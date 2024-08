Ovo su proizvođači automobila koji su smanjili ili usporili planove elektrifikacije

Električni automobili trebali su zavladati tržištem do sredine, ili barem kraja ovog desetljeća. To bi značilo i da će potražnja za njima ubrzavati kako se taj rok približava, no to ipak u praksi ne vidimo. Na nekim tržištima je, ukidanjem subvencija, došlo do padova u prodaji vozila na električni pogon, a na mnogim ostalima prodaja i dalje raste, ali sporije od očekivanja.

U EU, primjerice, tijekom lipnja je prodano 1% manje električnih vozila nego lani u istom mjesecu, a potražnja za plug-in hibridima pala je za čak 20%. Slijedom takvih trendova, mnogi su proizvođači odlučili srezati inicijalne planove elektrifikacije. U nastavku donosimo pregled onih koji su takve najave iznijeli u javnosti, prema podacima objavljenima većinom na portalu Automotive News Europe.

Aston Martin

Cijela ponuda britanske marke trebala je biti električna do 2030., a prvi 100% električni model na tržištu se trebao naći 2025. To je odgođeno na 2027., a o krajnjem roku za prelazak na struju nisu se naknadno izjasnili.

Bentley

Priča je gotovo identična onoj Aston Martina, pa je prvi električni Bentley odgođen za 2027., a modeli s klasičnim motorima proizvodit će se najmanje do 2033. godine, uz fokus na hibridne pogone u međuvremenu.

Ford

Ford je zaustavio plan ulaganja 2 milijarde dolara u tvornicu električnih vozila u Europi, odgodio brojne električne modele za oko dvije godine, a do 2030. planiraju tek početi nuditi sve više hibridnih automobila. U prvih pola godine 2024. izgubili su čak 2,5 milijardi dolara na proizvodnji potpuno električnih automobila.

Ford Mustang Mach-E

General Motors

Već za 2025. godinu GM je ranije planirao prodavati milijun električnih vozila godišnje. Plan je sada napušten jer proizvodni procesi nisu još posloženi, a kompanija se planira prije svega okrenuti hibridima. Umjesto 300 tisuća, ove godine marke GM-a će proizvesti oko 250 tisuća električnih automobila.

Honda

Japanci su surađivali s GM-om kako bi do 2027. na tržište pustili jeftine modele na struju, no taj plan se nije materijalizirao. Revidirani plan kaže da će sve Honde u prodaji biti električne (na baterije ili vodik) do 2040. godine.

Jaguar Land Rover

JRL je planirao do 2026. predstaviti šest potpuno električnih modela, da bi nedavno taj plan bio smanjen na njih četiri. Prva dva svjetlo dana će ugledati 2025., pa će potom predstavljati po jednog na godinu. Plan gašenja proizvodnje svih klasičnih modela i dalje postoji, ali je usporen u odnosu na onaj objavljen prije nekoliko godina.

Mercedes-Benz

Njemačka marka napustila je ambiciozan plan da postane proizvođač isključivo baterijsko-električnih luksuznih modela do 2030., pa sada navodi da će tranzicija ovisiti o tržišnim uvjetima, tj. potražnji. Limuzina EQS navodno se vrlo loše prodaje, što je obeshrabrilo kompaniju u naporima oko elektrifikacije.

Porsche

Trend pada potražnje za novim električnim automobilima zahvatio je i Porsche, prodaja njihovih EV-ova pala za 51% u prvom polugodištu ove godine. Kompanija više nema striktan plan do 2030. prodavati najmanje 80% električnih modela. Umjesto toga, i dalje će raditi na elektrifikaciji, cilj je i dalje ostavljen kao dohvatljiv, ali na njemu se neće inzistirati. Naprotiv, marka će se voditi potražnjom, pa će električna tranzicija vjerojatno potrajati nešto dulje.

Porsche Taycan

Renault

Francuska marka mislila je do 2030. imati potpuno električnu ponudu u Europi, a sada njihov prvi čovjek više nije siguran da će to biti ostvareno i do 2035. godine.

Volkswagen

Najveća europska marka ne odustaje od elektrifikacije, no shvatili su da kupci u Kini i SAD-u trenutačno više žele plug-in hibride. Plan o 55% prodaje električnih modela u SAD-u i 80% u Europi do 2030. i dalje stoji, no 65 milijardi dolara povučenih iz razvoja električnih pogona i preusmjerenih u klasične i hibridne, govori o značajnom zaokretu i usporavanju elektrifikacije.

Volvo

Volvo i dalje planira 2030. godine biti proizvođač 100% električnih modela, ali dotad se misle snažno okrenuti hibridnim pogonima. Iako popunjavaju gamu EV-ovima, zbog logističkih problema proizvodnja kaska te ne ispunjava dosadašnja očekivanja.