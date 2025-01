Forthing T5 EVO - Osvježeno izdanje i dalje po istoj cijeni

Protekle godine došlo je do značajnog porasta kineskih automobila na domaćim prometnicama. Tako je tijekom 2024. godine stiglo 2254 automobila neke od kineskih marki, kojima je udio na tržištu porastao s 1,78 na 3,53%. Jedna od marki koja je napravila značajan rast svakako je Forthing, čiji smo model T5 Evo imali priliku isprobati nakon samog dolaska na domeće tržište.

Protekle godine Forthing je stigao do 206 registracija, dok je godinu ranije, kad je pristigao imao njih devet. Nedavno je ponuda upotpunjena jednovolumenskim modelom U-Tour, no ipak najveće zasluge za izvrstan rezultat ipak ima model T5 Evo, koji je nedavno malo dorađen.

Forthing T5 Evo Ivan Cvetković

Upravo sam taj dorađeni model imao ponovno priliku isprobati. Razlika mnogih europskih i kineskih proizvođača je što su kineski proizvođači skloni čestim nadogradnjama, i to prema zahtjevima kupaca, u ovom slučaju domaćeg uvoznika, tvrtke Auto Hrvatska. Tako se uz gotovo svaku novu isporuku mogu dogovarati i neka poboljšanja. Sukladno tome uspjeli su dogovoriti dorađenu izvedbu, a koja se može pronaći u domaćim prodajnim salonima. Ne, nije riječ o modelu koji ima neka dizajnerska ili tehnička poboljšanja po pitanju motorizacije ili mjenjača, već prvenstveno bogatije razine opreme s tehnološkim pomagalima.

Bogato opremljen automobil

Tako je testni T5 Evo u odnosu na prvo izdanje na domaćim prometnicama, a koje se već moglo pohvaliti grijanjem i električnim podešavanjem prednjih sjedala, uz masažu i ventilaciju vozačkog sjedala, i panoramski krov dobilo još neke korisne opcije. Parkiranje je sada olakšano panoramskom kamerom od 360 stupnjeva kao i prednjim parking senzorima. Pored tog vožnja i prestrojavanje je sigurnije zahvaljujući upozorenje na objekte u mrtvom kutu (BSD).

Forthing T5 Evo Ivan Cvetković

Posljednja novost je instrumentna ploča novog dizajna. Zanimljivost koje je ovdje primjetna je da se pored stanja pritiska u pojedinoj gumi navodi i kolika je temperatura pojedine gume. Ne sjećam se da sam do sada tu opciju vidio na nekom od automobila. Pored svega navedenog, kupcu na odabir su i dvije nove boje. Riječ je o tamno sivoj te mint zelenoj, a koje nadopunjuju dosadašnju crnu, crvenu, bijelu i boju šampanjca. Sve boje su bez nadoplate, a i dosadašnja cijena od 29.990 eura je ostala nepromijenjena. Tako je navodno riječ o benefitu za kupca od gotovo dvije tisuća eura, koliko bi stajala sada bogatija oprema svih modela, s obzirom na to da je raspoloživ jedan paket opreme, a moguće je i birati boju po želji, bez nadoplate.

Sprega poznatog mjenjača i motora

Sve ostalo je na automobilu isto kao što je bilo i prije. To znači da se dobiva vrlo dobro opremljen, kao i jako prostran automobil po isto tako diskontnoj cijeni, a koja realno nije mala, ali je u segmentu među početnima. Pokreće ga poznati 1,5-litreni Mitsubishijev turbobenzinski motor od 130 kW /177 KS i 260 Nm maksimalnog okretnog momenta. Tu je i poznati 7-stupanjski DCT mjenjaču s dvostrukom spojkom, a za koji je uzet od austrijske Magne Steyr. To je sklop koji funkcionira jako dobro.

Forthing T5 Evo Ivan Cvetković

Čim sam preuzeo automobil uputio sam se do Metkovića. s obzirom na to da je taj dan bilo još problema sa snijegom odnosno vjetrom, i put prema Dalmaciji bio je moguć samo dijelom stare ceste preko Velebita, i moj put imao je dio koji se nije odnosio na autocestu. Kompletan povratak autocestom i nešto lokalne vožnje Metkovićem, odnosno Zagrebom i Samoborom doveo je to prosječne potrošnje od 8,7 l/100 km na putu dugom oko 1400 kilometara. Po autocesti, uz vožnju malo preko ograničenja, ali u granicama tolerancije, i dosta vjetra, potrošnja je bila blizu 10 l/100 km. Vožnja lokalnim cestama i gradskim prometnicama kreće se između 7 i 8 litara. Birati se može između tri moda rada - Eco, Sport i Normal, a meni je najviše 'legao' Normal.

Ima još mjesta za poboljšanja

Gdje vidim da može biti još napretka? To su svakako sjedala, a na kojima sam ponovno osjetio koliko su tvrda. Ne bi škodilo i malo više bočne potpore. Digitalni zasloni pružaju solidnu količinu informacija, samo što je za neke funkcije potrebno previše klikova, pa znači da se neke stvari mogu pojednostaviti. Dok prijašnja verzija nije imala pokazivač vanjske temperature, ova sada ima. Još očekujem kako će iduća verzija na radiju dobiti i opciju RDS-a pa da vidite koju radio postaju slušate, a ne da trebate pamtiti frekvencije.

Forthing T5 Evo Ivan Cvetković

Prilagodba je potrebna i na klima-uređaj. Uz temperature okoline oko ništice želite li se ugrijati nije dovoljno željenu temperaturu podesiti na 22 ili 23 Celzijusa. Da bi u T5 Evo postigli veću temperaturu u putničkoj kabini potrebno je postaviti željenu temperaturu i na 27 ili 28 stupnjeva. No, nije to problem samo na ovom modelu, bilo je još nekih kineskih modela s kojima sam se 'posvađao' i tijekom ljetnog perioda, a gdje nisam uspio lagano odabrati željenu temperaturu na klima-uređaju kako bi dobio ugodnu situaciju.

I dalje ista cijena

Svakako je dobra opcija veliki panoramski krov površine 1,2 kvadratna metra. Pored činjenice da se tijekom boljeg vremena prednji dio može otvoriti, i pustiti veliku količinu svježeg zraka u putničku kabinu, tu je i dopiranje velike količine svjetla. To dodatno doprinosi dojmu još veće prostranosti.

Forthing T5 Evo Ivan Cvetković

Sve u svemu, nema sumnje kako je Auto Hrvatska s brendom Forthing započela vrlo dobar posao, a koji će se u budućnosti i nastaviti. Moguće je da ubrzo dočekamo još neko dorađeno izdanje, nije isključena niti opcija da su u pripremi još neka izdanja. Tu je i jednovolumenski model U-Tour, kao i DFSK dostavna vozila. Kao što smo već spomenuli, dobra je stvar što ova poboljšanja nisu utjecala na konačnu cijenu te je dosadašnja cijena od 29.990 eura ostala identična.

Tehnički podaci