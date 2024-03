Geely Atlas Pro 1,5T 4WD - Kineski brat švedskog Volva XC40

Kad sam prije nešto više od 20 godina krenuo obilaziti međunarodne salone automobila, uobičajena pojava tijekom novinarskih dana (koji se održavaju prije otvaranja za javnost) bili su brojni kineski 'špijuni' koji su 'skenirali' svaki automobil. Bilo da je riječ o tome da su slikali svaki detalj nekog vozila ili pak da su mjerili sve što se moglo i to su detaljno zapisivali u svoje bilježnice. Odavno se najavljivao dolazak kineskih automobila na europsko tržište, što se posljednjih godina i dogodilo. Sada u sve većem broju dolaze i na naše tržište.

Godine razvoja i pripreme, ali i akvizicije europskih i američkih brendova dovele su do ubrzanog nastajanja brojnih novih marki. Mnogo puta riječ je i o kompanijama koje su nastale tek nedavno.

Mlada marka velikih ciljeva

Tako su nam krajem protekle godine u Hrvatsku počeli pristizati i modeli marke Geely. Ova je marka nastala prije 27 godina. Za sada imaju u ponudi samo Atlas Pro, koji je već u drugoj polovici svog životnog vijeka. Još tijekom 2010. godine Geely je od Forda kupio Volvo. Ta simbioza dovela je do toga da je Atlas Pro ustvari, tehnički gledao, kineski brat blizanac Volva XC40. To je svakako veliki plus za ovaj model koji sam nedavno imao priliku isprobati.

Atlas Pro je SUV model, gotovo 4,5 centimetara dulji od 4,5 metara, kojeg ćete sve češće sretati na domaćim prometnicama. Bez velike promocije, u 2-3 mjeseca već je prodano više od 50 primjeraka. Nema sumnje kako Atlas Pro i nekim svojim dizajnerskim linijama podsjeća na Volvo automobile. Automobil mi izgleda vrlo dobro, nimalo napadno, ne bih mu dao minus ni na račun pretpostavke da bi ubrzo mogao zastarjeti izlaskom novog modela.

Izrazito jednostavna ponuda

Kako bi se što više pojednostavnila priča, za hrvatsko je tržište pripremljen samo jedan model. Znači, jedan pogonski agregat, uz jednu razinu opreme nazvane Flagship. Birati se može tek između osnovne bijele boje, odnosno crvene, srebrne, sive i crne za koje je potrebna nadoplata od 720 eura.

Bez obzira na to što ne možete ništa birati od opreme, teško se možete požaliti da vam nešto nedostaje. Sjedala presvučena eko kožom, uz to su i grijana (i prednja, i stražnja), 18-colni alu naplatci, niz sustava pomoći vožnje, grijan obruč upravljača, digitalna instrumentna ploča… USB utičnice sprijeda i straga, kao i bežično punjenje mobitela, prostrana putnička kabina, LED svjetla, električno pokretana vrata prtljažnika te prednji i stražnji parking-senzori uz kameru za vožnju unazad samo su neki elementi bogate opreme.

Prtljažniku nedostaje koja litra

Naravno, ima mjesta i za napredak. Doduše ne preveliki. To je 'boljka' svim kineskim modelima - radio nema RDS, pa između ostalog neće vam ispisivati naziv radio postaje koju slušate ili ste je memorirali. Isto tako, sjedala su nešto uža i kraća (i Kinezi su nešto manji od nas) te bi mogla biti i malo mekša. U putničkoj kabini ima i više nego dovoljno prostora i za one višeg rasta, što je utjecalo na obujam prtljažnika. Za auto dulji od 4,5 metra bilo bi za očekivati više od 378 litara koliko ima Atlas Pro.

Bez obzira na to što su sjedala malo pretvrda, bez problema sam pronašao dobar položaj za upravljačem. U pravilu, iako mnogi automobili danas imaju podešavanje vozačevog sjedala po visini, ja sjedim uvijek u najnižem položaju. Dojam mi je da bi ovdje mogao biti još mrvicu niži. Ispred je 7-inčna digitalna instrumentna ploča koja pruža sve potrebne informacije. Ovisno o odabranom načinu vožnje (Eco, Comfort, Sport i Off-road) ovisi i grafika instrumentne ploče. Multifunkcijski upravljač solidno leži u ruci, a potrebno je malo privikavanja dok 'pohvatate' kako se odabiru željene funkcije na instrumentnoj ploči.

Pokretanje gestama

Središnja konzola malo je povišena, kako bi u donjem dijelu bio prostor za odlaganje/punjenje mobitela. Ne bi bilo loše kada bi to sve bilo malo niže postavljeno, no to je stvar navike. U armaturu je ugrađen i 12,3-inčni digitalni zaslon multimedije. Korišteni font me podsjeća na neke već vožene kineske modele, a ne bi bilo zgorega kada bi ipak postojala fizička tipka za podešavanje jačine zvuka koji dopire iz audio sustava s 8 zvučnika.

Iako se temperatura ventilacije, odnosno klima-uređaja može podesiti putem fizičke tipke, u vožnji to može biti i još jednostavnije. Dovoljno je na ekran prisloniti tri prsta i povući ih prema gore za povećanje, odnosno prema dolje za smanjenje željene temperature. Pomaknete li tri prsta u desno, vratit ćete se na izbornik u kojem ste bili korak ranije.

Prostora za noge, ali i glavu, ima na pretek i na stražnjoj klupu. Putnicima straga su dostupne dvije USB utičnice za punjenje elektroničkih uređaja, kao i grijanje sjedala. Stražnji dio prednjih sjedala prekriven je plastikom, a na koju je dodana mrežica za odlaganje stvari. Već sam spomenuo obujam prtljažnika, kojem se pristupa električni pokretanim vratima, a pozitivno je što je opremljen 12V utičnicom od 120W. Ima i kukice za objesiti vrećice, a s desne strane, iza kotača je i prostor za odlaganje manjih predmeta, omeđen mrežicom. Ispod ravne podnice je rezervni kotač, kao i trokut, dizalica…

Hibridni pogon na sva četiri kotača

Geely u modelu Atlas Pro koristi pogonski sklop poznat iz Volva. Riječ je o trocilindrašu obujma 1,5 litre. Ovaj turbo-benzinac razvija 177 KS, koji je upotpunjen blagim hibridnim sustavom. Iz Volva je prenesen i 7-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom. Naravno, opremljen je start/stop sustavom, a deklarirana potrošnja je 6,8 l/100 km. Meni je pak potrošnja bila litru viša. Rekao bi da nije previše za model koji ima i pogon na sva četiri kotača. Isto tako, vjerujem da će za vrijeme toplijeg vremena biti i niža. Kompletan sklop djeluje vrlo dobro, i gotovo bez osjećaja da je riječ o 3-cilindričnom modelu.

U svakom slučaju Atlas Pro se vozi jako dobro, bez previše naginjanja kabine pri prolascima kroz zavoje. Više-manje sve je na svom mjestu, onako kako sam i očekivao. Uz solidnu cijenu od 35 tisuća eura, i jamstvo od 4 godine/100.000 km vjerujem da se ne trebaju bojati za probijanje na hrvatskom tržištu.

