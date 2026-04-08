Robotaksiji su stigli u Zagreb!

U Zagrebu je danas, 8. travnja 2026. godine, službeno započela s radom prva komercijalna robotaksi usluga u Europi pod brendom Verne. Korisnici koji su se ranije prijavili na listu čekanja moći će putem Verne aplikacije rezervirati i platiti vožnju u autonomnim vozilima.

Za početak će pristup mreži robotaksija imati samo oni s liste čekanja, koji će na e-mail dobiti upute za skidanje aplikacije i naručivanje vožnji. U prvom razdoblju fiksna cijena vožnje bit će 1,99 eura, a robotaksiji će voziti od 7 do 21 sat svakog dana. U vozila se mogu smjestiti do dva putnika.

Usluga je u ovoj početnoj fazi dostupna na području šireg središta grada te Zračne luke Zagreb, a najavljena je i skora integracija s platformom Uber, putem čije će se aplikacije autonomne vožnje također moći naručiti – što je dio nedavno potpisanog partnerstva.

Prvi u Europi

Hrvatska je odabrana kao polazište zbog povoljnog regulatornog okvira koji omogućuje pozicioniranje zemlje kao predvodnika u sektoru autonomne mobilnosti. Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea, istaknuo je važnost ovog trenutka naglasivši kako prvi put u Europi građani mogu stvarno koristiti i iskusiti komercijalnu autonomnu vožnju u svakodnevnom prometu.

Vozni park Vernea u početnoj fazi čine električna vozila opremljena sedmom generacijom sustava za autonomnu vožnju tvrtke Pony.ai. Iako vozila prometuju autonomno, tijekom uvodne faze u njima se nalaze obučeni sigurnosni operateri kako bi se osigurala maksimalna razina sigurnosti. Planovi tvrtke uključuju postupno širenje usluge na ostatak Zagreba čim se ispune operativni uvjeti.

Mapa pokrivenosti Verne

Osim tehnološke implementacije, tvrtka aktivno radi na razvoju vlastitog namjenskog robotaksija. Riječ je o vozilu s dva sjedala, predstavljenoga javnosti prije dvije godine, koje je od samog početka dizajnirano isključivo za potpuno autonomne vožnje na zahtjev. Potpuni prelazak na vožnje bez prisutnosti operatera u vozilu planiran je čim se dobiju potrebna regulatorna odobrenja i potvrdi ispunjavanje svih sigurnosnih standarda.

Uspjeh zagrebačkog modela služit će kao osnova za daljnju međunarodnu ekspanziju. Verne je već započeo službene razgovore o uvođenju sličnih usluga u 11 gradova širom Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka.