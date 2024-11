Mazda CX-30 e-SkyActiv-X 6AT Nagisa: Unatoč ponekom kompromisu, dobar obiteljski SUV

Posebna edicija nekog automobila obično znači da mu se bliži kraj životnog ciklusa, a iako bi to mogao biti slučaj i s aktualnom Mazdom CX-30, zanimljivije od onoga što donosi nova verzija Nagisa jest e-SkyActiv X pogonski sklop

Zircon Sand Metallic naziv je prilično upadljive boje odabrane za karoseriju nove Nagisa edicije CX-30, koja se skladno slaže s također verziji specifičnim crnim 18-inčnim kotačima, kućištima retrovizora i obrubom maske, dok se u interijeru izdvajaju sjedala presvučena umjetnom kožom 'terracotta' boje i crnom umjetnom alkantarom, korištenom i na prednjoj konzoli. Ukratko, to je ono najvažnije što Nagisu, ponuđenu prošle jeseni, čini posebnom edicijom. Tu je i hrpa korisne opreme koju dobivate poput, među ostalim, električnog otvaranja vrata prtljažnika, full-LED prednjih svjetala, prednjih i stražnjih parkirnih senzora, dvozonske automatske klime, grijanja prednjih sjedala, Bose audio sustava, itd.

Privlačne posebne edicije

Pitanje na koje sam pokušao pronaći odgovor jest koliko ova posebna edicija unapređuje prepoznatljivo oblikovani kompaktni SUV, odnosno koliko 'ublažava' činjenicu da je ovo model lansiran 2019. koji se polako, ali sigurno, unatoč redovnim blagim osvježavanjima (posljednje je bilo prije samo mjesec dana), bliži kraju životnog ciklusa.

Ivan Cvetković

Ponajprije je pomalo nevjerojatno da skoro šest godina star dizajn Mazde CX-30 u 2024. još uvijek izgleda ovako dobro. Oštar i dinamičan s visokom bočnom linijom i niskim staklenim površinama, ovo je jedan od najprepoznatljivijih modela kompaktne klase SUV-a. Nagisa ovdje pritom s tom posebnom bojom (koja je jedna od ukupno 10 dostupnih) pridonosi izgledu, kao i spomenutim crnim detaljima, pa čak i crnim kotačima kojih inače nisam osobiti fan. Za razliku od smeđe kože koje jesam.

Umjetna alkantara na prednjoj konzoli

Ok, ovo na sjedalima više je ciglasta boja i materijal je umjetan, no svejedno je ugodan na dodir i izgleda odlično. Kao i većina ostatka interijera koji je još uvijek djeluje vrlo moderno. Položaj sjedenja, kao i u većini Mazdi, vrlo je dobro pogođen za vozače svih dimenzija. Sve kontrole su lako dostupne i nakon par minuta krajnje jednostavne za korištenje, od onih infotainmenta i audio sustava na središnjem tunelu do fizičkih kontrola klime (hvala bogovima ergonomije na tome) na središnjoj konzoli, a instrumenti (kombinacija digitalnih i analognih) su lako čitljivi. Osim toga, odabir materijala i njihova kvaliteta izrade općenito je pohvalna na većini površina koje gledate i dodirujete, dok taj dojam povećavaju detalji specifični ediciji Nagisa, poput umjetne alkantare na prednjoj konzoli.

Ivan Cvetković

Sprijeda ima puno prostora, a straga, s obzirom na kompaktne vanjske dimenzije i međuosovinski razmak, malo je skučeno za putnike višeg rasta, no sasvim u redu za djecu. Prtljažnik od dobrih 430 litara može se lako proširiti na ukupnih 1406 l. Iako nije najnoviji (ta čast pripada 2,5-litrenom e-Skyactiv G motoru lansiranom prošlog mjeseca, a kojeg zasad još nisam isprobao), dvolitreni četverocilindraš oznake e-Skyactiv X najsnažniji je motor dostupan za CX-30 i u ovom slučaju uparen s automatskim mjenjačem (opcija za 2286 eura).

Blagi hibridni pogon

Ovo je jedan od onih Mazdinih zadivljujuće tehnički naprednih benzinaca koji, među ostalim, ima kompresijsko paljenje (nešto poput dizelaša, ali sa svjećicama), posebne klipove, napredno upravljanje elektronikom i 24-voltni blago hibridni sustav, a sve za poboljšanje krivulje okretnog momenta te snižavanje potrošnje i emisije CO2. Razvija 186 KS pri 6000 o/min, a izostanak turbopunjača znači da je razmjerno skromnih 240 Nm dostupno od visokih 4000 o/min. Dosta staroškolski pristup, a takvo je (donekle) i iskustvo u vožnji.

Ivan Cvetković

Vrlo dojmljiva uglađenost rada ono je po čemu se e-Skyactiv X ponajprije ističe. Četverocilindraš je vrlo tih i često neprimjetan pri niskim i srednjim okretajima u čijem se rasponu najčešće vozite jer automatik rano prebacuje u više brzine. Iako nije DCT, ugodno meko i brzo ‘šalta između šest raspoloživih stupnjeva prijenosa te pravodobno reagira na zahtjeve za snažnim ubrzanjima. S time da su ovdje ‘snažna ubrzanja’ katkad relativan pojam. U gradu sam rijetko kada poželio više snage, jer motor u tom okruženju i rasponu od 1500 do 4000 o/min pruža dobre performanse.

Atmosferska izvedba

No unatoč inovativnosti tehnologija sadržanih ispod poklopca motora, na otvorenoj cesti za značajnija ubrzanja (čitaj: pretjecanja) često je potrebno koristiti raspon od 4000 do 6000 okretaja. Drugim riječima, e-Skyactiv X se treba voziti kao ‘klasični’ benzinski motor. Takav način vožnje nije spor ili neugodan, jer ovako motorizirani CX-30 postiže solidne performanse, ali zahtijeva nešto više truda i prilagođavanje specifičnostima ovakvog, atmosferskog motora. Osim toga, ako ste navikli na moderne turbobenzince, brzo ćete primijetiti nedostatak prednabijanja.

Ivan Cvetković

Preuzimanje manualne kontrole nad promjenama automatika opcija je koja se može koristiti kod dinamične vožnje (i biti zabavna jer je Mazda jedna od rijetkih marki koja ima pravilni ‘naprijed za niži, unatrag za viši stupanj’ raspored ručice), ali vrlo rijetko ima potrebe za tim s obzirom na vrlo dobar rad mjenjača u automatskom modu. Poput svih Mazdinih benzinaca od unatrag desetak godina, ovaj također (uglavnom) vrlo skromno troši gorivo. Moj kombinirani prosjek kretao se oko 7,6 l/100 km, no uz samo malo oprezniju (štedljiviju) desnu nogu, taj sam prosjek na otvorenoj cesti povremeno spustio i ispod šest litara

18-colni naplatci

Unatoč nešto tvrđe namještenom ovjesu, očekivao sam malo veću udobnost vožnje od one koju CX-30 pruža, pogotovo jer ima ‘samo’ 18-inčne kotače s relativno ‘mesnatim’ gumama (215/55 R18). Utisnute poklopce šahtova, rupe i slična oštećenja gradskih prometnica ne svladava podatnošću nekih konkurenata, a dio razloga za to svakako je činjenica da Mazda straga, umjesto sofisticiranijeg multilinka, koristi polukrutu osovinu.

Ivan Cvetković

S druge strane, prednji MacPherson ovjes u kombinaciji s markinim tipično precizno podešenim servoupravljačem osigurava samouvjereno usmjeravanje kompaktnog SUV-a u zavojima. Razina prianjanja pritom je vrlo dobra (serijske gume su Bridgestone Turanza T005), a solidna je i trakcija unatoč tome što se snaga prenosi na prednje kotače (pogon na sve je opcija za 2650 eura).

Nikad previše prostora u kabini

Da, edicija Nagisa dobrodošao je dodatak (uz ediciju Homura) rasponu modela CX-30, no unatoč odličnom vanjskom dizajnu, modernom i promišljeno izvedenom (premda ne i osobito prostranom) interijeru te ugodnom i vrlo uglađenom pogonskom sklopu, Mazdin SUV u nekim pogledima ne može sakriti godine. Ako niste navikli na moderne turbobenzince slične snage, bit ćete jako zadovoljni s e-Skyactiv X Četverocilindrašem (bilo s ručnim ili testiranim automatskim mjenjačem), no ako jeste, primijetit ćete nedostatak potiska u niskim i srednjim okretajima.

Ivan Cvetković

Meni se sviđa Mazdin staroškolski pristup i mislim da određene kompromise svojstvene atmosferskom motoru nadoknađuje vrlo pohvalnom uglađenošću, razumnom potrošnjom i lagodnošću mekog automatika. Mazda CX-30 u ediciji Nagisa pokretana e-Skyactiv-X benzincem i automatskim mjenjačem stoji od 36.464 eura. Da se radi o mojem izboru, odlučio bih se ipak za više od 5600 eura jeftiniju, a također vrlo solidno opremljenu ediciju Homura. A kad smo kod promišljanja, sad se i pitam kakav je taj novi 2,5-litreni benzinac, jer na papiru djeluje zanimljivo...

