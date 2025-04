Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life: Poboljšanja su itekako dobrodošla

Volkswagen Golf je desetljećima bio europski automobil broj 1 i svojevrsni sinonim za kompaktnu klasu. A onda su došla neka nova vremena, elektrifikacija, navala SUV-ova, i Golf je pomalo izgubio velik dio kupaca. Mora se priznati da je tome djelomično kriv bio i sam Volkswagen koji baš nije odradio ‘poslovično savršen’ posao s osmom generacijom Golfa kojoj je većina ljubitelja i potencijalnih kupaca naša velike zamjerke. Loše izvedena digitalizacija, problemi sa softverom, pad u kvaliteti materijala, sve su to samo neki od problema koji su Golf stjerali u kut i natjerali kupce da još ozbiljnije razmisle o nekoj alternativi.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Činilo se da priča o Golfu polako ide svojem kraju, no Volkswagen se ‘posuo pepelom’, priznao nedostatke i mnoge od njih riješio nedavnim redizajnom. Kakav je Golf nakon što je obnovljen, provjerio sam na primjeru izvedbe koju hrvatski uvoznik ističe kao najveći prodajni adut redizajniranog Golfa, prilično prizemljenog 1,5 TSI 4Life sa 116 KS i ručnim mjenjačem.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Iako mnogi danas traže SUV-ove, Golf dugačak 428 cm je realno nešto za gotovo svakog kupca jer je kompaktan, pomalo besklasan, udoban, dobar u vožnji i može biti prvi, drugi ili treći automobil u obitelji u jednom. Dugi niz godina, barem u Europi, najtraženiji (i najbolji) Golf je bio TDI, no danas glavnu ulogu igraju benzinski motori.

Osnovni motor je sasvim dovoljan

Iako nije nimalo prestižna, osnovna 1,5-litrena varijanta sa 116 KS vjerojatno je verzija Golfa koja će biti dovoljna gotovo svim kupcima i koja će se većini svidjeti, za razliku od prijašnje osnovne verzije s 1-litrenim benzinskim motorom koja nije bila baš ‘svačiji par cipela’, prvenstveno zbog svojih tri cilindra. Ovo je jedan od rijetkih Golfova koji su još dostupni s ručnim mjenjačem i u vremenu kada je 90 posto automobila koje dobivam na test s automatskim mjenjačem, ovo mi je bila ugodna promjena. Pogotovo jer mjenjač je vrlo ugodan za korištenje, a četverocilindrični motor živahno reagira na ono što ste s njim naumili, odnosno na stisak gasa.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Iako se 116 KS na papiru doima kao malo snage, sasvim je dovoljno za Golfa. To potvrđuju i performanse jer 9,9 sekundi do 100 km/h i 203 km/h maksimalne brzine nije nešto čega bi se trebali sramiti, štoviše to su vrlo korektne i dobre brojke. Maksimalni okretni moment od 220 Nm nije ni blizu onima dizelskih verzija, ali niskih 1500 okretaja u minuti, pri kojih je on već dostupan, osiguravaju vrlo dobre performanse iz niskog raspona okretaja. Iz tog razloga ne morate ni prečesto posezati za ručicom mjenjača jer Golf će iznenađujuće dobro povući iz vrlo niskih okretaja. Realno, ni jedan kupac koji želi Golf bez GTI oznake, u većini slučajeva neće trebati više snage i temperamenta od onoga što pruža ovaj motor.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Također, moram pohvaliti uglađenost motora. On je većinu vremena mnogo tiši i uvijek mirnije radi od dosadašnjeg trocilindraša, a smanjenje buke i vibracije u odnosu na TDI ne moram ni spominjati. Što se tiče potrošnje, ovaj motor ne može parirati TDI-u, ali nije ni nimalo loš. Na testu sam ostvario kombiniranu potrošnju do 6,3 l/100 km, dok je u gradu Golf 1,5 TSI ‘pio’ oko 7 litara na 100 kilometara.

Savršena kombinacija udobnosti i sportskog duha

Ono što VW Golf i u ovoj generaciji čini odličnim autom bez obzira na motorizaciju i opremu jest gotovo savršena simbioza udobnosti i sportskog duha. Automobil se besprijekorno vozi, čak i u osnovnoj varijanti. Ovjes, upravljač, kočnice i sve drugo što je bitno za vožnju nadmašuje većinu konkurenata i kada je u pitanju brza vožnja kroz zavoje i kada je u pitanju udobnost, a postići tako nešto nije jednostavno. Što se tiče voznih osobina Golf je bio i ostao ‘multipraktik’ i neće razočarati ni jednog vozača, bez obzira na njegove afinitete.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Osma generacija Golfa možda nije toliko savršena u mnogim detaljima kao sedma, ali što se tiče podvozja, automobil je i dalje pravi spektakl u okvirima svoje klase. Niska razina buke u unutrašnjosti, upravljač koji savršeno leži u rukama i instrumenti koji su pregledni osiguravaju da duga putovanja mogu biti vrlo ugodna čak i relativno skromnom modelu kompaktne klase.

Neki problemi su riješeni, ali neki su još tu

Red je da se malo osvrnem i na probleme Golfa 8 koje sam spomenuo na početku i koji su bili toliko kritizirani. Za razliku od kvalitete izrade, koja nikada nije bila upitna, mnogi su Golfu zamjerali pad kvalitete materijala, odnosno mnogo tvrde plastike. To se realno nije puno promijenilo, iako je sada malo bolje, no ne i dovoljno. Nije se promijenila ni bolna činjenica da Golf nema dovoljno tipki i da mu kronično nedostaju one za kontrolu klime. No, ono što je velik korak naprijed je činjenica da su problemi sa softverom konačno riješeni.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Infotainment zaslon od 10,4 inča je dovoljno velik, jasan, softver brz, a tu su konačno i osvijetljeni klizači za glasnoću i temperaturu. Vjerujemo da nikome još uvijek nije jasno zašto je Volkswagen mislio da će kupci prihvatiti njihovu mjeru štednje s neosvijetljenim klizačima, no eto, sada je i to riješeno i sigurno nije bilo toliko skupo. Pohvalno je i to da su nepraktične dodirne tipke na volanu, koje su se ugrađivale u skuplje varijante Golfa morale ustupiti mjesto manje naprednim, no mnogo više upotrebljivim klasičnim tipkama. Iskreno, odlično je da smo ih se riješili.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

S obzirom na svoje kompaktne dimenzije prostor dostupan sprijeda i straga je vrlo dobar za ovu klasu, kao i prtljažnik koji je s 381 litrom iznad prosjeka klase, kako po volumenu, tako i po upotrebljivosti. Pohvaliti moram i sjedala koja su odlično oblikovana i vrlo udobna.

Bezvremenski dizajn i dalje dobro funkcionira

Na kraju ću se nakratko osvrnuti i na vanjski dizajn, jer ipak je ovo redizajnirani model. Ovdje ćete teško primijetiti neke značajne promjene u odnosu na prethodnika i po tome je i ova generacija ostala tipični Golf. Nepretenciozni, ali bezvremenski dizajn koji će dobro funkcionirati i za 10 godina nije trebao nikakve značajne promjene pa teško možete primijetiti da su recimo prednja svjetla nova, kao i odbojnik i maska, pogotovo na ovoj verziji koja nema svjetlosnu traku punom širinom prednjeg dijela.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Neću pretjerati ako kažem da je nova ‘8.5 generacija’ VW Golfa opet najbolji model koji možete kupiti u ovoj klasi, u kojoj je, doduše, mnogo manje konkurenata nego prije desetak godina kada je kraljevao Golf 7. Volkswagen je dokazao da (ipak) donekle sluša kritike kupca i učinio Golfa opet poželjnim.

Volkswagen Golf 1,5 TSI 4Life Ivan Cvetković

Što se tiče cijene, ruku na srce, 28.891 euro za testni model je ‘bogatstvo’ u odnosu na to koliko je ne tako davno koštao Golf. No, dobro znamo koliko je sve poskupilo i u tom kontekstu se ovaj vrlo dobro opremljeni Golf čak i ne čini pretjerano skupim.

VW Golf 1.5 eTSI DSG 50 Edition: Prestižna verzija s odličnim pogonom

Nakon gotovo osnovnog Golfa 1,5 TSI 4Life dobio sam priliku isprobati i prestižniju varijantu 1,5 eTSI DSG Edition 50, koja se za razliku od ranije testiranog automobila nalazi daleko od najjeftinijih verzija u cjeniku VW-a. Konkretno, testirani automobil koštao je 40.216 eura.

VW Golf 1,5 eTSI DSG 50 Edition Ivan Cvetković

Što kupac dobiva za taj novac, odnosno za više od 11.000 eura nadoplate u odnosu na sasvim dobar model s osnovnim motorom? Konkretno, najviše mi se svidio pogon. Ako je varijanta sa 116 KS, sasvim dovoljna za većinu kupaca, ova će biti i više nego dovoljna. Uz blagi hibridni pogon s 1,5-litrenim benzincem od 150 KS Golf do 100 km/h stiže za 8,4 sekunde i (prilično lagodno) postiže respektabilnih 224 km/h. Glavna prednost snažnijeg pogona su mnogo uvjerljivija međuubrzanja s kojima ćete se s mnogo više samopouzdanja upuštati u pretjecanja na otvorenoj cesti.

Također, vožnja i putovanja su komforniji s automatskim DSG mjenjačem koji ima sedam brzina. Osim toga, DSG i blaga hibridizacija pozitivno se odražavaju na potrošnju goriva pa ovaj model čak troši i malo manje od slabije varijante. Konkretno na testu sam ostvario kombiniranu potrošnju od 6,1 l/100 km s umjerenim stilom vožnje.

VW Golf 1,5 eTSI DSG 50 Edition Ivan Cvetković

Također valja napomenuti da blagi hibridni sustav radi vrlo neprimjetno, efikasno popunjavajući praznine u radu benzinca na vrlo niskim okretajima i omogućavajući automobilu da se kotrlja bez otpora mjenjača, dakle u ‘leru’, kada pustite gas na laganoj nizbrdici ili prilikom laganog krstarenja. Osim toga, motor je u stanju raditi sa samo dva cilindra, doduše uz vrlo nježnu nogu na gasu, kada je potrebno vrlo malo snage i okretnog momenta, a to također doprinosi manjoj potrošnji.

VW Golf 1,5 eTSI DSG 50 Edition Ivan Cvetković

Oprema ovog modela je naravno bitno bogatija, a posebno su mi se svidjela izuzetno udobna sportska sjedala s presvlakama od alcantare. Tu su i veći dodirni zaslon od 12,9 inča, veći i impresivniji instrumenti Digital Cockpit Pro koji su također vrlo pregledni i pružaju više mogućnosti konfiguracije. Dodano je i impresivno ambijentalno osvjetljenje i mnogo drugih luksuznih detalja poput velikog panoramskog krova.

VW Golf 1,5 eTSI DSG 50 Edition Ivan Cvetković

Sve ostalo je manje, više isto kao i u jeftinijoj varijanti, pa je tako i ovaj Golf užitak za voziti s nevjerojatno dobrim kompromisom dinamike i udobnosti čak i na većim (i vrlo lijepim) naplatcima od 18 inča s manje ‘mesnatim’ gumama. U svakom slučaju, ovaj model je izvanredna nadogradnja na jeftiniju verziju, naravno za one koji si ga mogu priuštiti, jer više od 40.000 eura je već popriličan iznos za jedan kompaktni automobil.

Tehnički podaci