Prvi dojmovi o Cybertrucku: Tenk za dokazivanje i pokazivanje

Sve što ste dosad o Cybertrucku čuli, vidjeli i pročitali na Internetu, kako ono dobro tako i loše, je točno – uvjerili smo se u to ovoga tjedna u ekskluzivnom novinarskom posjetu, u kojem smo se s ovim kontroverznim kamionetom detaljnije upoznali "jedan na jedan" i ljude iz Tesle mogli pitati sve što nas je zanimalo.

Teslin Cybertruck došao je u Hrvatsku u sklopu svoje europske turneje Cyber Odyssey, u kojoj sudjeluje ukupno osam takvih kamioneta, konstantno kružeći europskim tržištima, na kojima se taj model ne prodaje, niti će se u dogledno vrijeme prodavati. Već nakon prvih informacija u medijima da se to odvija u Teslinom salonu u Zagrebu, interes javnosti je bio velik, a zaposlenici salona svjedoče o tome – svakoga dana, u svakom trenutku radnog vremena, tamo je bilo barem desetak znatiželjnika.

Omogućeno im je bilo vidjeti i snimati Cybertruck izvana, a mi smo kao novinari pozvani i na nešto detaljniji obilazak. Mogli smo u njega sjesti, "igrati" se s funkcijama i infotainmentom, podizati i spuštati ovjes, otvarati i zatvarati pokrov prtljažnika, a nagovorili su nas da se na zatvoreni tovarni prostor i popnemo, kako bi nam pokazali da velika nosivost pokrovne "rolete" nije samo marketinški trik.

Malo spominjani, ali zanimljivi detalji

Uvjerili smo se tako u sve dobre i loše strane Muskovog neprobojnog "tenka" za cestu i teren. Da, Cybertruck je ogroman, dugačak, visok i glomazan, robustan u svakom detalju, a kad ga se zračnim ovjesom podigne na najviših 43 cm od tla – postaje apsolutni gigant na kotačima. Vozačko je sjedalo tada otprilike na metar od ceste, cijeli kamionet kao da lebdi i imate osjećaj da može savladati svaku prepreku. Ipak, kako su neki testovi youtubera pokazali, izrada nije tako robusna kao što se čini, pa ga je možda bolje ne podvrgavati hardcore izazovima, suptilno su nam to rekli ljudi iz salona.

Cybertruck je izrađen kao niti jedan drugi automobil. Paneli od nehrđajućeg čelika, koji tvore njegov jedinstveni egzoskelet, savijani su najsnažnijim prešama na svijetu, metodom zračnog prešanja, u kojoj metal ne dodiruje kalupe, već je odvojen zračnim jastukom. To osigurava da se u materijalu ne formiraju mikrofrakture, odnosno da mu struktura ostane što kompaktnija.

Prodaju u Europi – zaboravite Kad je riječ o dostupnosti Cybertrucka u EU, tu nisu problem samo njegova velika masa, kategorizacija i homologacija za cestu. Tu su i ostali izazovi, od toga da naše ceste, garaže i parkirališta nisu prilagođeni za takve monstrume, pa sve do toga da u Europi ne postoje NACS standard punjača koji je nužan za brzo punjenje baterija ovog modela. Tu su i ometajuće sitnice, poput toga da u prtljažnom prostoru Cybertruck ima "kućnu" utičnicu od 110 V, koja je u Europi potpuno beskorisna. Nema kod nas niti servisne mreže, automatske internetske povezanosti, samim time ni navigacijskih mapa niti ažuriranja softvera. Dok Tesla ne odluči k nama preseliti cijeli ekosustav, sve i da nekim kanalom dopremite Cybertruck na Stari kontinent, iskustvo korištenja bit će bolno loše.

Nadalje, njegovo ožičenje sastoji se od čak 75% manje kabela nego u slučaju klasičnog vozila, 800-voltna arhitektura osigurava da i žice mogu biti tanje pa i lakše. Dodatnu tehnološku zanimljivost, o kojoj se nije pisalo dosad, predstavlja i činjenica da za dijagnostiku ovaj kamionet nema klasični OBD priključak. Umjesto toga, dijagnostika se obavlja preko mrežnog (UTP) kabela.

To je navodno, uz konstrukciju šasije, jedna od najvećih promjena koju Cybertruck donosi, a osigurava lakše održavanje i servis. Isto tako, sve naučeno na ovom modelu u Tesli će vjerojatno primjenjivati u budućnosti i na novim modelima, pa bi neobična tehnološka rješenja mogla biti i smjer kojim će ovaj proizvođač češće ići u budućnosti. Prvi model, dakle, poslužio im je među ostalim kao dokaz izvedivosti cijelog koncepta.

Napomenimo da je model koji smo obišli iz prve serije, Founders Edition, serijskog broja nešto većega od 1600, na kojem je većina dječjih bolesti iz ranih serija već riješena.

U unutrašnjosti Cybertruck je klasični Teslin model nove generacije – apsolutno sve je digitalno, tek nekoliko je fizičkih prekidača na upravljaču, a sve ostale kontrole nalaze se na velikom ekranu osjetljivom na dodir, vrlo responzivnom i ugodnom za oko. Materijali u unutrašnjosti variraju od vrlo kvalitetne imitacije kože do osrednje plastike i filca, pa zaključujemo da su oni sasvim primjereni terenskom karakteru kamioneta. Nisu niti blizu onakvi kakve bismo našli u kakvom luksuznom vozilu (pogotovo te cijene), no Cybertruck to ni nije – on je primarno robusni kamionet za cestu i poneki teži zadatak.

Zaključno, ništa na njemu nije izbliza drugačije nego što se preko Interneta može doznati. Sve što ste, dakle, čuli je istina – tu su panel gapovi, oštri rubovi, sitne nedorađenosti, otisci prstiju se na inoxu jako ističu… Ali to zaista nikome, osim (pre)pedantnih recenzenata, nije nimalo bitno. Vozilo je to kao niti jedno drugo na svijetu i na njemu se jasno vidi da mu je to jedina svrha. Cybertruck je za Teslu pionir brojnih proizvodnih procesa kakve će vjerojatno sve više koristiti u budućoj utrci s efikasnošću proizvodnje, a kupcima je on kamionet za pokazivanje i privlačenje pozornosti. Kao takav, voljeli ga ili mrzili, on ispunjava oba svoja cilja – savršeno.