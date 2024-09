Sada i Toyota i Volvo mijenjaju svoje planove u vezi buduće elektrifikacije

Volkswagen, Mercedes, Honda, General Motors, Ford… to su samo neke od automobilskih kompanija koje su u posljednje vrijeme objavile da mijenjaju izvorne planove za elektrifikaciju svoje ponude. Razlozi za to različiti su, od tržišnih uvjeta, preko fokusa na profitabilnije hibride, pa do potrebe dodatne prilagodbe proizvodnih procesa. Popisu, koji smo sastavili nedavno, ovih dana možemo pridružiti i velikog japanskog proizvođača, Toyotu, ali dodati i nove informacije vezane uz Volvo.

Toyota usporava

U Toyoti nikad nisu bili predvodnici u potpuno električnim pogonima, već su svoje napore koncentrirali na hibridne i vodikove pogone, no ipak su najavili da je i kod njih budućnost u čistim pogonima. Ipak, ovih se dana doznalo da su umanjili inicijalne procjene za 2026. godinu – do tada su, naime, imali plan proizvoditi 1,5 milijuna električnih vozila na godinu. Posrtanje potražnje na tržištu nagnalo ih je da tu planiranu količinu smanje za trećinu, pa će kroz dvije godine njihova godišnja proizvodnja isključivo električnih automobila biti na razini jednog milijuna primjeraka.

Za 2030. godinu plan je postavljen na 3,5 milijuna, no to i dalje nisu službeni proizvodni ciljevi već samo smjernice kojima će se voditi. Za usporedbu, Toyota je lani prodala tek nešto više od 100.000 električnih automobila, što čini manje od 1% njihove ukupne prodaje. Podatak ni ne čudi znamo li, primjerice, da u Europi u ponudi imaju samo SUV bZ4X kao 100% baterijsko-električno vozilo.

Volvo EX90

Volvo popušta oko ciljeva

U Volvu, pak, "prilagođavaju" osnovne ambicije kad je riječ o elektrifikaciji. Čine to, poručeno je dioničarima, u skladu sa svojim fokusom na stvaranje dodatne vrijednosti ali i uzevši u obzir "pragmatičnost u fluidnim tržišnim okolnostima". To u prijevodu s korporativnog žargona znači da će Volvo i dalje na umu imati svoj cilj da do 2030. godine proizvodi samo električna vozila, ali da ga neće pod svaku cijenu morati ispuniti.

Nova procjena kaže da će do kraja desetljeća električni automobili činiti 90-100% njihove proizvodnje, a preostalih desetak posto činit će blagi hibridi, koji će u ponudi ostati prema potrebi, kako bi zadovoljili potražnju. Napori u smanjenju emisija u cijelom proizvodnom lancu i logistici bit će nastavljeni.