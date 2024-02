Mercedes B 200 d - Dobra alternativa za SUV-ove s odličnim dizelašem

Mercedes B-klase nje jedan od istaknutijih modela Mercedesa. Kompaktni monovolumen spada u vrstu koja ‘izumire’ i prema najavama iz Mercedesa ne bi trebao dobiti nasljednika jer kupci preferiraju SUV modele. No B-klasa još uvijek nije ‘za baciti’. Ovaj automobil je pametno koncipiran, prostran i trebao bi se svidjeti onima koji žele više mjesta nego u A-klasi, a nisu ljubitelji automobila SUV-koncepcije. Kakav je veći brat A-klase provjerio sam testom modela B 200 d, verzije iz sredine ponude ovog modela s dizelskim motorom.

B-klasa izvana nije automobil koji oduzima dah. Teško bih nazvao ovu ‘uvećanu A-klasu’ atraktivnim automobilom, no daleko od toga da loše izgleda. Monovolumeni, jednostavno, nisu auti ‘za oko’, a Mercedes je iz ovoga izvukao najviše koliko je mogao i još sve digao na malo višu estetsku razinu atraktivnim AMG Line paketom opreme i velikim naplacima od 19 inča.

'Mala' B-klasa

Atraktivan dizajn unutrašnjosti B-klasa dijeli sa svojim manjim bratom, a to izgleda vrlo uvjerljivo, dojmljivo, prestižno i visokotehnološki zahvaljujući rješenju s dva praktično spojena zaslona od kojih je jedan za instrumente, a drugi dodirni infotainment zaslon s odličnim MBUX sustavom. On je uzoran po praktično svemu i vrlo jednostavan za korištenje.

‘Mala’ B-klasa se u unutrašnjosti potpuno ugleda na veće i prestižnije modele Mercedesa i po kvaliteti izrade i kvaliteti materijala, koja je besprijekorna za ovu klasu vozila. Ima mnogo materijala mekih na dodir, maštovitih ukrasnih detalja posvuda, a posebno bih pohvalio i ambijentalnu rasvjetu koja noću osjetno podiže dojam u unutrašnjosti.

Prostranost uz dobar položaj sjedenja

Prostranost B-klase je uzorna, s obzirom na kompaktne dimenzije, te ovaj automobil vrlo lako može obavljati zadaće praktičnog obiteljskog vozila. B-klasa je pametno koncipirana iznutra, udobna i stvarno praktična. Povišen položaj sjedenja kao u SUV-ovima znači udobniji ulazak i izlazak iz vozila i komfornije sjedenje na dužim putovanjima. Sigurno je da nećete imati poteškoća udobno se smjestiti za upravljačem ovog auta, a prednja sjedala zaslužuju samo pohvale u pogledu držanja tijela u zavojima i udobnosti.

Posebno je pohvalna preglednost iz B-klase, nešto što je danas uglavnom boljka novih automobila. Vozač i suvozač imaju obilje prostora sprijeda, isto kao i putnici straga za glavu, koljena i stopala. Prtljažnik s 445 litara nije nešto posebno velik za ovu klasu automobila, no optimalno je iskoristiv zahvaljujući ravnim površinama.

Poželjan dizelaš

Motor testirane B-klase još je jedan dobar pokazatelj što će vozači izgubiti u bliskoj budućnosti ako se nastavi masovno izbacivanje dizelaša iz ponude. Odličan je to stroj i idealno pristaje B-klasi koja uz njega u vožnji ostavlja posebno upečatljiv dojam. Dvolitreni dizel nije nešto posebno snažan sa 150 KS niti ima neki ogromni okretni moment (320 Nm), no sve to je i više nego dovoljno za B-klasu koja se uz pomoć ovog motora i automatskog mjenjača s osam stupnjeva i dvostrukom spojkom spremna pružiti dojmljive performanse. Oko osam sekundi do 100 km/h i velika maksimalna brzina od 219 km/h dovoljno govore o tome.

Motor je vrlo uglađen zato što svoj maksimalan moment konstantno isporučuje od 1400 do 3200 o/min, pokrivajući tako gotovo cijeli raspon okretaja što vožnju čini vrlo ugodnom, a međuubrzanja uvjerljivima čak i kada se nađete u ‘krivom’ stupnju prijenosa. Za razliku od nekih dizelaša, ovaj motor svoju snagu isporučuje vrlo linearno, a ne u jednom velikom naletu kada se turbopunjač uključi. Osim toga motor je izuzetno uglađen u radu te nema iritantnih vibracija niti nemirnog rada pri hladnom startu. Osim toga, motor nikada ne nije previše glasan.

Stabilna u zavojima

Osamstupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom radi tipično za takve mjenjače, u više stupnjeve prebacuje munjevito dok je za prebacivanje u niži stupanj potrebno malo više pričekati, no daleko do toga da je i to sporo. Osim toga izuzetno je komforan u radu i kada se vozite nježno neprimjetan. Na testu sam ostvario prosječnu potrošnju od točno 5,6 l/100 što je i više nego u redu.

Što se voznih karakteristika tiče B-klasa apsolutno blista kada su u pitanju monovolumeni i tu je na tragu A-klase. Izuzetno je stabilna u zavojima i vrlo neutralna uz minimalna naginjanja karoserije. ESP reagira prilično kasno (ali na vrijeme) te tako dodatno omogućava dosta zabave u vožnji. Ipak, ne previše, jer ovo je monovolumen kod kojeg je udobnost ipak u prvom planu. B-klasa je impresivno nježna na lošijim cestama, odlično filtrira neravnine, a tu joj ne smetaju čak ni ogromni 19-inčni kotači kakvima je bio opremljen testni automobil. Kratke poprečne neravnine ipak se osjete, no daleko od toga da je B-klasa pritom neugodna, odnosno nešto posebno neudobna.

Nije Mercedes za svakog

Na kraju ne smijem zaboraviti na cijenu. Ona je, kao kod svih Mercedesa, prilično visoka - 58.240 eura. Ipak, u ovom testnom automobilu ima čak desetak tisuća eura dodatne opreme. Činjenica je da to jako podiže cijenu, no pitanje je bi li automobil ostavio jednako dobar dojam bez nje.

Sve u svemu B-klasa je vrlo koristan i razuman automobil u svakom pogledu. Odličan motor dokazuje da dizelaši nisu zaslužili tretman kakav prema njima ima automobilska industrija. Mnogo prostora i vrhunske vozne osobine dodatan su ‘šlag na tortu’.

