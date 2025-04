Mercedes testira "odrezani" upravljač i upravljanje "preko žice"

Jedna od ključnih komponenti upravljačkog sustava u automobilima, barem dok ne dobijemo potpuno autonomna vozila razine 5, jest kolo upravljača. Tradicionalno to je, uz kočnice, jedan od mehaničkih dijelova koji se i dalje oslanja na fizičku poveznicu, u ovom slučaju kotača i upravljača, no neki proizvođači, poput Tesle, već eksperimentiraju s upravljanjem "preko žice" – dakle, bez mehaničke poveznice unutar upravljačkog sustava. Mercedes-Benz najavljuje da će oni postati prvi europski proizvođač koji će "steer-by-wire" donijeti u produkcijske modele, a učinit će to već sljedeće godine.

Ravni volan za bolju vidljivost

Odlučili su potpuno promijeniti iskustvo vožnje, redizajnirati upravljač, pa ga u budućnosti u nekim modelima s kotačima spojiti samo žicom. Električni signali iz upravljača prenosit će se u obliku naredbi sustavu upravljanja prednjim kotačima, što će omogućiti bolju upravljivost te lakše manevriranje i parkiranje uz manje uloženog napora vozača.

"Sustav 'steer-by-wire' još je jedan veliki korak prema mobilnosti sutrašnjice i ponosni smo što ćemo takav sustav lansirati 2026. godine. Tehnologija omogućava jedinstveno korisničko iskustvo koje nadilazi samo upravljanje. U kombinaciji s uvjetno automatiziranom vožnjom SAE razine 3, omogućit će još impresivnije iskustvo zabave u srednjoročnom razdoblju. To je zato što ravni volan pruža bolji pogled na zaslon prilikom streaminga vaše omiljene emisije, na primjer", poručio je Markus Schäfer, član uprave Mercedes-Benz grupe i njezin glavni tehnološki direktor.

Dodatnu prednost ovaj sustav donosi u smislu finog podešavanja: inženjeri će imati veću fleksibilnost kod pronalaženja omjera sportskog i udobnog upravljanja, dati upravljaču različite karakteristike na pravcu i u zavojima, prilagoditi se raznim uvjetima vožnje, ali i ukloniti neželjene vibracije upravljača kao reakciju na neravnine na cesti. Isto tako i vozačima će se omogućiti viša razina personalizacije iskustva vožnje.

Bez fizičke veze

Iz Mercedes-Benza su objavili i nekoliko pojedinosti o tehničkoj strani rada novog sustava. Kažu da će, ovisno o brzini vožnje i situaciji na cesti, aktuator na upravljaču slati upravljački signal na upravljačku letvu koja zakreće kotače. No, pritom će sustav generirati i povratni osjećaj na upravljaču karakterističan za njihovu marku. Budući da mehanička veza između upravljača i kotača više ne postoji, kontakt gume s cestom računat će se za svaki model posebno, uz pomoć mjerenja povratnih sila iz kotača.

Ovaj sustav već je prošao više od milijun testnih kilometara u laboratoriju, uz još toliko na testnim poligonima i u stvarnim uvjetima prometa. U skladu s visokim sigurnosnim standardima, tvrtka koristi redundantnu arhitekturu sustava. To znači da postoje dvije neovisne signalne linije, dvostruki broj aktuatora te zasebni sustavi za napajanje i prijenos podataka, pa će upravljanje biti uvijek sigurno. Poručuju da bi i u slučaju potpunog zakazivanja sustava lateralno upravljanje i dalje bilo moguće zahvaljujući zakretnoj stražnjoj osovini te kočenjem pojedinačnog kotača putem ESP-a.