Dacia Sandero Stepway je s razlogom najprodavaniji auto u Europi, a to nije samo cijena

Ruku na srce, svi mi ljubitelji automobila u životu sanjamo o skupim i brzim automobilima, a većina nas na kraju završi na nečem mnogo skromnijem. Takva je i slika hrvatskog automobilskog tržišta. Gledamo li samo privatne kupce, većina ih se odlučuje za prilično skromne automobile, a velik dio njih upravo za Daciu Sandero. Zašto? Pa prvenstveno zbog novca, odnosno niske cijene, ali Dacia Sandero nudi mnogo više od atraktivne cijene. Kombinacija dobrih osobina čini ovaj auto izvrsnom vrijednosti za novac. U to sam se do sada uvjerio testirajući mnoge prijašnje verzije Sanadera, a tako je i s ovim modelom.

Novi logo i natpisi

Riječ je o blago promijenjenom Sanderu, preciznije automobilu koji ima novi logo (vani i unutra) i nove natpise Dacia. Ništa drugo nije mijenjano, ali s modernijim logom i fontom i ‘novi’ Sandero djeluje malo modernije. Testirani model je poželjnija Stepway verzija koja se od klasičnog Sandera ne razlikuje samo ukrasima u stilu SUV-a, već i osjetno (4 cm) povišenim razmakom od tla što automobil čini svojevrsnim malim SUV-om. Naime, barem po udaljenosti od tla (17 cm) auto je blizu razine malih SUV-ova te pomalo i izgleda poput SUV-a. Po dizajnu se odmah vidi da imate posla s modernim malim automobilom, a ne nekim low-budget proizvodom.

Stepway po mojem mišljenju definitivno izgleda mnogo upečatljivije od klasičnog Sandera, a dodatna udaljenost od tla može biti korisna prilikom penjanja na rubnike i kratke izlete po makadamu što auto čini i nešto praktičnijim. Zbog toga bih uvijek prije, za sebe osobno, izabrao Stepway unatoč nešto višoj cijeni.

Sve na svom mjestu

Interijer je također suvremen, za razliku od prethodnika ovdje nemate dojam nečeg pretjerano jeftinog i Sandero jako dobro maskira neke nedostatke kao što je korištenje jeftinije plastike za pojedine dijelove unutrašnjosti. Detalj od tkanine na armaturama, ukrasi u boji vozila i infotainment sustav s ekranom osjetljivim na dodir dodatno poboljšavaju ukupan ugođaj. Sjedala su vrlo udobna, prilagođena i osobama jače tjelesne građe i onima s viškom kilograma, iako ne baš idealna kada je u pitanju držanje tijela.

Na prednjim sjedalima ima dovoljno mjesta da se osobe do otprilike 190 centimetara visine osjećaju iznimno ugodno, a za glavu ima dovoljno i za znatno više osobe. Po prostranosti je Sandero ‘prvak’ klase gradskih automobila. Tome pridonose relativno velika dužina za klasu (409 cm), pametna iskorištenost prostora, ali i poprilična širina od 185 cm, po čemu je Sandero jedan od najvećih u klasi. Zahvaljujući tome, čak i tri odrasle osobe se straga mogu osjećati prilično podnošljivo. Obujam prtljažnika od 328 litara je također pristojan za vozilo ove klase.

Solidna benzinska opcija

Oprema je potpuno kompletna, nema ni govora o nekakvoj spartanskoj jeftinoj unutrašnjosti. Sandero ovdje ima sve što očekujete od modernog gradskog auta. Klima je automatska, tu je 8-inčni dodirni zaslon Infotainment sustava koji je opremljen navigacijom, a ima i kamera za vožnju unatrag. Opremu nadopunjuju prednji i stražnji parkirni senzori, handsfree otključavanje i pokretanje auta...

Posebno simpatičan detalj opreme je stakleni otvor na krovu. On nije ‘moderan’ i ne proteže se čitavom širinom krova kao u drugim autima već svojim oblikom i veličinom podsjeća na stare dobre ‘šibere’ kakvi su bili popularni prije dvadesetak godina. Bilo kako bilo, unutrašnjosti daje još malo svjetla i dodatnu mogućnost za ‘provjetravanje’. ‘Luksuzni’ detalj izvana su aluminijski naplatci. Dakle, baš ništa bitno ne nedostaje.

Za pogon testnog auta zadužena je sam jedna benzinska verzija u ponudi na našem tržištu, a alternativa je model s pogonom na benzin i plin, i on mi se čini kao bolja opcija zbog troškova goriva, 9 KS više i cijene koja je samo 600 eura veća od cijene testiranog benzinca.

Testirani model pokreče samo benzin, a motor mu razvija 91 KS. Iako ovaj trocilindraš ima obujam od samo jedne litre, vrlo se dobro snalazi u Sanaderu i omogućava čak i malo življu vožnju. Nije ni čudo s obzirom na malu masu auta od samo 1088 kilograma. Ubrzanje do 100 km/h je 12 sekundi, što je solidno. Međuubrzanja su dovoljno dobra da se sa samopouzdanjem upuštate u manevre preticanja na otvorenoj cesti. Motor je prilično uglađen i razvija male vibracije tipične za trocilindraše koje su jedva primjetne. Zvuk motora je, po mojem mišljenju, vrlo ugodan za ovaj tip pogona.

Dobro za prosječnog vozača

Na cesti je Sandero prvenstveno udoban automobil. Udobnost vožnje u urbanim sredinama je zadovoljavajuća, čak i kada su ceste loše i pune grbavih uspornika. Sandero je među najboljima u klasi po tome kako se nosi s lošim cestama. Što se dinamike vožnje tiče Sandero čak i u povišenoj Stepway izvedbi ostavlja dojam vrlo stabilnog i sigurnog automobila.

Ovjes je, dakle, odličan, no to se ne bi moglo reći za upravljač koji je malo neizravan i ima prilično usporene reakcije kada življe vozite i želite brzu promjenu smjera. Kočnice, iako su straga bubnjevi, su više nego adekvatne za ovaj auto. Mjenjač je precizan i dovoljno kratkih hodova. ESP je u življoj vožnji uglavnom nenametljiv, no ako pretjerate, spremno će reagirati, ispraviti vašu grešku i izvući vas iz nezgodne situacije.

Ivan Cvetković

Što se tiče potrošnje, Sandero je prilično umjeren. Deklariranih 5,6 l/100 km moguće je ostvariti s jednom osobom u autu i uz nježniju vožnju, no u realnim uvjetima ipak očekujte potrošnju nešto veću od 6 litara na 100 km. Meni je automobil na testu trošio 6,5 l/100 u kombinaciji grada, otvorene ceste i nešto autoceste, dok je u isključivo gradskoj vožnji potrošnja iznosila 7,4 l/100 km. Nije vrhunski ‘štedljivac’, no nije ni loš po potrošnji.

Za relativno malo novca, odnosno 19.000 eura za bogato opremljeni testni auto sa srednjom razinom opreme Expression i nešto dodatne opreme (alu naplatci, paket multimedije, krovni otvor, kamera i senzori za parkiranje) Sandero pruža veliku vrijednost za uloženi novac. Ovo je automobil koji se vozi jednako moderno kao što izgleda. I realno, ni sa čime neće razočarati.

