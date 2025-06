Mazda CX-80 e-Skyactiv-D Takumi Plus: Za one koji još vole voziti i ne mare za downsizing

U svijetu u kojem elektrifikacija i CO2 regulative preuzimaju glavnu riječ, testiranje automobila poput Mazde CX-80 s dizelskim motorom postaje gotovo egzotičan doživljaj. A opet, nakon nekoliko dana provedenih za upravljačem ovog gotovo pet metara dugačkog SUV-a sa šest cilindara pod poklopcem, teško se oteti dojmu da bi bila prava šteta da ovakvi automobili nestanu. Jer CX-80 u ovoj dizelskoj inačici nije samo logičan izbor za one koji puno putuju, on je i emocionalno snažan podsjetnik na to kako izgleda kad se automobili rade s dušom, kao nekada.

Samouvjeren, ali ne i napadan auto

Već prvi susret s ovom Mazdom koja ima 3,3 litre obujma, šest cilindra i bogatu opremu Takumi Plus, otkriva mnogo. CX-80 izgleda moćno, ali nimalo agresivno. Djeluje samouvjereno, a opet nije napadno. Poznate proporcije, poznati oblik s čistim linijama, poznata Mazdina elegancija... Sve to rezultira automobilom koji jasno daje do znanja da auto na sebi ne mora imati premium značku da bi izgledao ozbiljno i vrlo prestižno. I da, ne mora svaki SUV koji privlači poglede nužno biti prenaglašen i prenapadan. CX-80 suptilnošću dokazuje da je to itekako moguće.

Ivan Cvetković

Interijer je zasebna priča. U testnom primjerku s Takumi Plus paketom dočekala me kabina koja više nalikuje na premium automobil, nego na nešto što je proizvela marka bez premium predikata. Mekani materijali, izrada na visokoj razini, ergonomski besprijekorno. Sjedala su izuzetno udobna, a mjesta je više nego dovoljno i za dvometraše i sprijeda i straga. S druge strane, treći red služi više kao dodatna opcija nego kao stalno rješenje za prijevoz odraslih. U svakom slučaju, prostora ima u izobilju, što je i za očekivati od auta koji ima pet metara i više od tri metra međuosovinskog razmaka.

Ivan Cvetković

Što se tiče tehnologije, ono što posebno veseli je da su fizičke tipke za klimu ostale. Mazda još uvijek vjeruje u jednostavnost i ergonomiju korištenja što potvrđuje i okretni gumb za upravljanje infotainmentom koji je poznat iz ostalih Mazdi. Infotainment funkcionira brzo, logično i ne odvlači pažnju. Nema previše animacija ni nepotrebnih efekata. Sve je s mjerom, kako bi zapravo i trebalo biti u automobilu čija je bit - vožnja. Također, tu su i vrlo pregledni digitalni instrumenti sa svim potrebnim informacijama te head-up zaslon.

Čudesno veliki i štedljivi motor

Kao netko tko je isprobao svašta na četiri kotača, bio sam oduševljen idejom rednog dizelskog šestcilindraša s 3,3 litre u Mazdi, ali i skeptičan oko ekonomičnosti. Nije li to, u vrijeme kada svi igraju na downsizing kako bi smanjili svoju potrošnju i ‘CO2 otisak’, malo previše? Već nakon prvog dana testa, moje oduševljenje se pokazalo opravdanim, a sumnje su u ekonomičnost nestale.

Ivan Cvetković

Ovaj 3,3-litreni dizelski motor radi s nevjerojatnom lakoćom. Zvuk koji dopire u kabinu nije ni blizu grubom, naprotiv, podsjeća na luksuzne benzince. Sve djeluje civilizirano, profinjeno, a snage ima više nego dovoljno. Realno, 254 KS i 550 Nm okretaja možda na papiru ne zvuče kao eksplozija snage za automobil dugačak pet metara i teži od dvije tome, ali kad jednom krene, ovaj auto se ponaša kao velika tiha krstarica koji gutanjem kilometara djeluje smirujuće. I uz to je iznimno štedljiva.

8-stupanjski mjenjač

Potrošnja je definitivno dio koji će sve vlasnike najviše iznenaditi. Kombinirano je auto na testu trošio 6,4 l/100 km, a na otvorenoj cesti bi se s lakom nogom na gasu bez problema približio i vrijednosti od 5 litara na 100 kilometara. U gradu se potrošnja naravno penje, ali ostaje u granicama pristojnog, recimo do oko 8 l/100 km kada je promet gušći, a ‘kreni-stani režim’ češći. Na autocesti se zadovoljava s od oko 7 do 7,5 litara pri ‘razumnim prosječnim brzinama’ od oko 120, 130 km/h. Za auto ovakvih dimenzija, mase i snage to je fantastično. I tu se vidi smisao ovog motora. Ako dnevno prelazite mnogo kilometara ili često putujete, ovo je auto koji vam neće isisati novčanik.

Ivan Cvetković

Zanimljivo je koliko vožnja s CX-80 odudara od većine drugih velikih SUV-ova. Nema tu potrebe za stalnim korekcijama, za pretjeranom pažnjom. Sve djeluje prirodno. Automatski mjenjač s osam stupnjeva gotovo je neprimjetan u svakodnevnoj vožnji, a pogon na sve kotače osigurava osjećaj potpune stabilnosti. Čak i na autocesti, pri većim brzinama, auto ostaje tih, miran, kao da lebdi. A opet, kad treba, zna i pojuriti. Ubrzanje do stotke za 8,4 sekunde možda nije sportska vrijednost, ali je više nego dovoljno. I 6-cilindarska zvučna kulisa pritom ostavlja jako lijep dojam i malo podiže adrenalin.

Iznenađujuće agilan, pravi vozački SUV

U zavoje CX-80 ne ulazi s lakoćom sportskog kompakta, ali za svoju veličinu je iznenađujuće agilan. Upravljač je precizan, povratne informacije vrlo dobre, a karoserija se ne naginje više od očekivanog. Čak i kod bržeg tempa na zavojitoj cesti nisam osjećao nikakvu nelagodu. Zapravo, automobil ostavlja dojam sigurnosti i uvjerljivosti. Osjeti se da su ga Japanci razvijali s namjerom da vozaču pruže povjerenje u auto.

Ivan Cvetković

Naravno, nije sve idealno. Ovjes zna biti krut na kraćim neravninama, što se osjeti pogotovo kad je auto prazniji. Neki će reći da bi mogao biti mekši, ali to je cijena dinamičnosti koju Mazda ipak želi zadržati. Također, iako interijer izgleda luksuzno, nisu svi materijali na razini premium suparnika. Ali u kontekstu cijene, koja je velika, ali opet ne pretjerana za ovakav auto, sve ostaje vrlo korektno.

Auto koji nudi čistu vozačku bit

Kad podvučem crtu nakon nekoliko dana s Mazdom CX-80 e-Skyactiv-D, ostaje mi dojam da sam se vozio u jednom od najuravnoteženijih SUV-ova koji se danas nude. U vremenu kad većina ide za digitalnim čudima, elektrifikacijom i dizajnerskim eksperimentima, Mazda nudi čistu vozačku bit. Dizel u ovoj izvedbi je racionalna i emotivna odluka za sve one koji automobil i dalje doživljavaju kao alat za putovanja i vožnju, a ne samo kao simbolički digitalni gadget. A to, ruku na srce, danas i nije tako česta pojava.

Mazda CX-80 Plug In Hybrid Homura Plus: Bolja alternativa za one koji više voze u gradu, ali...

Kada sam prešao na plug-in hibridnu verziju CX-80, jako me zanimalo kakav će dojam ostaviti ovaj auto, jer dizel je postavio vrlo visoke standarde, a plug-in hibridi često obećavaju više nego što stvarno daju. No ovdje plug in hibrid ima tri jasne prednosti nad dizelašem, barem na papiru: osjetno više snage, mogućnost jeftinije vožnje u gradu i nižu cijenu od dizelaša.

Ivan Cvetković

Električni motor od 175 KS i 17,8 kWh baterija omogućavaju oko 60 kilometara vožnje na struju u gradu, i nešto manje u kombiniranoj vožnji. Električni pogon je idealan za gradski ritam, a benzinac će se javiti tek kad istrošite bateriju ili ‘muški stisnete gas’.

Ivan Cvetković

Plug-in sustav kombiniranjem 2,5-litrenog benzinca (191 KS) i električnog motora postiže 327 KS, znatno više od 254 dizelskih konja. I Mazda je jako dobro posložila ovaj sustav. U praksi to znači ekspresnu reakciju pri jakom pritisku na gas i vrlo uvjerljiva ubrzanja sa samo 6,5 sekundi do 100 km/h. No pritom ubrzanje nije tako tečno kao u dosta sporijem dizelašu, koji djeluje profinjenije s mirnim, linearnim razvojem snage. Također, zvuk četverocilindraša se ne može mjeriti s onim profinjenijeg šestcilindraša.

Ivan Cvetković

Upravljanje je precizno, a vožnja podjednako dobra kao u dizelašu, no ipak se u zavojima osjeti dosta veća maksimalna masa od 2240 kg. Ipak, hibrid nije izgubio Mazdin duh, i ovdje se osjeća povjerenje u auto kroz zavoje, čak i kad pokušate ‘pretjeravati’. Jedino što mi je zasmetalo je ponekad ‘čudan’ rad mjenjača prilikom prelaska između vrste pogona i malo veća buka pri naglom ubrzanju.

Ivan Cvetković

Potrošnja je klasična priča plug-in hibrida. U gradu, uz odgovarajuće svakodnevno punjenje moguće je voziti i bez potrošnje goriva. No, s praznom baterijom auto će potrošiti oko 6 litara na otvorenoj cesti, oko 7,5 litara u gradu i oko 9 do 10 litara na autocesti uz razuman tempo vožnje. Dakle, u gradu i na otvorenoj cesti gotovo da i nije ‘žedniji’ od dizelaša, no na autocesti je dizel u jasnoj prednosti.

Ivan Cvetković

I konačno. Kakva bi ispala usporedba ova dva auta. Dizel CX-80 me osvojio glatkom i elegantnom snagom, neposrednošću i nenadmašnom ekonomičnošću na dugim relacijama. Ali i plug-in hibrid ima smisla, pogotovo ako više vozite u gradu gdje je štedljiviji i profinjeniji, pod uvjetom da redovito punite bateriju, a to u ovakvom automobilu ima smisla jedino kod kuće ili na poslu. Dakle, ako vozite većim dijelom lokalno, plug-in hibrid donosi stil i tišinu bez velikog troška goriva. Ali, ako ste čest posjetitelj autocesta i ‘gutač kilometara’ dizelski CX-80 pruža jednostavnost, mir i manju potrošnju. Iako su oba automobila CX-80, oni su dva različita karaktera.

Tehnički podaci