Nissan Juke 1,6 Hybrid N-Sport: Unosi vedrinu na sive ceste i tjera osmijeh na lice

Juke je vrlo zabavan u vožnji i izuzetno štedljiv, no teško se oteti dojmu da bi s potentnijim pogonom sve bilo još bolje

Juke je nekada bio Nissanova velika uspješnica, no nova generacija po prodaji nije uspjela slijediti trag prethodnika. S prvim modelom Japanci su se jako istakli iznad dosadne konkurencije, no drugi model, koji je također dosta drugačiji nije postigao takav ‘wow-efekt’ kao drski prethodnik. Sada, nakon gotovo pet godina relativno nezapaženog tržišnog staža nove generacije, stiže nam i redizajn, a koliko je Juke unaprijeđen provjerio sam na primjeru atraktivnog žutog primjerka s bogatim N-Sport paketom opreme i dobro poznatim hibridnim pogonom kojeg Juke dijeli s modelima Renaulta.

Dizajn nije diran, no ima važnih novosti

Odabir testnog modela je zapravo idealan, jer Nissan na njemu dobro prezentira neke od najvažnijih novosti koje su stigle redizajnom. Naime, ponudi se ponovo pridružuje kultna žuta boja, a novost je i testirana varijanta opreme N-Sport. No što se tiče samih dizajnerskih promjena, morate se već dobro zagledati, jer na prvi pogled teško da ćete pronaći nekakve vidljive promjene na vanjštini. Zapravo i nakon što se zagledate, promjene ćete teško pronaći jer gotovo da ih i nema. Nissan očito nije vidio nikakvu potrebu za promjenu dizajna jer, čak i pet godina nakon premijere modela, mali SUV još uvijek izgleda moderno i originalno.

Iako nije za svakoga, moram priznati da nova žuta boja dobro paše karakteru Jukea i unosi mnogo vedrine na ceste kojima dominiraju auti u ‘50 nijansi sive’. Ova ‘Iconic Yellow’ boja korištena je za lansiranje prvog Jukea i Nissan tvrdi da su kupci željeli da se vrati. Ono što kupci nisu tražili, ali će mnogi sigurno s veseljem pozdraviti je nova linija opreme N-Sport koja uz crni krov uključuje i crne aluminijske naplatke od 19 inča, a sve ovo jako dobro pristaje Jukeu.

Potpuno nova unutrašnjost

I ja sam se pitao što je, osim boje i opreme, uopće novo? Sve dok nisam ušao u interijer auta. Za razliku od vanjštine, ovdje je gotovo sve novo. Cijela armaturna ploča potpuno je redizajnirana. U središtu dominira novi, 12,3-inčni zaslon osjetljiv na dodir, koji je prema vozaču zakrenut osam stupnjeva i serijski je u svim varijantama opreme. Na sreću Nissan nije, kao što je sada u trendu, na taj zaslon postavio i komande klima uređaja. One su i dalje odvojene s klasičnim zakretnim komandama, fizičkim tipkama i svojim malim zaslonom. Ove komade su ujedno i jedan od rijetkih detalja koji je prenesen iz Jukea prije redizajna. Iznad tih komadi su novi ventilacijski otvori koji su sada izduženog, a ne okruglog oblika.

Ukupno gledano, novi dizajn interijera djeluje znatno modernije, ali i znatno kvalitetnije. Ono što upada u oči je mnogo finih materijala, što je prilično neobično u ovoj klasi. Na primjer, tu su alcantara, i mnogo kvalitetnih tkanina, a sportska sjedala Jukea presvučena su kožom. Također, mislilo se i na praktičnost pa je pretinac za rukavice značajno povećan.

Novi infotainment sustav reagira vrlo brzo, prilagodljiv je i nudi sve što moderni korisnici očekuju od takvog sustava. Pametni telefon se sada može bežično integrirati u vozilo koristeći Apple CarPlay i Android Auto, a može se i puniti bežično u povećanom postolju za punjenje. Kroz lijep višenamjenski upravljač s pravim tipkama možete vidjeti nove, 12,3-inčne digitalne instrumente, koji se mogu prilagoditi osobnim željama s pomoću dva osnovna rasporeda.

Prtljažnik je žrtva hibridnog pogona

Ponuda prostora nikada nije bila jaka strana Jukea, a jasno je da se ni redizajnom tu ništa ne može promijeniti. Prilično mali SUV, čak i za svoju klasu, straga ima dovoljno mjesta tek za osobe visoke do oko 175-180 centimetara, a ni prtljažnik s 354 litre nije nimalo velik. Realno, to je na razini prostranijih gradskih automobila, odnosno daleko ispod razine malih SUV-ova.

No, moram biti fer prema Jukeu i naglasiti da je mali prtljažnik djelomično posljedica hibridnog pogona. Naime, benzinski Juke ima 68 litara više zapremine u njemu. Također, pohvalno je da auto ima rezervni kotač, iako (jako) smanjenih dimenzija. I on krade malo prtljažnog prostora, no svakako je rješenje u koje se možete mnogo više pouzdati nego u (često) beskorisne setove za krpanje pjenom i kompresorom.

Nije sprinter, ali je štedljiv

A kako se vozi redizajnirani Juke? Moram priznati da sam bio popriličan ljubitelj modela prve generacije jer je nudio tako dobre dinamičke vozne osobine koje inače ne biste očekivali od SUV-a. I u drugoj generaciji je Juke ostao na istom tragu, iako mu se dio konkurencije približio. A ima li promjena kod redizajniranog modela? Zapravo i ne, ovdje je sve ostalo kao i prije. To vrijedi i za pogon u testiranom modelu, hibridnom sklopu dobro poznatom iz Renaulta i Jukea prije redizajna.

Ovo je najsnažniji motor u ponudi Jukea i po tome bi se trebao dobro slagati s verzijom koja ima ‘Sport’ u svojem nazivu, no u praksi od Jukeovog pogona možete dobiti samo naznake nečega što bi se moglo opisati kao sportsko. Iako ima solidnih 143 KS, hibridni pogon s multimode mjenjačem, benzincem i dva elektromotora u praksi ne ispunjava očekivanja vozača sa sportskim ambicijama. Već i pogled na podatke o ubrzanju i brzini otkriva da ovdje ‘nema previše vatre’. Naime za ‘sprint’ do 100 km/h potrebno je više od 10 sekundi, a i maksimalna brzina je sa 166 km/h izuzetno skromna. No u praksi sve ovo i nije tako loše. Iako nije neki sprinter s mjesta, Juke će jako dobro obavljati manevre pretjecanja zbog mnogo uvjerljivijih međuubrzanja.

Pogon nije stvoren za sportsku vožnju, no zato vrlo dobro radi u svakodnevnom životu. Osim povremenog blagog trzaja, vozač nije svjestan komplicirane interakcije različitih komponenti ovog ‘svojeglavog hibridnog sustava’ i vožnja je uglavnom vrlo tiha i udobna. No pod velikim opterećenjem treba se priviknuti na malo veću buku motora koja vas ponekad može iznenaditi, kao i kada motor čujno počne brujati kako bi napunio bateriju.

Složeni pogonski sustav posebno je učinkovit u u gradskom prometu gdje može itekako štedjeti. Konkretno, u gradu se moguće voziti s prosjecima između 4 i 5,5 l/100 km, ovisno o stilu vožnje i gužvama u prometu. Na otvorenoj cesti je potrošnja podjednaka, a na autocesti iznosi 7 do 8 l/100 km, ovisno o brzini vožnje. Ukupno gledano, na testu sam ostvario prosječnu potrošnju od 5,4 l/100 km, što je odličan rezultat.

Rijetko koji konkurent je tako zabavan u vožnji

Što se tiče zabave u vožnji, Juke opravdava svoj renome dinamičnog SUV-a. Izuzetno je agilan, ima vrlo izravan upravljač, uvjerljive kočnice i ovjes koji se u stanju uhvatiti u koštac s inputima zahtjevnijeg vozača uz minimalno naginjanje karoserije u zavojima. Uglavnom, mnogo je zabavniji nego što to možete očekivati od većine drugih SUV-ova na tržištu. S druge strane i udobnost je iznadprosječno dobra, realno mnogo bolja nego što sam očekivao s obzirom na velike 19-inčne kotače testnog auta.

Na žalost, testirani Juke nije nimalo jeftin automobil. Čak 35.478 eura iznos je koji će većina kupaca radije potrošiti na solidan kompaktni, odnosno klasu veći SUV. No, to je problem samo testiranog modela punog opreme, s hibridnim pogonom koji također dosta diže cijenu. Za usporedbu, početni benzinac starta od 23.831 eura i može biti podjednako zabavan, brz i atraktivan. I da, i njega je od sada moguće dobiti s žutom bojom.

