘običnom’ C4, s kompaktnim i preglednim digitalnim zaslonom s instrumentima iza neobično oblikovanog upravljača. I središnji zaslon izgleda isto kao kod C4, no softver koji ga pokreće je noviji i bolji, posuđen od skupljeg C5 X i omogućava personalizaciju sustava putem prilagodljivih widgeta što u praksi znači malo jednostavnije i brže korištenje.

Udobnost prije svega

Što se tiče voznih osobina, kod C4 X je u prvom planu udobnost, kao uostalom kod svih Citroëna. Ima pametan progresivni ovjes s hidrauličnim graničnicima na amortizerima, čiju udobnost Citroën voli posebno isticati. I pritom nimalo ne pretjeruju, jer C4 X je iznimno udoban u vožnji, vrlo sposoban filtrirati neravnine na lošijim cestama i predstavlja pravi užitak za lagano krstarenje. No ako poželite dinamičnije voziti brzo ćete se predomisliti. Već u prvom zavoju C4 X pokazuje da sportska vožnja nije bila u fokusu inženjerima kada su razvijali njegov ovjes. Karoserija se dosta naginje, upravljač nije dovoljno precizan i odmah vas prođe volja za jurnjavom zavojima.

Vrlo uglađeni 1,2-litreni trocilindrični benzinski motor ostaje akustički neprimjetan sve dok ga ne tjerate u visoke okretaje, no i onda zvuči prilično ugodno. Već sam ranije hvalio ovaj motor, no valja još jednom istaknuti da se radi o jednom od najboljih trocilindričnih motora na svijetu. Možda će zahtjevnijim vozačima biti potrebno malo više snage i okretnog momenta u ovako velikom autu, no teško da će se itko pobuniti na elastičnost i rafiniranost rada ovog motora. Osmostupanjski automatski mjenjač s glatkim, ali i ne previše brzim promjenama brzina, savršeno odgovara karakteru automobila.

Štedi novac potrošnjom ali i cijenom

Posebno moram pohvaliti i potrošnju goriva. Mnogi konkurenti podjednake snage, mase i dimenzija opremljeni s benzinskim motorom ‘u stvarnom životu’ troše 8 i više litara goriva na 100 kilometara. S nježnom nogom na gasu (a nježna vožnja je ono na što vas ovaj auto uglavnom motivira) C4 X će u prosjeku lako trošiti manje od 7 litara na 100 kilometara. U kombiniranoj vožnji na testu ovaj auto mi je trošio 6,9 l/100 km, s time da je gradska potrošnja iznosila oko 7,5 l/100 km, potrošnja na otvorenoj cesti oko 5,5 l/100 km, a na autocesti manje od 8 l/100 km, uz relativno visoke brzine ili manje od 7 l/100 km, ako se baš striktno pridržavate ograničenja.

Citroën C4 X nije auto za svakoga. To vrijedi i za njegov izgled i za karakteristike. Dok neki proizvode automobile koje je ‘gušt’ voziti, a drugi se koncentriraju na savršen omjer dinamike i udobnosti, Citroënu nije previše bitno ponuditi auto koji je zabavan u vožnji već misle samo na udobnost. To je idealno za one kojima je najviše stalo do komfora, no prave ljubitelje brzine baš neće previše oduševiti. No, ono što će se zasigurno svidjeti svima je cijena. Manje od 32.000 eura za ovako velik automobil s tako bogatom opremom teško ćete pronaći kod konkurencije. Zapravo s tom cijenom bogato opremljen C4 X je na razini osnovnih kompaktnih SUV modela.

Citroën ë-C4 X Max: Nesavršena električna alternativa

Iskreno, sviđa mi se što Stellantis većinu svojih modela nudi s raznim pogonskim opcijama, među njima i električnom. Kupci tako mogu birati auto koji im se dopada a da su pritom nisu ograničeni pogonom, a mi koji testiramo aute dobivamo rijetku priliku iskušati kako se neki auto ponaša s potpuno različitim pogonskim opcijama. C4 X je jedan od tih ‘multi-energy’ automobila pa sam tako dobio priliku isprobati i verziju na električni pogon. Kako je sve drugo praktično identično kod oba automobila, kod ovog ću se auta usredotočiti samo na pogon i vozna svojstva.

Električni pogon testiranog modela C4 X nije posljednji krik tehnologije. Riječ je prvom električnom pogonskom sustavu koji je Stellantis ugrađivao u svoje modele, pa tako i u mali Peugeot 208 ili Opel Corsu. I dok su u tim autima ti sustavi s malom baterijom od 50 kWh donekle prihvatljivi, u autu koji je mnogo veći, teži i osmišljen za putovanja, ovaj pogon je jednostavno ‘poddimenzioniran’.

Citroën ë-C4 X pokreće elektromotor sa 136 KS smješten sprijeda. Baterija je bruto kapaciteta 50 kWh i može se puniti s 11 kW izmjenične struje i 100 kW istosmjerne struje na punionici, što nije neka snaga, no donekle je dovoljno za malu bateriju.

Potpuno suprotno većini električnih automobila, ovaj Citroën ubrzava vrlo nježno, što ne mora biti loše, no čudno je vidjeti električni model koji je u ubrzanjima (10,2 sekunde do 100 km/h) čak i sporiji od benzinskog ekvivalenta. Također, maksimalna brzina od 150 km/h se danas, čak i među električnim autima, doima premalom. Nije za ljude kojima se žuri.

Ni doseg ne oduševljava. Već 358 kilometara na papiru ne izgleda obećavajuće, s obzirom na to da je WLTP standard kod električnih auta osjetno previše optimističan. Realan doseg koji sam ostvario na testu je bio oko 290 kilometara, i to u idealnim temperaturnim uvjetima i bez previše jurnjave na autocesti. U gradu je moguće oko 350 kilometara, no samo ako ste dosta ‘nježni na gasu’.

Ono po čemu ovaj auto oduševljava je udobnost. U toj kategoriji svim vrlinama benzinca dodaje i izuzetno tihu vožnju u svim uvjetima, za ponekad ‘nadrealan’ osjećaj nevjerojatnog komfora vožnje. Rijetko koji auto mu tu može parirati.

Cijena je, pak, jedan od argumenata koji ne govori u prilog električnom C4 X. Čak 43.500 eura do registracije je 11.500 eura više od jednako opremljenog benzinca. To je definitivno prevelika nadoplata samo za to kako biste se tiše vozili i manje trošili na energiju (gorivo). Benzinac je ovdje mnogo pametniji izbor.

