Robotaksiji Cruise postupno se vraćaju kalifornijske ceste

General Motorsova kompanija Cruise našla se u problemima nakon što je pustila u promet svoju flotu autonomnih taksija, pa sada mora ispočetka obaviti nekoliko koraka da bi to ponovno mogla učiniti

Cruise, marka autonomnih taksija u vlasništvu General Motorsa, prošle je godine na ulice San Francisca bila pustila svoju flotu, sve u skladu s dozvolama i nakon obavljenih testiranja, no stvarni svakodnevni uvjeti pokazali su se prezahtjevnima za njihove sustave. U kratkom su vremenu Cruiseovi robotaksiji sudjelovali u nekoliko nezgoda, kompanija nije bila sasvim transparentna oko podataka i snimki samih incidenata, pa su lokalne vlasti odlučile suspendirati im dozvolu za autonomno prometovanje.

Tada je, naime, njihov autonomni Chevrolet Bolt za sobom desetak metara vukao osobu, koju je netom prije udarilo drugo vozilo. To je otkriće dovelo do hitne obustave vožnji svih njihovih vozila u San Franciscu, ali i do smjene nekolicine odgovornih u kompaniji.

Ponovno testiranje

Nakon toga Cruise se morao vratiti u tvornicu te doraditi sustave kako bi zadovoljio sve sigurnosne zahtjeve kalifornijskih regulatora. Ovih dana, gotovo godinu dana nakon ukidanja licence, njihovi su se automobili vratili u Zaljevsko područje San Francisca, gdje su ponovno započeli s mapiranjem ulica određenih okruga, ali korištenjem klasičnih vozila s vozačem. Tijekom jeseni počet će provoditi i testove autonomne vožnje u nekim područjima, ali će pritom u robotaksijima biti smješteni njihovi operateri.

"Iako je svrha ove male prisutnosti na cestama izričito omogućiti zaposlenicima istraživanje i razvoj našeg proizvoda, radujemo se poduzimanju ovog koraka dok nastavljamo razgovore s kalifornijskim regulatorima i ostalim dionicima", kažu iz Cruisea.

Dok se oni i dalje muče s adekvatnim sustavima autonomne vožnje, konkurent Waymo napreduje vrlo brzo, širi svoju mrežu i već ovoga je ljeta zabilježio više od 100 tisuća autonomnih vožnji tjedno.