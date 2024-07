Porscheu pada prodaja električnih modela, nisu više sigurni oko rokova elektrifikacije

Trend pada potražnje za novim električnim automobilima zahvatio je i Porsche, proizvođača koji je odlučno bio krenuo u elektrifikaciju i najavio ambiciozne planove prelaska svojih modela na isključivo električne pogone. Njihov inicijalni plan, nastao još u vrijeme kad je električni Taycan bio novitet na tržištu, predviđao je da će 80% svih prodanih novih Porschea do 2030. godine biti isključivo na struju. Ipak, sada u Stuttgartu polako povlače ručnu kočnicu.

Revizija planova

Podaci pokazuju da je prodaja Porscheovih modela s električnim pogonima pala za 51% u prvom polugodištu ove godine, u odnosu na isto razdoblje 2023. Kao jedan od razloga slabije potražnje trenutačno se može uzeti i činjenica da su nove verzije Taycana i električnog Macana najavljene proteklih mjeseci te da će u salone stići ovog ljeta, pa su kupci možda odlučili pričekati nekoliko mjeseci prije kupovine. Svejedno, pad je značajan i ima implikacije na strateške odluke njemačke kompanije.

Prema izjavi odaslanoj medijima početkom tjedna, Porsche više nema striktan plan do 2030. prodavati najmanje 80% električnih modela. Umjesto toga, i dalje će raditi na elektrifikaciji, cilj je i dalje ostavljen kao dohvatljiv, ali na njemu se neće inzistirati. Naprotiv, marka će se voditi potražnjom, pa će električna tranzicija vjerojatno potrajati nešto dulje negoli je to bilo planirano prije pet godina.

Nakon početka prodaje Macana u električnom izdanju, najavljeno je lansiranje isto tako 100% baterijsko-električnog modela 718 do kraja godine. Potom se očekuje električni Cayenne, najavljen za 2026. godinu. Pokaže li se tržište spremno za njih, a kupci ih prihvate, možda do kraja desetljeća Porsche i ispuni svoj stari cilj. No, sada je to daleko neizvjesnije.