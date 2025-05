Dacia Bigster, s ogromnih 702 litre prtljažnika, nudi se u domaćim salonima već od 24.100 eura

Već od prvih najava prije koju godinu Dacia je privukla mnogo pažnje pripremajući svoj najveći model u ponudi, model Bigster. Naravno, nije samo ovaj 457 centimetara dugačak SUV model onaj koji privlači pozornost, to su i ostali modeli. Naime, Dacia Sandero je najprodavaniji model u Europi, a od 2018. godine najprodavaniji SUV model fizičkim kupcima je Duster. Sada se na te vrlo dobre prodajne rezultate nastavlja i novi model koji je od sada i službeno u prodaji. Za Bigstera će mnogi reći kako je samo produljena verzija Dustera, no razlika ima više.

Dacia Bigster Ivan Cvetković

Bigster sam imao priliku i sam isprobati i to na putu do Istre, točnije Vodnjana i Fažane. Prvi dojmovi su vrlo dobri, a iako je na prvu riječ o Dusteru, pogled na stražnji dio ipak otkriva bitne razlike. Za početak, Bigster ima veću udaljenost podnice od tla, i to od 3 do 10 milimetara, pa je tako porasla na do 22 centimetra. Za 45 milimetara porastao je i međuosovinski razmak. Najveća je pak razlika u stražnjem prevjesu. Dok je kod Dustera on 828 milimetara, kod Bigstera je porastao na 1014 mm. To je glavni razlog i daleko većeg prtljažnika. Dok je kod Dustera prtljažnik 517 litara, kod Bigstera ide do 702 litre, a čime je vodeći u klasi.

Digitalna unutrašnjost

Bigster je robustan i ekološki napredan. Prednja i stražnja zaštita podvozja obojene su u masi, što ih čini izdržljivijima i otpornijima. Nadalje, karoserija je na bočnim stranama, u području lukova blatobrana i u donjem dijelu odbojnika obložena zaštitnim materijalom Starkle koji Dacia upotrebljava prvenstveno zbog njegove održivosti. Starkle se sastoji od recikliranih materijala, nije obrađivan ni obojen (više o tome u nastavku), a razvili su ga inženjeri marke. Po prvi put u Daciji, kupci viših razina opreme mogu odabrati dvobojnu izvedbu karoserije s crnim krovom koja ističe linije vozila. Kupcima je na raspolaganju i nova boja karoserije - plava Indigo. Riječ je o metaliziranoj boji, dostupnoj samo za Bigster.

Dacia Bigster Dacia

Unutrašnjost je prostrana, ergonomična i udobna. Armaturna je ploča povišena i okomito postavljena kako bi se osigurao dodatan prostor u području prednje klupe. Radi veće jednostavnosti i učinkovitosti, informacije o vožnji objedinjene su na 7-inčnom ili 10-inčnom digitalnom zaslonu instrumentne ploče (ovisno o inačici), dok se informacije vezane uz multimedijski sustav prikazuju na 10,1-inčnom središnjem dodirnom zaslonu (serijski u svim inačicama Bigstera). Između tih dvaju zaslona proteže se zelena linija koja ih povezuje u cjelinu s armaturnom pločom.

Naglasak je na stražnjem dijelu

Poseban je naglasak stavljen na presvlake sjedala. Ovisno o opremi, one mogu biti jednostavne i privlačne (Bigster Essential i Expression), izdržljive i jednostavne za čišćenje (Extreme) ili udobne (Journey). Bigster sada donosi i adaptivni tempomat, a tijekom vožnje sam svakako svjedočio i činjenici da je pripremljena udobnija vožnja kojoj doprinosi manje buke u putničkoj kabini.

Dacia Bigster Ivan Cvetković

Već sam spominjao da su najveće promjene u odnosu na Dustera napravljene na stražnjem dijelu vozila. Tako je tu i stražnja klupa djeljiva u omjeru 40/20/40. Tako se preklapanjem središnjeg dijela ustvari stvara naslon za ruke putnika na bočnim sjedalima, a koji u sebi sadrži praktična rješenja poput držača mobitela. Preklapanjem naslona stražnjih sjedala dobiva se ravna podnica, a gada je omogućen lakši prijevoz duljih predmeta, do 2,7 metara. Prostora za koljena je mnogo, čak 24 centimetra. Bigster je i prvi Dacia model koji ima dostupna i električno pokretana vrata prtljažnika. Dojmu prostrane putničke kabine može pomoć i panoramski stakleni krov od ukupno 120 centimetara, a s time da se otvara prednji dio od 57 cm.

Pametna rješenja

Dacia je zadnje vrijeme počela primjenjivati sve više 'pametnih rješenja', a koja omogućavaju lakše korištenja vozila i povećavaju praktičnost. Već smo upoznali YouClip držače za neke dodatke (držač tableta, vreća za pohranu, držač pametnog telefona, vješalica ili pak 3 u 1 sustav koji uključuje držač čaša, kukicu za odlaganje torbe i prijenosnu svjetiljku), a sada je tu i funkcija Easy Fold koja olakšava sklapanje stražnjih naslona uz pomoć dviju polugica na lijevoj i desnoj strani prtljažnika. Nadalje, pripremljeni su izdržljivi gumeni tepisi koji se lako čiste te štite podnicu teretnog prostora. Kada nisu u upotrebi, mogu se smotati i pospremiti. Tepisi su dio serijske opreme inačice Extreme te su dostupni opcijski za sve inačice Bigstera.

Dacia Bigster Dacia

Bigster se serijski isporučuje s 10,1-inčnim središnjim dodirnim zaslonom. U Essential i Expression opremama dolazi multimedijski sustav Media Display s četiri zvučnika i bežičnom vezom za Apple CarPlay / Android Auto. U inačice Extreme i Journey dolazi Media Nav Live s povezanom navigacijom i informacijama o prometu u stvarnom vremenu te kartom koja se bez naknade ažurira 8 godina. Media Nav Live dostupan je s ozvučenjem Arkamys 3D Sound System sa šest zvučnika. Korisnici Bigstera uživat će i u dvozonskom klima-uređaju s posebnim zračnim otvorima za stražnje putnike.

Samo hibridni sklopovi

Bigster je prvo vozilo u koje se ugrađuju novi elektrificirani pogonski sklopovi marke Dacia. U skladu s vrijednostima koje zagovara, Dacia je povećala količinu održivih materijala u Bigsteru. Dacia Bigster prvi je automobil Renault Grupe dostupan s novim pogonskim sklopom Hybrid 155 koji spaja 4-cilindarski benzinski motor obujma 1,8 litre, snage 109 KS, dva električna motora (elektromotor od 49 KS i visokonaponski elektropokretač-generator), bateriju kapaciteta od 1,4 kWh (230 V) i automatski mjenjač, s četiri stupnja prijenosa za termički motor i dva za električni motor. Da bi ta kombinirana tehnologija bila moguća, njezin je sklop izveden bez spojke.

Dacia Bigster Dacia

Hybrid 155 odlikuje se većom snagom (do 15 KS), većim okretnim momentom (do 20 Nm na 170 Nm za termički motor) te većim kapacitetom vuče (za 250 kg na otprilike jednu tonu). Poboljšana je i učinkovitost u pogledu potrošnje goriva i emisija (koji su niži za 6%), za što je prije svega zaslužno unaprijeđeno upravljanje brzinom motora. Budući da Bigster spaja regenerativno kočenje, bateriju s visokim kapacitetom prikupljanja energije i automatski mjenjač, kupci mogu do 80% vremena u gradu voziti na 100% električni pogon. Osim toga, prilikom pokretanja vozila uvijek se aktivira 100% električni način rada.

Neki poznati modeli

Tu je i već dobro poznati Mild hybrid 140. To je dobro poznati mild hibridni sklop s nekih modela Renault grupacije. Temelji se na motoru TCe 130, a riječ je pogonu s prvom razinom elektrifikacije koji uključuje 1,2-litreni trocilindarski benzinski turbomotor koji upotrebljava Millerov ciklus, blagi hibrid od 48 V i 6-stupanjski ručni mjenjač. Hibridni sustav pomaže termičkom motoru u fazama pokretanja i ubrzanja i smanjuje prosječnu potrošnju goriva. Regenerativno kočenje puni bateriju od 0,8 kWh, a da vozač to ni ne primijeti. Ako ovaj Mild hybrid ima i pogon na sva četiri kotača onda mu je snaga reducirana na 130 KS.

Dacia

Samo jedno slovo razlike u imenu - G - Mild hybrid-G 140, znači da je riječ o modelu koji ima i plinske instalacije. Ovo je prvi blagi hibrid od 48 V koji koristi i plin. Kada se pokreće na plin, Bigster Mild hybrid-G 140 u prosjeku ispušta 10% manje emisija CO2 od jednakovrijednog neelektrificiranog benzinskog motora. Uz dva spremnika ukupnog obujma od 99 litara (50 litara benzina i 49 litara ukapljenog naftnog plina), Bigster ostvaruje doseg od najviše 1450 km. Dobro je što se prebacivanje između pogona odvija u trenu i gotovo neprimjetno, pritiskom gumba na armaturnoj ploči. Ovaj model stiže za mjesec dana, a koštat će isto kao i Mild hybrid 140.

Dodatna oprema

Bigster je poput još nekih Dacia modela spreman i za avanture. Tako je i za njega dostupan Sleep paket, pametni krovni nosači, ali i šator. Speep paket donosi jednostavno, prenosivo i pristupačno rješenje koje stane u prtljažnik. Paket se sastoji od dvostrukog ležaja (duljine 1,9 m i širine do 1,3 m) koji se priprema u svega nekoliko minuta. Dizajniran je u skladu s unutarnjim dimenzijama Bigstera. Poznati praktični krovni nosači jednostavno se koriste i u poprečnom izdanju. Šator se pak nadovezuje na stražnji dio te osigurava dodatan prostor tijekom putovanja, odnosno odmora na putovanju.

Dacia

Već sam spomenuo kako su pripremljena četiri paketa opreme. Osnovni je Essential, a koji između ostalog donosi 17-colne alu naplatke, fiksne krovne nosače, 10,1-inčni Media Display, 7-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, ručni klima-uređaj, stražnje parkirne senzore i kameru, električne podizače prednjih i stražnjih prozora... Na njega se nastavlja Expression koji pak ima dvozonski klima-uređaj, električnu parkirnu kočnicu, senzor za kišu, električno sklopive retrovizore, modularnu stražnju klupu s funkcijom Easy Fold, preklopivu u omjeru 40/20/40...

Četiri razine

Na njega se granaju dvije razine opreme koje koštaju istu, a to su Extreme i Journey. Journey dolazi na 18-colnim alu naplatcima, električno pokretanim vratima prtljažnika, karticom za ulazak u vozilo bez ključa, ali i povišenoj središnjoj konzoli s naslonom za ruku. Nadalje, tu je i električno podesivo vozačevo sjedalo, 10-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, novi multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, ozvučenje Arkamys 3D Sound sa šest zvučnika, bežični punjač pametnog telefona te adaptivni tempomat.

Dacia

Kao što se Journey razina nastavlja na Expression paket, tako je i s Extreme verzijom. Dodatno tu su 18-colni aluminijski naplatci, modularni krovni nosači, unutarnje i vanjsko uređenje Copper Brown te pomični panoramski krov.

Nadalje, ulazak u vozilo je lakši uz karticu za ulazak u vozilo bez ključa, perive sintetičke presvlake od TEP materijala MicroCloud, gumeni tepih i prtljažni tepisi, 10-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, ozvučenje Arkamys 3D Sound sa šest zvučnika, te sustav za nadzor brzine na nizbrdici.

Izvadak iz cjenika