Lexus NX 350h Executive: Profinjen do maksimuma

Jedini pravi japanski konkurent njemačkom premium trojcu ima sve bogatiju i bogatiju ponudu kojom pokušava što više povećati svoj tržišni udio, koji je u Europi vrlo malen u odnosu na Mercedes, BMW ili pak Audi. Otprilike negdje na sredini njihove ponude nalazi se model NX, njihov SUV srednje klase. Dobio sam priliku isprobati njegovu vjerojatno najčešće traženu verziju s osnovnim hibridnim pogonom i bogatim, ali ne i najbogatijim paketom opreme: Lexus NX 350h Executive.

Ivan Cvetković

Na europskom tržištu je NX trenutno je najprodavaniji model ove marke natječući se s BMW-om X3 , Mercedesom GLC, Audijem Q5 i drugim manje uspješnim premium konkurentima. Svakako se ističe već na prvi pogled. Kao i većina Lexusa ovo je vrlo upečatljiv auto koji već svojim vanjskim dizajnom zrači elegancijom, ali i luksuzom. Linije automobila su vrlo profinjene, a posebno upečatljiv detalj je ekstravagantna maska hladnjaka u obliku slova X.

Kao da je isklesan od jednog komada

Nakon što vrlo lako uđete u unutrašnjost zahvaljujući vratima koja se široko otvaraju i njihovom velikom otvoru primijetit ćete vrlo masivnu armaturnu ploču, koja kao da je isklesana od jednog komada čvrstog materijala. Takav je i dojam kvalitete izrade i materijala i NX je ovdje, bez sumnje, pravi rasni premium. Kokpit izgleda vrlo elegantno i profinjeno te je svakako dostojan jednog luksuznog premium automobila.

Ivan Cvetković

Iako je NX prepun opreme, snalaženje u kokpitu ne traje ništa duže nego kod konkurencije i sve je vrlo brzo jasno. Srce unutrašnjosti je velik 14-inčni zaslon osjetljiv na dodir, koji je postavljen na idealnoj visini i lagano zakrenut prema vozaču. Iako je velik, jako je lijepo integriran u ostatak unutrašnjosti.

Ivan Cvetković

Ono što mi se posebno svidjelo je da, za razliku od mnogih konkurenata, Lexusov Infotainment ima ‘stari dobri’ rotirajući ‘gumb’ za podešavanje glasnoće i dva rotirajuća kotačića za namještanje temperature koji su integrirani u zaslon tako da dobivate dojam da imaju svoje male zaslone s prikazom temperature. Druge važne komande za klimu su ‘virtualne tipke’ na zaslonu, no odvojene su od ostataka infotainmenta i stalno vidljive što u kombinaciji s ranije spomenutim kotačićima stvara dojam potpuno odvojenih fizičkih komandi za klimu. Odlično rješenje koje je istodobno i tehnološki napredno, dobro izgleda i praktično je, no krade dio zaslona za ostale sadržaje.

Obilje prostora na noge, malo manje za glavu

O opremi bih mogao ispisati čitavo poglavlje, no ograničit ću se na ono najbitnije. Testirana verzija koja je samo korak do top opreme Luxury ima gotovo sve što biste očekivali od Lexusa: električno podesiva kožna sjedala, električno podesiv upravljač, navigacijski sustav, vrata prtljažnika s električnim otvaranjem, sustav ulaska bez ključa, sustav kamera s pregledom od 360 stupnjeva, dvozonsku automatsku klimu, grijana sjedala i još mnogo toga.

Ivan Cvetković

Ponuda prostora u SUV-u dugom 466 cm vrlo je dobra na prednjim sjedalima. Ljudi visoki do dva metra naći će dovoljno mjesta sprijeda i neće se osjećati skučeno. Straga stvari izgledaju malo drugačije. Ako su prednja sjedala prilagođena za osobe visoke otprilike 180 cm, straga ima dovoljno mjesta i za noge dvometraša, čak i dosta više osobe. No relativno nizak krov odgovarat će samo putnicima visine do otprilike 185 centimetara dok će se oni viši osjećati malo skučeno. To je na žalost posljedica blago spuštajućeg stražnjeg dijela krova u stilu coupe automobila. Zapremina prtljažnika Lexusa NX je i više nego dovoljna. U njega stane 545 litara što je otprilike nekakav prosjek ove klase SUV-ova.

Vrhunski hibridni pogon u gradu troši ‘na kapaljku’

Osim po kvaliteti i dizajnu, Lexus NX me se posebno dojmio u vožnji. Pokreće ga 2,5-litreni benzinski motor koji u kombinaciji s elektromotorom čini odličan hibridni sustav, upravo onako dobar kako sam i očekivao od Lexusa i Toyote koji su već desetljećima predvodnici kada su u pitanju klasični ‘full hibridni’ sustavi. Performanse sustava snažnog 244 KS barem na papiru nisu spektakularne. Ubrzanje do 100 km/h je, po običaju za Lexus i Toyota hibride, slabije nego što biste to očekivali od ukupne ‘konjaže’ na raspolaganju i traje 8,7 sekundi. Maksimalna brzina je 200 km/h, a tome se zaista ne može što prigovoriti.

Ivan Cvetković

Ono što apsolutno fascinira kod ovog pogona je mirnoća i uglađenost rada. Kada lagano krećete, vozite s malim gasom ili održavate brzinu sustav uglavnom radi na struju i to je očekivano tiho. Ali i kada motor s unutarnjim izgaranjem radi, obično ostaje tiho u pozadini sve dok nije potrebno vrlo jako ubrzanje. Tada postaje malo glasniji. Iako ubrzanje do 100 km/h nije previše dojmljivo, međuubrzanja su itekako dobra tako da su preticanja uglavnom ‘dječja igra’ kako i priliči autu od 244 KS. NX-u je od 60 do 100 km/h potrebno oko pet sekundi, a ubrzanje od 80 do 120 km/h obavi za otprilike sekundu više. Uglavnom, u ni jednom trenutku nisam imao dojam da snage ponestaje, čak i kada se brzinomjer približava maksimalnih 200 km/h NX još uvijek uvjerljivo ‘nabire’ brzinu.

Ivan Cvetković

Što se tiče potrošnje, na testu sam ostvario kombinirani prosjek od 6,5 l/100 kilometara, što teško može biti bolje za ovako velik SUV s prilično snažnim pogonom. Očekivano, kao i svaki drugi hibrid, najmanje troši u gradu, gdje elektromotor najčešće preuzima glavnu ulogu. U gradskoj vožnji prosjek testa je iznosio 5,1 l/100 km, dok je na autocesti potrošnja pri brzinama oko 130 km/h iznosila oko osam litara na 100 kilometara.

Udoban, ali ne i previše zabavan

Vrlo je štedljiv i uglađen, no poput (skoro) svih hibrida na tržištu, pogon NX-a nije u stanju pružiti zadovoljstvo prilikom sportske vožnje. Usprkos vrlo snažnom pogonskom sklopu, nedostatak užitaka je posljedica nešto glasnije i nimalo sportske pozadinske buke pri agresivnijoj vožnji i prelaganog upravljača koji djeluje malo previše sintetički. Ovjes je iznimno udoban i prilično sposoban kada se uputite u jurnjavu zavojima, a kočnice su dovoljno uvjerljive. No ranije spomenuti zvuk i upravljač te poprilična masa uglavnom kvare zabavu.

Ivan Cvetković

Odlično dizajniran, izuzetno kvalitetno napravljen, uglađen, udoban i štedljiv NX 350h zapravo nudi sve što tipični kupac ovakvog auta može poželjeti. Mali dinamički nedostaci zapravo su malen minus za auto ove klase, jer iskreno, nitko ne kupuje ovakav auto zbog jurnjave. Osim dinamičkih nedostataka, moram spomenuti još jedan, a to je cijena. Skoro 67.000 eura za testirani automobil je iznos koji si za auto mogu priuštiti samo rijetki.

Tehnički podaci