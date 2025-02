Dacia priprema novi električni model jeftiniji od 18.000 eura, proizvod će se u Sloveniji

Direktor Renault Grupe Luca De Meo potvrdio je da njihova marka Dacia, poznata prije svega po jeftinijim modelima koje kupci i u Hrvatskoj vrlo dobro prihvaćaju, radi na razvoju vrlo cjenovno pristupačnog električnog automobila. Dacia će, kaže, načiniti korak dalje kad je riječ o električnoj mobilnosti koju si može priuštiti veći broj kupaca, pa će razviti i na europskom tržištu predstaviti električni automobil prodajne cijene niže od 18.000 eura.

Kao Spring, ali bolji

Uz ostale načine uštede, za koje su u Daciji specijalisti, jedan od načina snižavanja cijene bit će i proizvodnja na teritoriju Europske unije, čime će se izbjeći naplata uvoznih carina, koje bi se naplaćivale u slučaju da se nova Dacia sklapa u Kini. Prema najavama, proizvodnja će biti smještena u Sloveniji, u tvornici Revoz u Novom Mestu, kao i proizvodnja e-Twinga.

No, niti to nije sve – De Meo kaže da će njegova kompanija novi model razviti i pustiti u proizvodnju u samo 16 mjeseci: "Izazivam bilo kojeg konkurenta u svijetu da to ponovi", kaže samouvjereno. Takav brz razvoj jedna je od okosnica nove strategije Renault Grupe Leap 100, koja kaže da se novi automobili moraju razviti unutar samo 100 tjedana.

Time bi se dosegnuli kineski standardi u brzini razvoja, kakvi su primjerice postignuti pri razvoju novog Twinga, u čemu je korištena kineska tehnologija istraživanja i razvoja. Nova jeftina električna Dacia bit će ujedno i najmanji automobil te marke, lansirat će ga na tržište već sredinom sljedeće godine te time prestići novi električni Sandero za otprilike godinu dana. Po cijeni će, dakle, biti sličan aktualnom modelu Spring, ali će donijeti značajna poboljšanja performansi i dosega kao i razne moderne tehnološke inovacije. Kad je riječ o obliku, bit će to maleni hatchback, veličinom sličan spomenutom Twingu nove generacije.